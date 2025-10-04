В мечети Марджани можно увидеть Каабу через VR-очки

Выставка «Мир Корана» доехала до Казани

Фишка выставки «Мир Корана» — VR-очки. Фото: Динар Фатыхов

В Казань в мечеть Марджани после Москвы, Саратова и Саранска привезли российско-катарскую интерактивную выставку «Мир Корана». Экспозиция содержит разнообразную информацию о главной книге мусульман, сопровождается кинопоказами, занятиями для детей и погружением в виртуальную реальность. Выставка открыта для всех.

«Мы добавили, как сейчас говорят, свой креатив»

Впервые «Мир Корана» открыли в ноябре прошлого года в Московской Соборной мечети. Выставку организовали Духовное управление мусульман Российской Федерации и Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар.

— У них было свое видение, мы добавили, как сейчас говорят, свой креатив. И получилась такая уникальная выставка, — рассказал заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов.

После этого, пояснил он, было много запросов из других городов. В результате выставку в 2025 году показали в Москве, Саратове, Саранске. Последний пункт путешествия — Казань, при поддержке Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В частности, председатель ДУМ Республики Татарстан муфтий Камиль Самигуллин подарил Аббясову Коран, напечатанный в издательстве «Хозур» и выразил надежду, что книга появится в экспозиции.

Рушан Аббясов заверил, что проект посетит и другие города. Но в следующем году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как собирался, проверялся и совершенствовался Коран

Выставку разместили в правом крыле мечети на двух этажах. На первом — на масштабных тканевых стендах представлена разнообразная информация о священной книге мусульман.

Согласно традиции, Коран передавался пророку Мухаммеду через ангела Джибриля с 610 по 632 годы, причем первое откровение пришлось на Ночь предопределения в месяц Рамадан, когда пророку было 40 лет.

Среди сподвижников пророка были люди, которые умели писать. Они фиксировали откровения на всем, где можно: пальмовые ветви, плоские камни, кости верблюдов и овец, деревянные седла (примеры можно увидеть в экспозиции). Кроме того, пророк и сам читал фрагменты и выбирал тех, кто читает ему и другим, отправлял сподвижников в различные племена.

На выставке много стендов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позднее записи собрали в свод, причем сведения сопоставлялись с заученными наизусть текстами. Эта работа продолжалась в 633—635 годы. В 645 году халиф Усман ибн Аффан повелел создать единый свод, который получил название «Османов кодекс» (расм 'Усмани), одобренный всеми сподвижниками. В Коране 114 сур (глав), 77 439 слов и 323 015 букв.

Ранние издания Корана в Европе (в Венеции в 1537-м, Гамбурге в 1694-м, Нидерландах в 1698-м) содержали ошибки и не соответствовали правилам. Но потом его начали выпускать в России. На выставке анализируется печать Корана в Петербурге в 1787 году. К примеру, оказывается, для него специально был разработан шрифт с арабским почерком насх в основе. Каллиграфии также посвящен отдельный стенд.

Отдельный стенд отдан и «Казан басмасы», первому казанскому изданию Корана в августе 1803 года. С тех пор в нашем городе его напечатали до революции 165 раз. На выставке есть издание 1898 года. И если слова Камиля хазрата исполнятся, появится новая современная копия.

А также редких Коранов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также из любопытного — Коран, набранный шрифтом Брайля, серия почтовых марок, книга, пережившая ленинградскую блокаду, рукописный Коран из Тамбовской области.

Вероятно, не самая раскрученная тема — история расстановки точек и огласовок. Ведь изначально в Коране их не было, но читатели могли различать слова и без них, потому что знали родной арабский и даже могли слышать суры от пророка или его сподвижников. Появление новой системы — признак, что ислам начал распространяться за пределы арабского мира.

К слову, на выставке отдельно цитируют отрывки, в которых показывается миролюбивость и добрососедские установки. К примеру: «Ведите с приверженцами Библии только наиблагообразнейший диалог!». Перечисляются священные писания — Свитки (откровения Адаму, Шису, Идрису и Ибрахиму), Псалтырь, Тора, Евангелие, Коран. После чего делается вывод, что их объединяют призывы к отстранению от зла, к вере в Бога и к добродетели.

«Мир Корана» — российско-катарский проект. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Катарская виртуальная реальность

На втором этаже расположилась площадка для детских мастер-классов и зона виртуальной реальности. Благодаря ей посетитель побывает в Мекке, Медине и даже окажется внутри священной Каабы. Интересно, что с учетом традиций ислама в VR нет каких-либо людей или животных. Эту часть проекта готовили катарские коллеги, которые работают на выставке.

Интерактивность выставки, которая работает с 4 по 6 октября с 10:00 до 18:00, заключается и в том, что «Мир Корана» можно пройти с сертификатом, собирая метки. В частности, здесь можно изучить каллиграфию, арабский алфавит, прочитать главную суру Корана «аль-Фатиха» и получить в итоге подарки.

Кроме того, сегодня в 12:30 здесь пройдет лекция «Понимание Корана Мусы Бегиева» имам-хатыба Московской Соборной мечети, кандидата исторических наук Ислама Зарипова.

Выставка работает до 6 октября. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ежедневно — показы фильмов: «Аль-Хорезми — отец математики», «История Корана: от Откровения к Писанию», «Аз-Захрави — отец хирургии». А также будут показаны две картины, участвовавшие в фестивале «Алтын минбар». Это «Хәтердә» («В памяти») режиссера Амира Аббясова о ветеране Абдулвагате Арифуллине, пришедшем на День памяти жертв репрессий, который отмечается двумя татарскими селами — Семеновка и Пошатово в Нижегородской области. И «Хыял» («Мечта») Рената Абянова об уральском хазрате Мавлиджане, который мечтает совершить хадж.

В Казани «Мир Корана» в этом году путешествие по России закончит. Но, как рассказал Рушан Аббясов, уже прозвучали пожелания привезти ее на Кавказ, в Сибирь и на Дальний Восток, вероятно, это случится в 2026 году.