«Теперь все тихо умерло»: как сервис велопроката Veli'K исчез из Казани

Фото: Максим Платонов

Путь, который проехал Veli'K



Муниципальный сервис Veli'K, похоже, больше не вернется в Казань. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города, в настоящее время планов по возобновлению работы этого велопроката нет.

Автоматический сервис велопроката был запущен в столице Татарстана специально к Универсиаде — 1 июля 2013 года. Руководил проектом оператор наружной рекламы Russ Outdoor, а сам Veli'K был сделан с оглядкой на международную программу Cyclocity (глобальный проект мирового оператора наружной рекламы JCDecaux, функционирующий с 2002 года в 67 городах мира). Всего в этой программе задействовано 47 тысяч велосипедов, а количество ежедневных прокатов превышает 120 тысяч.



Так, на протяжении нескольких лет автоматические парковки были доступны казанцам на улицах Карла Маркса, Пушкина, Кремлевской, Татарстан, Чернышевского и Кави Наджми. Сами велосипеды имели легко узнаваемый дизайн: корзина на руле, голубое крыло над задним колесом и серая рама. И если в 2013 году проект проработал не так уж много, то в 2014 году состоялся полноценный велосезон — с 20 апреля по 20 октября. За это время горожане и гости столицы воспользовались сервисом более 20 тысяч раз, что на 30% превысило показатели предыдущего года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 3 млн евро с окупаемостью не менее 5 лет.

В 2016 году Veli’K заработал в Казани только к осени, а в 2018 году из семи велосипедных станций работали только шесть. Стоит отметить, что в 2019 году информация о начале работы велопроката так и не появилась.



Фото: Илья Репин

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Как рассказал «Реальному времени» бывший сотрудник Russ Outdoor Дмитрий Тихонов, в настоящее время проект скорее всего полностью закрыт, так как в последние годы Veli'K сталкивался с рядом трудностей и имел для этого все предпосылки.

— В районе 2017 года всю команду Russ Outdoor уволил ее акционер — ВТБ. Еще там был акционер JCDecaux, чьи это и были велосипеды. Они при сделке вышли оттуда. Я думаю, что теперь это все тихо умерло. Все предпосылки к этому есть. Занимается ли кто-то велосипедами сейчас, я не знаю. Там просто нет людей, с которыми мы работали 20 лет, — сказал он.

JCDecaux Group — транснациональная корпорация, базирующаяся в Нейи-сюр-Сен, недалеко от Парижа во Франции. Компания известна своими рекламными системами на автобусных остановках, системами общественного проката велосипедов и уличной мебелью, а также рекламными щитами. В июле 2020 года JCDecaux продала ООО «Стинн» принадлежавшие ей 25% в Russ Outdoor, а стоимость их доли составила 2,56 млрд руб. Сделку по выкупу доли JCDecaux профинансировал ВТБ.

В 2021 году исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян рассказал в интервью «Ведомостям», что JCDecaux приняла решение об уходе из-за начавшейся пандемии коронавируса, которая оказала значительное влияние на бизнес компании.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин