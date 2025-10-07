«Бардак и необоснованное обогащение нужно прекращать»

В рамках реформы ОСАГО депутаты Госдумы хотят запретить договоры цессии с «автоюристами»

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации банков России

«С уходом западных автопроизводителей возникают сложности с запчастями, чем пользуются ушлые ребята. Заключают договоры [переуступки прав требований] с пострадавшими автолюбителями и делают бизнес. Я бы предложил вообще убрать «третью сторону», — сообщил журналистам председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предваряя скорый закат эпохи автоюристов. Размах готовящейся реформы ОСАГО гораздо больше, чем просто устранение «аварийных комиссаров» с мест ДТП. Госдума предлагает перейти на двухэтапное денежное возмещение по ОСАГО, но сохранят ли пострадавшему право выбирать форму компенсации — остается нерешенным. Кто «за» и «против» — в материале «Реального времени».

По направлению страховой не ремонтируют, или Зачем нужна реформа ОСАГО

Парламентарии взялись за реформу автострахования, которая может привести либо к подорожанию стоимости полиса ОСАГО, либо к усложнению получения выплат на восстановительный ремонт автомобиля после ДТП. И того, и другого риска разработчики законопроекта обещают избежать, чтобы будущие преобразования не вызвали социального напряжения среди автовладельцев. Как ни крути, но сегодня в стране эксплуатируется свыше 44—45 млн застрахованных автомобилей. Их сборы по ОСАГО выросли до 370 млрд рублей по итогам 2024 года. Просчеты могут дорого обойтись системе автострахования.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как и что нужно менять, накануне обсуждали на парламентских слушаниях, посвященных совершенствованию ОСАГО. Их провел председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Свою позицию здесь высказали свыше 10 представителей, включая Минфин и ЦБ РФ, страховой и автосервисный бизнес и даже судей Верховного суда РФ. «Я специально [отодвинул на позднее время] депутатов Госдумы, чтобы сначала выслушать мнения участников рынка», — заметил в ходе заседания Аксаков. Конечно, расхождения во взглядах обнаружились, но никто не возражал по поводу необходимости преобразований ОСАГО.

— С 2017 года в стране действует «приоритетная» натуральная форма проведения восстановительного ремонта автомобилей. Если у страховщика есть СТО, на которой можно отремонтировать, то СК выдает направление, — напомнил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев о базовом варианте ОСАГО.



Правда, ремонтом по направлению СК воспользовались лишь 15% автолюбителей, и это было еще в 2019 году, уточнил он. Подавляющее большинство пользуется вторым вариантом, получая денежную выплату с учетом износа. Она может составлять до 50% возмещения, что при натуральном ремонте не учитывается.

Автолюбители ремонтируют сами и идут в суд

В последнее время 95% автомобилистов получают сразу денежные выплаты по ОСАГО, так как страховые компании не могут гарантировать ремонт в установленные сроки в 30 дней, признал он. То есть клиенты взяли проблему на себя, освободив страховые компании от убытков. Почему так произошло?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Во-первых, страховщики не могут гарантировать проведение ремонта в установленные сроки из-за отсутствия необходимых запчастей», — рассказал Евгений Уфимцев. С уходом западных производителей поставки запчастей в РФ сильно растянулись во времени, а их стоимость взлетела в 2—3 раза. Во-вторых, сами СТО отказываются заключать договоры со страховщиками, так как не хотят заниматься ремонтом по ОСАГО. «СТО не подконтрольны страховщикам, и на них не распространяются требования закона об ОСАГО, — пояснил Уфимцев. — СТО часто отказываются от ремонта даже при наличии договора». Некоторые автолюбители идут в суд, и тот встает на их сторону. «При судебных разбирательствах судьи рассматривают невозможность СК организовать ремонт по ОСАГО как нарушение закона. В результате взыскания со страховщиков превышают лимиты», — сообщил спикер.

Кто будет «рулевым»

Что предлагается изменить? В рамках реформы предлагается разделить выплаты на два этапа: сначала пострадавший получает выплаты без учета износа автомобиля, а после того как проведет ремонт, ему компенсируют недостающие расходы. После этого пострадавший может получить дополнительные выплаты за скрытые повреждения. «Другая важная опция — возможны скрытые повреждения, вводится норма, которая позволяет получить доплату за скрытые повреждения при самостоятельном ремонте. Это существенно расширяет возможности для потребителей, создает условия для получения дополнительных денежных средств в случае самостоятельного ремонта и того износа, который был упущен», — рассказал Уфимцев. Общий период начислений — 9 месяцев с даты страховой выплаты.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но главная новация в другом. Право решать — проводить ремонт на СТО или выдавать денежную выплату — предлагается отдать страховщикам, а не клиентам, как сейчас.

Минфин РФ с этим согласился, но возразил по поводу затягивания сроков выплат. «Правильно было бы гражданину все деньги выплачивать сразу, без учета износа»,— возразил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. — Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте сразу ему выплачивать деньги по максимальной сумме. Сразу выплачивать полную сумму с учетом повреждений, без вычета износа», — полагает он. При этом Чебесков обратил внимание, что страховщики могут затягивать выплаты за скрытые повреждения, чтобы автолюбитель за ними не обращался.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его коллега — зампред Банка России Филипп Габуния высказал опасение, что дополнительные выплаты могут привести к подорожанию полиса ОСАГО. Как бы он не сравнялся с каско. В настоящее время стоимость полиса ОСАГО постепенно снижается: с 7,3 до 6,7 тысячи рублей, а выплаты на ремонт увеличились с 80 до 120 тысяч рублей, указал он на сбалансированность нынешней модели. «Тарифный коридор, когда платит меньше тот, кто ездит без аварий, значительно сузится. Цена на полис пойдет вверх, потому что расходы лягут на весь рынок», — прогнозирует он. Позднее ему возразил первый заместитель Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Равняться на каско не нужно, заметил он. По его данным, объемы страховых сборов по ОСАГО на протяжении трех лет превышают выплаты. Так, в прошлом году страховщики собрали 370 млрд рублей, а выплатили около 250 млрд рублей. «То есть выплаты составили менее 80%, как обязывает закон об ОСАГО, — указал он. — И полисы ОСАГО могли бы быть дешевле — резервы для этого есть», — упрекнул он.

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрашивал у каждого выступавшего, кто должен быть «рулевым» в определении формы выплат. Большинство высказалось за сохранение права за автолюбителями, но к общему выводу участники так и не пришли. Так, за сохранение альтернативы выступил представитель Минтранса РФ, а также финансовый омбудсмен.

64 марки китайских автомобилей ввезли в Россию, а складов нет

Глава РСА не согласился с тем, что СТО не хотят проводить ремонт из-за заниженных расценок. «Мне часто говорят, что цена, которая рассчитывается СК при расчете стоимости, не совсем правильная», — сказал он. По его мнению, проблема в том, что СТО хотят использовать импортные запчасти, когда есть российские аналоги. И привел в пример автостекло Борского стекольного завода. В чем риски? Разработчик законопроекта опасается, что начнется повальное использование б/у запчастей, что вызовет рост аварийности и краж автомобилей для разбора на запчасти.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«В справочнике РСА указано, что нормо-час ремонта автомобиля «Мерседес-Бенц» в Москве — 1 тысяча рублей. Такого нет», — вернулся к теме обоснованности расценок вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, стоимость работ в справочнике РСА занижена в 2—3 раза, поэтому СТО отказываются от ремонта. «Не одна тысяча рублей, а еще минус 20%», — поправил позже член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. «На самом деле, ситуация с запчастями намного улучшилась. Но с начала этого года в страну ввезли 64 новые марки китайских автомобилей, каждый из которых состоит из 2 тысяч запчастей. Для их ремонта нужны колоссальные склады, и никто из них держать не будет», — объяснил он причину подорожания. Он предложил ограничить количество автомобильных марок для ОСАГО.

Чистая прибыль автоюриста — 200 тысяч рублей за одно дело

Единственное, в чем сошлись участники парламентских слушаний, так в необходимости борьбы с автоюристами. По словам представителя Минтранса РФ, ушлые ребята буквально на капоте пострадавшего в ДТП автомобиля подписывают договоры по переуступке права требования со страховой компании, после чего наживаются на выплатах. «Чистая прибыль по одному договору может составлять 200 тысяч рублей», — уточнил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. — Выкупил тысячу цессий — вот 200 млн рублей дохода».

Инна Серова / realnoevremya.ru

В подтверждение он привел пример, как женщина «продала» за 15 тысяч рублей ущерб в ДТП, а автоюрист предъявил иск виновнику на 280 тысяч рублей. «Это несправедливо. Бардак и необоснованное обогащение нужно прекращать», — потребовал он. «Либо надо запретить цессию, или ввести срок, чтобы не на капоте договоры подписывали», — предложил депутат Ярослав Нилов, сделав оговорку о необходимости «сверки» с Гражданским кодексом. Тем не менее закат эпохи автоюристов близится к концу. «Я бы предложил вообще убрать «третью сторону», — сообщил позднее журналистам председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он считает, что взыскивать убытки со страховой компании должен лишь автовладелец.

Ожидается, что итоговую редакцию законопроекта о совершенствовании ОСАГО внесут на рассмотрение Госдумы в эту осеннюю сессию.