Дебют Кузяева, кандидаты на пост тренера в «Спартак» и поражение «Балтики»

Что ждать от 10-го тура РПЛ: интриги и прогнозы

В пятницу стартует 10-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды уже добрались до первой трети чемпионата. По итогам выходных в турнирной таблице могут произойти серьезные изменения. Что ждать от предстоящих матчей — в материале «Реального времени».

«Локомотив» — «Рубин»: дебют Кузяева



В матче «Локомотива» и «Рубина» в Москве ожидается соперничество команд, у одной из которой нет побед в пяти последних турах РПЛ, а другая победила всего однажды за год в гостевых встречах чемпионата. При этом на выезде с «железнодорожниками» казанцы не могут выиграть с апреля 2017 года. Тот матч стал одним из последних для испанского тренера Хави Грасии у руля «рубиновых». С тех пор прошло уже восемь лет, и в составах команд остался всего один футболист — Дмитрий Баринов. Капитан москвичей единственный из нынешнего «Локомотива» застал крайнее поражение команды в Премьер-лиге от «Рубина».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы в предстоящей игре не смогут воспользоваться услугами травмированных Алексея Грицаенко и Антона Швеца. Зато может появиться новичок команды Далер Кузяев, прошлые два сезона выступавший во Франции за «Гавр». У полузащитника не было игровой практики с лета, однако Рашид Рахимов любит сразу же выставлять новобранцев, пришедших в клуб. Кузяев в среду провел первую тренировку в Казани и при желании способен влиться в команду максимально быстро.

«Локомотив» не побеждает в чемпионате пять матчей кряду, но и не проигрывает девять туров. Команда Михаила Галактионова выиграла четыре стартовых игры в РПЛ, а затем выдала серию из пяти ничьих. Последний раз «железнодорожники» проигрывали в Премьер-лиге весной — в апреле «Рубину» в Казани. Так что Рахимов точно знает, как обыгрывать «Локомотив», и легкой прогулки для москвичей не будет.

«Ростов» — «Краснодар»: поменяется ли лидер чемпионата

Южное дерби обязано стать главным украшением тура. Матчи ростовчан с краснодарцами всегда отличались обилием голов и яркими событиями. Действующий чемпион «Краснодар» в минувшие выходные проиграл «Зениту» и намерен быстрее реабилитироваться. К тому же команда продолжает лидировать в турнирной таблице, но теперь отрыв от конкурентов перестал быть значительным.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Ростов» не проигрывает в чемпионате четыре тура подряд и даже успел обыграть ЦСКА (1:0). Команда Джонатана Альбы потихоньку выбирается из кризиса после слабого стартового отрезка. Правда, от зоны вылета ростовчане отдалились всего на три очка. В случае поражения есть риск того, что дончане опустятся на дно таблицы.

Эксперты прогнозируют для «Ростова» и «Краснодара» сложный матч. В среднем в очном противостоянии этих команд забивается три гола за игру. Нечто подобное стоит ожидать и на этот раз. Правда, в прошлом сезоне в Ростове-на-Дону болельщики увидели лишь одно взятие ворот.

ЦСКА — «Балтика»: первое поражение балтийцев

В чемпионате к десятому туру осталось лишь две команды с нулем в графе поражения. Если по «Локомотиву» особых вопросов нет (клуб всегда в числе потенциальных фаворитов), то результаты «Балтики» на старте сезона удивляют. Андрей Талалаев выстроил мощный коллектив в Калининграде, который не умеет проигрывать. Хотя это касается только РПЛ. В Кубке России калининградцы допустили три поражения, в одном из них — от ЦСКА (0:2).

Именно армейцы выглядят таким соперником, который может остановить «Балтику» в чемпионате. Подопечные Фабио Челестини чуть притормозили, проиграв «Ростову» (0:1), однако затем уверенно разобрались с «Сочи» (3:1) в гостях. Вернувшись с двух выездных матчей, ЦСКА будет рад победить на домашнем стадионе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что для Талалаева матч может стать последним у руля «Балтики». Ходят слухи, что тренера рассматривают на пост рулевого «Спартака». Верится с трудом, но если обыграть ЦСКА, то при определенных обстоятельствах балтийцы возглавят турнирную таблицу. И тогда шансы на работу в Москве у Талалаева возрастут.

«Спартак» — «Пари НН»: уйдет ли Станкович по своей инициативе

Тур закроется матчем в Москве, где «Спартак» постарается обыграть «Пари НН». Нижегородцы провалили старт сезона и к десятому туру подходят на предпоследнем месте таблицы. В клубе рассчитывают, что Алексей Шпилевский скоро начнет показывать результат на деле. За плечами белорусского специалиста чемпионские титулы в Казахстане и на Кипре, но в России пока у него работа не складывается.

Так же можно сказать о Деяне Станковиче. В карьере сербского тренера были победы в чемпионате Сербии и Венгрии с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем». Однако в «Спартаке» у него результатов нет. Как и особо привлекательной игры у команды. При этом «красно-белые» проиграли всего однажды в семи последних матчах, да и то в серии пенальти «Ростову» (1:2) в Кубке России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поражение или потеря очков вряд ли стали бы катализатором увольнения Станковича из «Спартака», если бы команда не занимала шестое место. В клубе, по слухам, уже активировали поиск кандидатов на должность главного тренера. И основными претендентами называют Талалаева, экс-рулевого ЦСКА Владимира Федотова и иностранца. С «Пари НН» подопечные Станковича обязаны справиться, так что будет интересно посмотреть, как боссы будут оправдывать возможную отставку тренера.

Расписание матчей 10-го тура РПЛ:



Пятница, 26 сентября:

18.00 — «Крылья Советов» — «Динамо»

Суббота, 27 сентября:

14.00 — «Ахмат» — «Акрон»

16.30 — «Локомотив» — «Рубин»

19.00 — «Ростов» — «Краснодар»

19.30 — «Зенит» — «Оренбург»

Воскресенье, 28 сентября:

14.30 — ЦСКА — «Балтика»

17. 00 — «Динамо» Махачкала — «Сочи»

19.30 — «Спартак» — «Пари НН»