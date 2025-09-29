Сергей Иванов: «Наша задача на ближайшие годы — найти правильный туристический продукт»

О развитии турпотока между Татарстаном и Таджикистаном — в интервью «Реального времени» с председателем Госкомитета

Фото: предоставлено Александром Сафроновым

Татарстан открывает новые рубежи в сфере туризма — на очереди оказался Таджикистан, куда недавно отправилась делегация из Казани. Как заявил в интервью «Реальному времени» глава делегации, председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов, главной сложностью в этом направлении остаются стереотипы и малая изученность потенциала республик. На данный момент взаимный турпоток практически отсутствует. В ближайшие годы предстоит сформировать продукт и протестировать его. Подробнее — в интервью «Реального времени».

«Рынок изучен слабо»

— Что послужило толчком к началу сотрудничества в области туризма? Почему именно сейчас и именно Таджикистан?

— Мы видим, что в последние годы среди российских граждан быстро растет интерес к поездкам по странам СНГ. Популярными направлениями уже сейчас являются не только Грузия, Армения и Азербайджан, но и Узбекистан и Казахстан. Этот рынок созрел для открытия новых туров — в Таджикистан.

Сейчас есть большое количество рейсов в Душанбе. Таджикистан очень быстро развивается. Появляется интерес к стране, причем есть не только горные направления, но и культурно-познавательные.

«Мы видим, что в последние годы среди российских граждан быстро растет интерес к поездкам по странам СНГ». предоставлено Александром Сафроновым

Рынок пока с обеих сторон изучен слабо: никто полноценно не рассматривает другого как туристическую точку. Но мы видим, что есть потенциал, интерес и хорошие отзывы тех, кто съездил в Таджикистан. Нашим гражданам нравится местная культура, кухня. Более того, большинство населения знает русский язык, так что с этим проблем не возникнет.

— Какой сейчас турпоток фиксируется между странами?

— Сегодня эти цифры незначительны. Единицы татарстанцев приезжают в страну в качестве туристов. То же самое можно сказать и про таджиков. Это та задача, которую нам еще предстоит решить — создать турпоток. Основной барьер — это отсутствие информации, отсутствие туристического продукта, туристических операторов и, скажем так, нетрадиционность страны для совершения путешествий — как Таджикистана для татарстанцев, так и Татарстана для таджиков.



Россиян в Таджикистане привлекают горы и кухня

— Каков портрет таджикского туриста в Татарстане?

— Если говорить о портрете таджикского туриста, то он тоже недостаточно изучен. Пока мы можем сказать, что чаще всего из Таджикистана к нам приезжают семьями, причем без маленьких детей. Как правило, это граждане 35—40 лет, которые знают российские туристические центры. Кроме того, некоторые приезжают за медицинскими услугами.

— А что интересно российским туристам в Таджикистане?

— В основном, конечно, природа — это горы и горные озера, уникальные хребты и долины. Второе — это кухня. В таджикской кухне большое количество фруктов, свежих и разнообразных. И третье — этнический компонент: песни, танцы, погружение в горную и местную жизнь. Мы пока этого продукта не видим, но он точно будет интересен российским туристам.

«В основном, конечно, природа — это горы и горные озера». Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

— К какой цифре планируется прийти к концу года? Каких результатов по турпотоку мы хотим достичь?

— Пока мы не можем говорить о конкретных цифрах. Сейчас пока стоит задача протестировать туристический продукт. Если и ставить план, то это на горизонте трех-пяти лет увидеть осязаемый турпоток, когда на каждом рейсе из Татарстана в Таджикистан и обратно есть группа туристов. Целью должен быть именно туризм, а не рабочая поездка.

К концу года мы не ожидаем каких-то серьезных цифр. Наша задача — это найти правильный туристический продукт для обеих сторон и поставить его на рынок. То есть необходимо, чтобы у туроператоров в продаже появились эти направления, чтобы в СМИ появилась информация о туризме в Таджикистане, чтобы у потребителей возник интерес.

Проблемой остаются предубеждения

— Какие сложности вы предвидите в работе по развитию турпотока с Таджикистаном?

— В первую очередь это предубеждения и стереотипы о гражданах Таджикистана. Россияне очень мало знают о реальной жизни здесь и об этом народе. На самом деле тут живут очень гостеприимные, теплые и открытые люди.

— Почему важно развивать сотрудничество Татарстана и Таджикистана?

— И у Татарстана, и у Таджикистана очень древняя история. Поскольку сейчас набирает обороты культурно-познавательный туризм, важно, чтобы жители обеих сторон знали о возможностях друг друга. Обе республики могут предоставить природный и культурно-исторический отдых.

В первую очередь это предубеждения и стереотипы о гражданах Таджикистана. предоставлено Александром Сафроновым

Еще одним фактором являются очень теплые стратегические отношения между Россией и Таджикистаном. А делегации из нашей республики ежегодно посещают Таджикистан. У нас есть очень много точек соприкосновения в областях экономики, и развитие туризма станет логичным углублением сотрудничества.

Таджикистан — это очень гостеприимная страна, в которой хорошо знакомы с Казанью и Татарстаном. По крайней мере, все, с кем мы общались, говорят, что бывали у нас. Это хороший фундамент для развития дальнейших отношений.