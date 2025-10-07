В Казани ищут покупателя на единственный велошеринг за 12 миллионов рублей

Столица Татарстана никак не может надолго захостить ни один сервис по аренде велосипедов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани выставили на продажу велошеринг «Зеленый город». За несколько лет он успел стать частью рынка СИМов. Владелец сервиса рассказал «Реальному времени» об истинных причинах продажи бизнеса, а эксперты, опрошенные изданием, уверены: до звания велосипедной столицы Казани далеко, но от СИМов отказываться никто не спешит. Подробнее — в материале.

«Относительно взаимодействия с властями — никаких сложностей»

Как рассказали «Реальному времени» в агентстве по продаже готового бизнеса «БНК-инвест», в Казани выставили на продажу сервис аренды велосипедов «Зеленый город». Стоимость лота составляет 12 миллионов рублей. По данным «БНК-Инвеста», бизнес функционирует на рынке с 2022 года и имеет необходимую для работы инфраструктуру, включающую сеть из 275 станций. Проект оснащен IT-платформой для управления сервисом и обладает эксклюзивными правами на рынок велошеринга Казани. За сезон (6 месяцев) оборот составил 7,9 млн рублей, а чистая прибыль достигла 5,1 млн рублей. Ежемесячная прибыль в среднем составляет 857 тысяч рублей.

— Причина продажи заключается в том, что я уже год живу в другом городе и в других странах, происходит смена деятельности. У меня нет ресурсов для того, чтобы следить, управлять, вкладывать и развивать бизнес. Что касается вопроса о том, почему я не оставляю бизнес, — сомневаюсь в своих компетенциях управления низкими проектами в разных городах. Относительно взаимодействия с властями — никаких сложностей нет. Их интересуют только электросамокаты, велосипеды никому не мешают. Иногда велосипеды попадают под общую гребенку, но руководство Татарстана поддерживает развитие велосипедного движения — и изначально было за, и сейчас остается. Практически никаких ограничений для велосипедов в городе нет. Не думаю, что Казань откажется от средств индивидуальной мобильности, — заявил журналисту «Реального времени» владелец бизнеса Антон Усков.

При этом, по данным мэрии Казани, сервис начал работу два года назад — в апреле 2023-го. На момент запуска велошеринга в столице Татарстана было доступно 200 велосипедов. Спустя два года, судя по официальному сайту, количество велосипедов в городе сократилось как минимум вдвое — их насчитывается менее 100 единиц. При этом в мобильном приложении отображается 176 велосипедов, доступных для аренды в Казани. В городе сервисом регулярно пользуются 87,2 тыс. человек.

скриншот мобильного приложения "Зеленый город"

Власти Казани не вставляют палки в колеса, всем уже понятно, что СИМ — часть транспортной инфраструктуры

По этой же франшизе сервис работает еще в десяти городах, кроме Казани: Краснодаре, Мариуполе, Нижнекамске, Чите, Симферополе, Феодосии, Орле, Барнауле, Новом Уренгое и Туле.

— Закрытие сервиса «Зеленый город» не говорит о том, что Казань не готова к велодвижению. Скорее это сигнал, что формат просто не прижился. Проект не стал популярным — у него было мало станций, не самая удобная система аренды и серьезная конкуренция со стороны электросамокатов, которые сегодня проще взять и вернуть. Сам пару раз пробовал брать велосипед через этот сервис — чисто из интереса, но пользоваться на постоянной основе было неудобно. Чтобы велоинфраструктура в Казани действительно развивалась, недостаточно строить отдельные участки — «тут и там», нужно создавать связанную сеть безопасных маршрутов, соединяющих районы и центр города. Пока же, по словам городских властей, в центре новых велодорожек не будет — «места для них нет». Но именно отсутствие велоинфраструктуры остается главным барьером для развития велокультуры в Казани, — отметил в разговоре с «Реальным временем» руководитель и автор телеграм-канала «Казань велосипедная» Ренат Карибов.

О положительной динамике говорят и другие игроки рынка средств индивидуальной мобильности. Так, по словам представителя сервиса кикшеринга (аренды самокатов) Whoosh Дениса Балакирева, микромобильный транспорт продолжает оставаться очень востребованным в Казани и за годы работы сервисов жители города привыкли ежедневно ездить на самокате от дома до станции метро или остановки автобуса.

— Конечно, действующие в городе правила отражаются на комфорте передвижения. Конечно, они ограничивают транспортные возможности кикшеринга. Но здесь важно понимать, что город осознает важность нового вида транспорта и не отказывается от диалога. Сейчас — да, строгие правила, ограничения, но работа не останавливается, не планируется запрет, и это означает, что у кикшеринга есть еще резерв. Если даже в таких строгих условиях продолжается не просто работа, а рост, если мы видим снижение количества аварий на 53% при увеличении числа пользователей и поездок, значит, с дальнейшим развитием культуры вождения и технологий вполне резонно надеяться на смягчение условий и еще большие возможности для микромобильного транспорта, — заявил Балакирев «Реальному времени».

Напомним, что это далеко не первый сервис велошеринга в Казани. В июле 2013 года — специально к проведению Универсиады — в столице был запущен Velik. Проект реализовывала компания Russ Outdoor. В Казани пункты проката располагались на центральных улицах: Карла Маркса, Пушкина, Кремлевской, Татарстан, Чернышевского и Кави Наджми. Наибольшую активность сервис продемонстрировал в 2014 году, когда за сезон с апреля по октябрь было совершено более 20 тысяч прокатов. Это на 30% превышало показатели предыдущего года. Инвестиции в проект составили 3 миллиона евро при планируемой окупаемости не менее 5 лет. Однако через пару лет сервис стал стагнировать — в 2016 году прокат начал функционировать только осенью, а к 2018 году из семи станций работали лишь шесть. В 2019 году проект полностью прекратил свою деятельность в городе.