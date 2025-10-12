Нобелевская премия-2025: квантовый компьютер, контроль иммунитета, игнорирование Трампа

Новости Нобелевской недели

Фото: Реальное время

Физиология и медицина: за открытие защитников иммунной системы от нее же самой

Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагути стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие механизмов контроля иммунной системы. Мощную иммунную систему организма необходимо сдерживать, иначе она может атаковать наши собственные органы. На это работают механизмы периферической иммунной толерантности, которые как раз и изучали новоиспеченные нобелиаты.

Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл и Шимон Сакагути открыли и изучили регуляторные Т-клетки — защитников, предотвращающих саморазрушительную атаку иммунной системы против собственного организма. Их открытия сыграли решающую роль в понимании того, как именно работает наш иммунитет и как устроена защита от аутоиммунных заболеваний.

Первое ключевое открытие сделал Шимон Сакагути в 1995-м — обнаружил ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний. Мэри Бранкоу и Фредерик Рамсделл в 2001 году определили ген, мутации которого вызывают серьезное аутоиммунное заболевание — синдром IPEX. А в 2003-м Сакагути свел воедино два этих факта и доказал: этот ген управляет как раз теми клетками, которые он открыл. Их мы сегодня и знаем как регуляторные Т-клетки. Они контролируют другие клетки иммунной системы и делают так, чтобы они не атаковали собственный организм. Своеобразная элита армии — всего 2% Т-клеток управляют полчищами остальных 98% иммунных клеток и делают так, чтобы они не сошли с ума и не перестарались.

С этих двух открытий началось изучение периферической иммунной толерантности. Интенсифицировалась разработка методов лечения рака. Новая эра вот-вот настанет в терапии и профилактике аутоиммунных заболеваний. Пользуется этими знаниями и трансплантология — ведь главной задачей медиков сегодня становится не технично сделать пересадку, а убедить организм в том, что пересаженный орган не нужно отторгать, что он теперь свой. Сейчас идут клинические испытания ряда методов, которые должны изменить медицину и своим появлением обязаны именно этим троим ученым.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Курьез Нобелевской недели: Фред Рамсделл в момент объявления лауреатов был не на связи. У него был цифровой детокс в лесах Айдахо, и дозвониться до него смогли только к вечеру, когда путешественник вышел в зону покрытия сотовой сети. Трубку взяла жена, закричала от радости, Рамсделл чуть не умер от испуга — решил, что супруга увидела медведя-гризли.

Но все обошлось, и остаток ретрита ученый думает, о чем будет говорить в нобелевской речи.

Химия: за создание MOF — универсальных сорбентов

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги получают нобелевскую премию 2025 года по химии за разработку металлоорганических каркасов (MOF). Это своеобразные клетки, в узлах которых содержатся атомы металлов, а в качестве прутьев используются длинные органические молекулы. Полости в такой решетке пусты, а значит, их можно заполнять произвольно, в зависимости от задачи, стоящей перед учеными. И в зависимости от этой же задачи меняются строительные блоки MOF. От того, из чего сделана такая «губка», будет зависеть, что именно она будет в себе накапливать. И именно своей избирательностью металлоорганические каркасы выгодно отличаются от других сорбентов. Условный активированный уголь впитает все подряд, что только сможет — а «настроенный» на определенное вещество MOF — только это вещество. Причем в огромных количествах — у него очень большая емкость.

Металлоорганические каркасы способны творить чудеса. В них может храниться прочно абсорбированный метан или другие газы для химических производств. С их помощью можно «высасывать» водяной пар прямо из воздуха — и это открывает поразительные возможности для получения пресной воды в проблемных регионах. Кажется, с помощью MOF можно частично решить даже проблему парникового эффекта — ведь в аккумулятор на основе металлоорганического каркаса можно заключить углекислый газ из воздуха. И этим уже пользуются при производстве фильтров для воздухоочистительных систем в зданиях.

А еще с их помощью разделяют газовые смеси, избирательно улавливая определенный газ — это способно сэкономить для промышленности уйму денег. На основе MOF изготавливают катализаторы для химической промышленности, делают детекторы и еще уйму полезных вещей.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Заслуга нобелевских лауреатов нынешнего года — в том, что именно они в 1995—1999 годах придумали, как построить такие решетки, сделать их устойчивыми и химически стабильными. Причем не просто стабильными — есть металлорганические сорбенты, которые выдерживают запекание до 600 градусов по Цельсию, спокойно существуют в кислоте или щелочи высокой концентрации, ничуть не теряя своих свойств. С этих троих ученых начался новый раздел химии — ретикулярная химия, изучающая именно такие вот вещества, универсальные сорбенты. А название для этой химии придумал Омар Яги, один из награждаемой троицы.



Физика: за базу для развития квантовых технологий

Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис еще в 1980-х годах провели эксперимент, в котором открыли макроскопическое квантовое туннелирование и квантование энергии в электрической цепи. За это и получают Нобелевку в 2025-м.

Как это будет по-русски, спросите вы. Пробуем объяснить. Главное, что открыли ученые, — это то, что квантовые эффекты могут проявляться в макромире, их можно увидеть невооруженным глазом. Буквально в руках можно держать системы, в которых частица может проходить сквозь энергетический барьер (буквально сквозь стену), а энергия не непрерывна, а существует только «кусками», дискретными значениями, квантами. До этого считалось, что законы квантового мира не работают в мире большом, в том, который мы привыкли воспринимать и законам которого повинуемся.

Трое физиков-нобелиатов, по сути, стерли грань между макро— и микромиром. Зачем нам это нужно, спросите вы. Нет, сквозь стены мы ходить пока не сможем. И мгновенно перемещаться в пространстве — тоже нет (а вот объекты квантового мира — уже могут). Зато на основе экспериментов Деворе, Мартиниса и Кларка сейчас развивается огромная индустрия квантовых технологий — квантовые компьютеры разрабатывают с учетом знаний, которые получили эти ученые. А еще — квантовая криптография, квантовые датчики...

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

То есть по факту, Нобелевку в нынешнем году присудили за эксперименты и теоретические выкладки, благодаря которым позже были созданы сверхпроводящие кубиты — основные элементы квантовых компьютеров. Джон Мартинис с 2012 года возглавлял подразделение Google, которое строило квантовый компьютер. До персональных квантовых компьютеров нашему миру пока еще далеко, но в 2019 году исследовательская группа Google сообщила, что за 200 секунд ее прототип решил задачу, на которую современный суперкомпьютер потратил бы 10 тысяч лет.

Литература: за мастерство живописания апокалипсиса

Венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за убедительное и провидческое творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». Выбор не стал сюрпризом для специалистов: венгр был в топе рейтинга букмекеров, он уже считается живым классиком европейской литературы. Сьюзен Зонтаг еще давно сравнивала его с Кафкой.

Подробнее: Ласло Краснахоркаи — любитель Кафки, противник коммунизма и мастер апокалипсиса. Что нужно знать о лауреате Нобелевской премии по литературе 2025 года.

Что-то кафкианское в прозе Ласло Краснахоркаи есть. А сам он в одном из интервью 2013 года сетовал, что еще не переведен на русский язык, ведь его так вдохновляли Толстой и Достоевский. В 2015 писатель получил Букера, а всего у него почти три десятка крупных литературных наград.

Читать Краснахоркаи нелегко, даже несмотря на то, что русские переводы (первый из которых таки случился в 2017 году) сделаны блестяще. Его проза не для слабых духом: ее можно назвать безнадежной. Герои живут в мире, лишенном смысла и будущего. Кафка, Толстой и Достоевский действительно сквозят из каждой строчки (и это, конечно же, ни света, ни веселья не добавляет). От Толстого в тексте Краснахоркаи бесконечно длинные предложения, от Достоевского — мрачные, безнадежные метафоры без единой светлой искры, от Кафки — общее безумие происходящего. Так что «апокалиптический ужас» из формулировки Нобелевского комитета — не натяжка, а совершенная правда.

Теперь у живого классика есть Нобелевская премия, а у нас — повод познакомиться с его творчеством поближе.

Премия мира: за то, что не Трамп?

В нынешнем году Нобелевский комитет был поставлен в весьма затруднительное положение, выбирая лауреата в самой политизированной номинации. Президент США Дональд Трамп открыто выкручивал руки академикам, постоянно твердя, что это он заслужил стать нобелиатом, ведь лично остановил семь военных конфликтов. С другой стороны, Европу накрыл шквал пропалестинских демонстраций, и в воздухе носился явный намек на то, что премию заслужило БАПОР — Агентство ООН для помощи палестинским беженцам. Как Нобелевский комитет пройдет между этими идеологическими Сциллой и Харибдой, и было главной интригой премии нынешнего года.

В итоге награду получит Мария Корина Мачадо — оппозиционный политик из Венесуэлы. Академики не стали дергать за усы тигров, участвующих в действующих конфликтах: наградить БАПОР означало плюнуть в лицо Трампу, наградить Трампа означало плюнуть в лицо пропалестинской Европе (а заодно и себе, признав свое подчиненное положение), поэтому выбрали кандидатку из региона, где конфликт хоть и есть, но пылает не так ярко.

Формулировка награды для Марии Мачадо — «за то, что она возглавляла борьбу за демократию в условиях постоянно растущего авторитаризма в Венесуэле». Универсальная формулировка, универсальный намек.

Мария Мачадо родилась в 1967 году. Занималась благотворительностью, в политике — с 2002 года, когда основала организацию по защите политических прав сограждан «Присоединяйся» (Sumate). В своей политической деятельности боролась за отстранение от власти Уго Чавеса, работала в Национальной ассамблее Венесуэлы с 2011 по 2014 годы. Пыталась выдвинуть кандидатуру на выборы президента, но не прошла в праймериз. Мачада — была одной из главных фигур протестов в Венесуэле в 2014 году. Сейчас она выступает против Николаса Мадуро, продолжает критиковать режим, поддерживает международные санкции. В 2023 году в праймериз оппозиции она набрала 92,4% голосов и должна была стать единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах. Но Верховный суд страны очень быстро запретил ей и баллотироваться, и вообще занимать государственные посты до 2038 года. История грустная, но популярная.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заслужила ли Мария Мачадо Нобелевскую премию мира, так ли масштабны ее достижения, что перевешивают деятельность других 237 кандидатов? Вопрос открытый, но так решили академики.