Новички вступились за Гатиятулина: как «Ак Барс» смял лидера Востока за один период

Денисенко зацвел без Яшкина, Алистров штампует голы

«Ак Барс» одержал грандиозную победу на выезде над «Металлургом» со счетом 4:3. Казанцы по ходу встречи отыгрались с 0:3 и уехали из Магнитогорска с двумя очками. Победный результат позволил чуть выдохнуть Анвару Гатиятулину, которого в эти дни слухи упорно «отправляли» в отставку. Как «Ак Барс» дожал «Магнитку» и что ждет команду теперь — в материале «Реального времени».

Дебют Хмелевского



В состав «Ак Барса» после победы над «Барысом» (2:1) пришло пополнение. В клубе смогли-таки дожать Александра Хмелевского и подписать с американцем полноценный контракт. Нападающий был обменян из «Салавата Юлаева», где тот находился в ранге неоспоримого лидера. В обратном направлении отправились солидная денежная компенсация и права на канадского защитника Уайатта Калинюка.

Но выяснилось, что Хмелевский не горит желанием выступать в Казани. Хоккеист вместе со своими агентами планировал перейти в «Авангард», где его уже ждал североамериканский тренер Ги Буше. «Ак Барс» сорвал планы омичей и агентства американца, перебив предложение по игроку. В итоге завязалась «Санта-Барбара», которая разрешилась лишь перед началом матча в Астане. С «Барысом» новичок помочь казанцам уже не успевал, а вот в Магнитогорске ждали его дебюта за «барсов».

Ожидаемо в топ-6 атаки места в составе лишился Брэндон Биро. Анвар Гатиятулин дал Хмелевскому в партнеры Дмитрия Яшкина и Григория Денисенко. А другой американский форвард, пришедший в команду летом, ушел в третье звено к Илье Сафонову и Артему Галимову. Вторую игру кряду пропускал Алексей Пустозеров, тоже проваливающий старт сезона. В воротах снова доверились Тимуру Билялову, а Михаил Бердин после неудачи с «Авангардом» (1:6) прописался в запасе.

Повторение сценария первой игры

На старте игры «Металлург» постоянно ловил «Ак Барс» на быстрых контратаках. Хозяева несколько раз выбегали два против одного и могли легко повторить начало матча двухнедельной давности. В середине сентября уральцы в Казани за период забросили пять шайб, две из которых в самом начале игры. Сейчас счет едва не стал 2:0 в пользу «Магнитки» за первые три минуты. Однако Никита Михайлис и Дмитрий Силантьев были остановлены Тимуром Биляловым. Голкипер в обоих случаях вовремя сместился на дальнюю штангу и поймал бросок.

После такого бурного старта от соперника казанцы смогли отодвинуть игру от своих ворот. Подсобило в этом удаление Александра Сиряцкого за выброс шайбы. На розыгрыш большинства появился Хмелевский, который действовал вместе с партнерами по тройке атаки, а также с Александром Барабановым и Митчеллом Миллером. Создать опасные моменты не удалось, но хотя бы временно дали передышку Билялову.

В концовке «Металлург» вернул себе игровую инициативу. Подопечные Андрея Разина надолго закрыли казанцев в зоне, но отличились только за минуту до сирены об окончании периода. Сиряцкий применил силовой прием против Яшкина, отобрал шайбу и вонзил прямо в «девятку» ворот Билялова — 1:0. Так хозяева повторили сценарий матча с «Ак Барсом» образца встречи от 6 сентября. Тогда тоже магнитогорцы открыли счет незадолго до конца стартовой 20-минутки. Отметим, что для 19-летнего Сиряцкого эта шайба стала первой на высшем уровне.

Семь бросков за полтора периода

«Металлург» во втором периоде снова начал с двух ярких контратак и снова не использовал их. У «Ак Барса» проявил себя Михаил Фисенко, правда, с не лучшей стороны. Форвард казанцев пошел прессинговать вратаря соперника Илью Набокова и сбил его, заработав удаление, которое ни к чему не привело.

Плохо, что «Ак Барс» и без этих штрафных минут выглядел деморализованным. За полтора периода команда нанесла всего семь бросков по воротам соперника. А вот «Металлург» продолжил двигаться по заранее выбранному сценарию, удвоив преимущество. Владимир Ткачев в окружении четырех «барсов» отдал пас на Дмитрия Силантьева, а тот переиграл голкипера казанцев — 2:0.

Гости пытались включиться, но магнитогорцы были против такого развития событий. Минулин бросил издали, Билялов отразил прямо перед собой, а шайба, отскочив от Романа Канцерова, заползла в ворота — 3:0. Судьи просмотрели гол на предмет нарушения правил и засчитали.

И после этого «Ак Барс» все-таки проснулся. Барабанов красиво объехал защитника, отдал на дальнюю штангу, где Владимир Алистров замкнул передачу — 3:1. Форвард казанцев отличился в третьем матче подряд. Тут же мог забросить Галимов, переведенный Гатиятулиным во вторую тройку атаки. А вот Яшкина «спустили» ниже к Сафонову и Биро, после чего в соцсетях появились слухи о возможном скором отъезде чеха из Казани.

В концовке периода «Ак Барс» остался в меньшинстве и едва не забил. Галимов сделал всё для гола Семенова, но его напарник вместо броска отдал пас обратно и загубил момент.

Даже удаления не остановили «барсов» от победы

В третьем периоде у гостей дважды удалился Илья Сафонов, но «металлурги» не использовали свои шансы. При этом «Ак Барс» не упустил инициативу, подавив активность хозяев. Контригра получалась на «отлично». Комментаторы поединка даже подчеркнули: «уральцы успокоились». Только это было не спокойствие, а хитрость Гатиятулина. «Барсы» перестали оставлять свободные участки для скоростных форвардов «Металлурга», которые теперь бросали с невыгодных позиций.

В итоге «Ак Барс» умело пошел в погоню в счете. Вначале Илья Карпухин броском издали сократил отставание до минимума — 3:2. Затем Григорий Денисенко вовремя прибыл на добивание — 3:3. А успешный розыгрыш большинства вывел казанцев вперед. Тот же Денисенко получил пас от Хмелевского, усадил на пятую точку защитника и перехитрил вратаря — 3:4! До финальной сирены оставалось еще достаточно времени, чтобы хозяева отыгрались. Но «Металлург» уже проиграл: не на табло, а психологически.

Любопытно, что «Ак Барс» добыл победу способами, которые до этого не работали. Во-первых, все четыре шайбы забросили новички команды — Алистров, Карпухин и дважды Денисенко. Все трое пришли в команду Гатиятулина после окончания межсезонья. Во-вторых, победный гол забили в большинстве.

«Убрали фокус с глобальных задач»

Грандиозная победа над лидером конференции должна придать позитивных эмоций «Ак Барсу». Впервые в сезоне команда вытянула до победного две игры подряд. Хотя сам хоккей на протяжении матча в Астане и двух периодов в Магнитогорске был очень слабым в исполнении «барсов». В том, что казанцы смогли заработать на них четыре очка, большая заслуга вратаря Билялова. Голкипер вытащил тонну сложных моментов и подтащил коллектив в самый нужный отрезок чемпионата.

После матча Гатиятулин заявил, что в тренерском штабе пока отказались от глобальных целей и двигаются от матча к матчу. Грубо говоря, команда временно ушла от всех настроек и перешла на примитив. Если это приносит результат, то почему бы нет?

— Убрали фокус с глобальных задач, сосредоточены на текущем моменте. Идём шаг за шагом, от игры к игре. По определённым причинам мы сейчас не можем играть в тот хоккей, который наигрывали летом. Поэтому ищем, за счёт чего можем набирать очки. Это силовая борьба, единоборства, самоотдача, характер, блокирование бросков и реализация моментов. Перед выездом у нас был серьёзный разговор, поговорили с ребятами, решили, что не будем смотреть в календарь, заглядывать куда-то в будущее, а фокусироваться на каждом следующем матче, — заявил Гатиятулин.

Перед гостевой серией в прессе много говорилось о возможной отставке тренера. В этом роде ближайший матч в Екатеринбурге должен стать лучшим в исполнении «Ак Барса» в нынешнем сезоне, если игроки хотят спасти Гатиятулина. Будет крайне неудобно увольнять рулевого после трех побед в трех выездных матчах.

«Металлург» — «Ак Барс» — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)

Голы:

1:0 — Сиряцкий (18:53);

2:0 — Силантьев (Ткачев, Маклюков, 30:15);

3:0 — Канцеров (Минулин, Ткачев, 31:26);

3:1 — Алистров (Барабанов, 35:20);

3:2 — Карпухин (Марченко, Яшкин, 48:03);

3:3 — Денисенко (Галимов, Миллер, 52:11);

3:4 — Денисенко (Хмелевский, Миллер, 55:07, 5х4)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». За поражение в Казани от «Металлурга» (3:6) казанцы должок вернули. Настанет ли очередь «Автомобилиста» возвращать казанские долги?