«Внутрянка» «Рубина» после «Зенита»: откровенный Рахимов, боль Юкича и чай за 50 рублей

Клуб провел открытую тренировку на фоне серии без побед

«Рубин» после вчерашнего поражения от «Зенита» в Кубке России организовал утреннюю открытую тренировку для прессы. Встреча получилась достаточно откровенной и продлилась почти два часа. Что говорил Рашид Рахимов, когда ждать возвращения травмированных и почему одна победа в восьми матчах не считается кризисом — читайте в материале «Реального времени».

Травма Юкича, вальяжный Иванов



Журналистов пустили на базу чуть позже назначенного времени. Обычно представителей прессы проводят к тренировочному полю раньше, чем на него выходят игроки и тренерский штаб команды. На этот раз большинство футболистов уже находилось на месте, а остальные подтянулись вместе с Рашидом Рахимовым. Нападающие Жак Сиве и Мирлинд Даку даже поздоровались с пришедшими журналистами на русском языке и пожали всем руки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодняшняя тренировка была восстановительная, поэтому Рахимов произнес перед командой короткую речь и оставил на занятии всего 12 игроков. Тренер чуть позже объяснил, что разделил футболистов на три группы. Кто играл с «Зенитом» — отправились восстанавливаться, кому не хватило игровой практики — пошли в «качалку», а остальные работали на поле.

Из тех, кто остался, выделялись Сиве и Далер Кузяев. Недавние новички потихоньку приноравливаются к новым партнерам, возможно, поэтому их действия на тренировке попадали под пристальное внимание собравшихся. Французский нападающий активно участвовал в упражнениях — открывался под удар, бил с обеих ног и всячески искал мяч. Кузяев выглядел непринужденно, работал с максимальной отдачей, но при этом не терял изящности движений. Добавлял антуража Олег Иванов. Капитан команды с «Зенитом» провел весь матч, поэтому прогуливался в обычных кроссовках, не участвуя в занятии.

Несмотря на восстановительный характер тренировки, едва не обошлось без тяжелой травмы. В одном из игровых упражнений Александар Юкич неудачно подвернул ногу и с криком свалился на газон. Рахимов, в этот момент общавшийся с журналистами, схватился за голову и помчался к футболисту. Австриец только-только восстановился от разрыва «крестов», поэтому был риск рецидива травмы, что обернулось бы для «Рубина» настоящей катастрофой. Как в человеческом, так и в игровом плане. Потеря Юкича может лишить казанцев вариативности в центре поля.

Кризиса нет

Между тем поражение от «Зенита» (0:1) стало для «Рубина» вторым подряд после неудачи в матче чемпионата с «Локомотивом» (0:1). Казанцы в целом проводят не слишком удачный отрезок сезона. В восьми предыдущих играх во всех турнирах команда одержала лишь одну победу. Прямо сейчас у «рубиновых» идет четырехматчевая безвыигрышная серия. Логично, что у Рашида Рахимова на тренировке спросили про кризис «Рубина». Но тренер не признал проблему.

— Это все статистика, ее можно преподносить как угодно. Надо смотреть, есть ли на этом отрезке матчи, где команда играла безнадежно? Нет таких. Поэтому я команде после «Зенита» сказал, что не бывает побед без поражений. Очень важно понимать, из-за чего идут поражения. Если мы берем два последних поражения, то они были при достаточно хорошей игре. Вот даже сейчас обсуждали с командой, что лучше бы играли плохо, но победили, чем так. Здесь главное — не терять уверенности в себе, — сказал Рахимов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер справедливо заметил, что при нем команда за последние 2,5 года несколько раз уже бывала в таком положении, когда не получалось выиграть. Несмотря на это, «Рубин» продолжал работать и успешно завершал сезон. Рахимов особо подчеркнул момент с прогрессом игроков. Нынешний состав развился до 50 млн евро рыночной цены, а своими выступлениями команда окупила около 2 млрд рублей. Тренер даже попросил постучать по дереву и сплюнуть три раза, чтобы не сглазить, особенно прогрессирующих игроков.

Что касается травмированных игроков, то пока с командой не готовы работать Антон Швец, Алексей Грицаенко и Дениль Мальдонадо. Первые двое, по прогнозам врачей, вернутся в строй примерно через две недели. У Мальдонадо все серьезнее, его сроки восстановления пока озвучить не получится. То же самое касается Уроша Дрезгича, который вернулся в Казань после восстановления от травмы «крестов» и попался на рецидиве. В 2025 году его возвращения в состав уже ждать не стоит.

Откровенный Рахимов

Момент откровенности тренера упускать было нельзя, поэтому журналисты рискнули спросить у Рахимова про Магомеда Адиева. Российский специалист сейчас тренирует «Крылья Советов», следующего соперника «Рубина» по РПЛ. Пару лет назад Рахимов раскритиковал Адиева и заявил, что разочаровался в нем после того, как тот покинул тренерский штаб «Ахмата». Услышав вопрос, рулевой казанцев ухмыльнулся, но ответил: «Руку подам, надо уметь абстрагироваться».

При этом он высоко оценил потенциал нынешних «Крыльев Советов». В «Рубине» ждут непростой игры с самарцами, в составе которых хватает опытных футболистов. Вместе с этим коуч продолжает стоять на своем, не считая соперничество с соседями Казани каким-либо дерби.

— Для нас нет заурядных игр. Все матчи чемпионата требуют самоотдачи и внимания. Все соперники способны отобрать очки, победить. У Самары много качественных футболистов с большим опытом игры в РПЛ, поэтому ждем тяжелого поединка. Дерби соседей? Я считаю, что нужно всегда выкладываться на максимум, играешь с соседями или нет, — сказал Рахимов.

Напомним, игра с «Крыльями» пройдет 4 октября на «Ак Барс Арене».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершилась тренировка попытками тренера «продать» собравшимся чай за 50 рублей. Горячий напиток был подготовлен для игроков и своевременно выставлен на поле к концу тренировочного занятия. Сотрудник «Рубина» немного растерялся от вопроса Рахимова про цену, но все же не отказался реализовать «на сторону». Желающих вложиться в «будущие трансферы клуба» не нашлось, хотя все оценили юмор тренера.

Сегодняшняя встреча оставила интересное впечатление. Несмотря на неудачный отрезок, команда не выглядит загнанной в угол, игроки пребывают в хорошем настроении и продолжают работать в привычном режиме. «Внутрянка» в такие моменты особенно важна для оценки. И верится, что никакого кризиса в «Рубине» нет. Пока нет, но в ближайших трех домашних матчах подопечным Рахимова надо побеждать. Иначе в Казани могут не понять.