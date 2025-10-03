Тысячи юристов собрались в Казани, чтобы свергнуть монополию адвокатов и «запрячь» ИИ

Столица Татарстана уже четвертый раз стала юридическим центром России

Столица Татарстана уже четвертый раз стала юридическим центром России. Речь идет о проведении Казанского международного юридического форума. В этом году его участниками стали порядка полутора тысяч человек из 28 стран мира. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, вместе с ростом количества участников, который его, безусловно, радует, растет и значимость события. О том, чем будут заниматься фемидопоклонники, — в материале «Реального времени».

В суде место не только адвокатам

Едва ли не красной линией юридического форума стало обсуждение «адвокатской монополии». Речь идет о законопроекте, по которому хотят сделать обязательным наличие статуса адвоката для судебных представителей.

Однако, по словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, существующая концепция требует серьезной доработки, а в конечном счете может привести к негативным последствиям как для самой системы, так и для граждан, нуждающихся в юридической помощи.

Число вузов, выпускающих юристов, уменьшилось, а что с качеством?

О необходимости «эволюции, а не революции» юридической сферы говорил каждый участник пленарного заседания, которое и открыло КМЮФ. Так, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, заместитель президента РАН Талия Хабриева заявила, что площадка давно перестала быть принимающей стороной — форум уже стал задавать тренды и производить правовые смыслы.

— Наша правовая система показала свою конкуренто— и жизнеспособность, и, более того, именно право, хотя оно и трансформируется, выступает главным инструментом защиты суверенитета государства и общества, выступает средством защиты наших цивилизационных достижений. Посмотрите, что происходит, даже сейчас СВО стала драйвером развития социального законодательства и расширения социальных гарантий. Говоря о том, что происходит в праве, — некоторые функции трансформируются, и самый заметный тренд: наша правовая система не встала в позицию пассивной обороны, она активно адаптируется, — уверена Хабриева.

При этом модернизация сферы невозможна без актуализации образовательной системы.

— В начале 2000-х годов в России было более 1 300 вузов, которые выдавали дипломы о высшем юридическом образовании, на сегодняшний день — это уже 600. Качество юридического образования напрямую зависит от профильности учебного заведения. На сегодняшний день рынок труда переполнен юристами, получившими диплом в непрофильных вузах, — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В этом Груздева поддержал Крашенинников. С его слов, те, кто получил диплом юриста, таковыми не являются, но при этом «продолжают решать судьбы людей».

Поэтому стали публиковать черные и белые списки вузов, в первую очередь для родителей, чтобы они знали, куда [можно поступать]. Борьба идет и будет продолжаться, но классические вузы как были, так и остались, заверил Крашенинников.

Однако, по словам председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, один из главных вызовов на сегодняшний день — некая заторможенность сферы.

— Развивать институт нужно, основная наша проблема в том, что очень многие сферы — тот же ИИ, цифровая сфера — развиваются настолько быстро, что мы не успеваем, и не только не успеваем ловить мошенников, но просто у нас даже нет подходящей терминологии для описания процессов и явлений, — посетовал Клишас.

ИИ не сможет сказать, «виновен или нет» человек

Еще одна знаковая тема, которую «Реальное время» обсудило с гостями форума, — внедрение искусственного интеллекта в систему правосудия. Экс-председатель Верховного суда Татарстана, глава Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов заявил, что ИИ может стать скорее помощником при составлении документов, но точно не заменит человека

— Делать из искусственного интеллекта субъект правоотношений ни в коем случае нельзя. Его надо использовать как помощника, но ни в коем случае не давать ему возможность заниматься анализом, потому что анализ фактических обстоятельств — прерогатива человека с его чувством справедливости, разумности. Я не думаю, что ИИ обладает ими или [они] могут быть разработаны. Сказать «виновен или не виновен» — невозможно, — сказал Гилазов.

— В современных реалиях, что мы видим, ИИ, безусловно, будет внедряться во все сферы жизни, и юриспруденция не будет исключением. Но сможет ли он выносить решения судебные — это под вопросом. Он будет помощником. Есть же вопрос моральной составляющей. Человек совершил правонарушение — и искусственный интеллект будет привлекать человека к ответственности? Это нравственные моменты. Любой человек в суде ищет законность и справедливость. И судья исходя из своих внутренних убеждений выносит решение, опираясь на закон. А на какие внутренние убеждения будет опираться искусственный интеллект, возникает вопрос, — выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» глава республиканского Минюста Рустем Загидуллин.

