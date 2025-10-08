Низкий уровень товарооборота и неосведомленность бизнеса: как запустить торговые потоки между Россией и Индией

Талия Минуллина призвала регионы России проснуться и самим «нести свой чемодан»

Товарооборот между Россией и Индией сегодня «находится на крайне низком уровне», заявила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Ситуацию необходимо исправлять, и одним из способов для налаживания сотрудничества может стать создание совместных технопарков, тем более такой опыт у республики есть. С тем, что текущий объем торговли не соответствует потенциалу, согласился и торгпред России в Индии Андрей Соболев. Подробнее — в материале «Реального времени».



Почему налаживание торговли может take time

Сейчас в России реализуется порядка 14 проектов из Индии, сообщили сегодня в ходе «Партнерство в действии: инвестиционные возможности для России и Индии». Активнее всего сотрудничество развивается в таких регионах, как Хабаровский и Краснодарский края, Москва, Московская, Мурманская и частично Калининградская области. Первый бизнес-форум «Time: Россия — Индия. Взаимная эффективность» проходит в Казани, хотя в Татарстане действуют «не так много проектов». Почему был выбран именно этот город, поинтересовался модератор.

— Поэтому мы его проводим! Ответ в самом вопросе, — заявила Талия Минуллина. — Если мы не будем проводить [подобные мероприятия], то они ниоткуда и не появятся. Чтобы инвестиции появились, надо знакомиться. Люди никогда не инвестируют в те территории, которые не знают и не понимают. Они должны иметь теплые контакты, хорошие отношения, торговые операции и после этого уже переходить на вопрос об инвестициях. А мы сейчас на первом этапе товарооборота, и даже он находится на крайне низком уровне, честно говоря.

Отдав должное высоким темпам развития Индии, входящей в топ-5 экономик мира, глава АИР посетовала, что отечественные предприниматели плохо разбираются в ее рынке. Новый форум, который планируют сделать ежегодным, должен способствовать налаживанию контактов и развитию торговли.

— Уверена, что так и будет. Просто это может take time — занять время. Собственно, так и называется этот форум — Time, — подчеркнула Минуллина.



«Каждый должен нести свой чемодан, а не постоянно уповать на какие-то структуры»

По ее словам, сегодня инфраструктура и функциональная среда не готовы к тому, чтобы генерировать инвестиционные потоки. По итогам 2024 года Индия инвестировала в Россию $760 млн, Россия — в четыре раза меньше. Совместные проекты прослеживаются в основном в нефтегазовой сфере, «немножко» — в фармацевтической. «То есть крайне мало», констатировала глава АИР.

Куда бежать? Талия Минуллина предложила несколько вариантов. Например, взаимное создание страховых отделов, заведение налоговых вычетов по примеру Китая для усиления инвестирования прибыли, создание совместных технопарков — благо, подобный опыт у Татарстана есть.

— Наш торгпред, Андрей Олегович [Соболев], молодец. Мы много работаем, ВКС проводим постоянно. Но у нас огромная страна, ресурс постпредства ограничен. Мы, все регионы России, должны проснуться, как-то очнуться и самим занимать активную позицию. Ничего не ожидая, формировать торговые, инвестиционные проекты, куда мы хотели бы привлечь средства или сами вложиться. Каждый должен нести свой чемодан, а не постоянно уповать на какие-то структуры, ТПП, постпредство, — призвала в заключение глава АИР.



Товарооборот не соответствует потенциалу, но вода камень точит

Как напомнил сам торгпред России в Индии, подключившийся по видеосвязи, товарооборот стран по индийской статистике достиг $70 млрд, по российской — $63 млрд.

— Но важен тот факт, что даже этот товарооборот не соответствует потенциалу. Факторов этому множества, но все-таки вода камень точит. Наша системная работа, привилегированные стратегические гарантии отношений, взаимное доверие, а также та инфраструктура, которая существует в построении и наращивании торговых и инвестиционных отношений, делают свое дело, — считает Соболев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первом полугодии 2025-го объемы товарных потоков двух стран снизились в связи с падением цен на энергоносители, — отметил он. Однако товарооборот промышленной продукции вырос на 30%.



Как рассказала старший специалист по инвестициям Invest India Аннапурна Шанкар, в числе наиболее перспективных сфер для инвестировании на рынке Индии — AI-сервисы, рыночная деятельность, система снабжения, IT, R&D дизайн (дизайн исследований и разработок).



Для Татарстана препятствий нет

Если говорить о Татарстане, в прошлом году объем инвестиций из Индии составил около $100 тыс., а товарооборот — $360 млн. Барьеры для наращивания сотрудничества сегодня отсутствуют, заверил президент и председатель Трастового совета Международной палаты инвестиций и бизнеса (ICIB) Манприт Сингх.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Да, раньше препятствия существовали, например, с оплатой или с рабочей силой, но сегодня таких препятствий нет. Никаких проблем с логистикой. Мы смогли все решить, — сказал он.

По его словам, затруднения вызывает скорее распространение российских товаров на широкую аудиторию. Европейские страны, которые знают о потенциале и возможностях рынка Индии, потратили много времени, чтобы закрепиться на нем, — подчеркнул спикер.