Тысячи юристов собрались в Казани, чтобы свергнуть монополию адвокатов и «запрячь» ИИ
Столица Татарстана уже четвертый раз стала юридическим центром России. Речь идет о проведении Казанского международного юридического форума. В этом году его участниками стали порядка полутора тысяч человек из 28 стран мира. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, вместе с ростом количества участников, который его, безусловно, радует, растет и значимость события. О том, чем будут заниматься фемидопоклонники, — в материале «Реального времени».
В суде место не только адвокатам
Едва ли не красной линией юридического форума стало обсуждение «адвокатской монополии». Речь идет о законопроекте, по которому хотят сделать обязательным наличие статуса адвоката для судебных представителей.
Однако, по словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, существующая концепция требует серьезной доработки, а в конечном счете может привести к негативным последствиям как для самой системы, так и для граждан, нуждающихся в юридической помощи.
Число вузов, выпускающих юристов, уменьшилось, а что с качеством?
О необходимости «эволюции, а не революции» юридической сферы говорил каждый участник пленарного заседания, которое и открыло КМЮФ. Так, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, заместитель президента РАН Талия Хабриева заявила, что площадка давно перестала быть принимающей стороной — форум уже стал задавать тренды и производить правовые смыслы.
— Наша правовая система показала свою конкуренто— и жизнеспособность, и, более того, именно право, хотя оно и трансформируется, выступает главным инструментом защиты суверенитета государства и общества, выступает средством защиты наших цивилизационных достижений. Посмотрите, что происходит, даже сейчас СВО стала драйвером развития социального законодательства и расширения социальных гарантий. Говоря о том, что происходит в праве, — некоторые функции трансформируются, и самый заметный тренд: наша правовая система не встала в позицию пассивной обороны, она активно адаптируется, — уверена Хабриева.
При этом модернизация сферы невозможна без актуализации образовательной системы.
— В начале 2000-х годов в России было более 1 300 вузов, которые выдавали дипломы о высшем юридическом образовании, на сегодняшний день — это уже 600. Качество юридического образования напрямую зависит от профильности учебного заведения. На сегодняшний день рынок труда переполнен юристами, получившими диплом в непрофильных вузах, — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
В этом Груздева поддержал Крашенинников. С его слов, те, кто получил диплом юриста, таковыми не являются, но при этом «продолжают решать судьбы людей».
Поэтому стали публиковать черные и белые списки вузов, в первую очередь для родителей, чтобы они знали, куда [можно поступать]. Борьба идет и будет продолжаться, но классические вузы как были, так и остались, заверил Крашенинников.
Однако, по словам председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, один из главных вызовов на сегодняшний день — некая заторможенность сферы.
— Развивать институт нужно, основная наша проблема в том, что очень многие сферы — тот же ИИ, цифровая сфера — развиваются настолько быстро, что мы не успеваем, и не только не успеваем ловить мошенников, но просто у нас даже нет подходящей терминологии для описания процессов и явлений, — посетовал Клишас.
ИИ не сможет сказать, «виновен или нет» человек
Еще одна знаковая тема, которую «Реальное время» обсудило с гостями форума, — внедрение искусственного интеллекта в систему правосудия. Экс-председатель Верховного суда Татарстана, глава Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов заявил, что ИИ может стать скорее помощником при составлении документов, но точно не заменит человека
