«Ак Барс» меняет тактику: пришел Хмелевский, готовься Гатиятулин

Как подписание лидера «Салавата Юлаева» может грозить увольнением для тренера

«Ак Барс» неожиданно подписал лучшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского. За нападающего казанцы отдали солидную денежную компенсацию и права на защитника Уайатта Калинюка. Что ждать от новичка и решит ли подписание звездного хоккеиста проблемы «Ак Барса» — читайте в разборе «Реального времени».

Детективный трансфер



Переход Александра Хмелевского в казанский «Ак Барс» получился по-настоящему детективным. Еще в понедельник нападающий был практически подписан в омский «Авангард». По сведениям омских журналистов, американец даже успел прилететь в Санкт-Петербург, где команда готовилась к матчу с СКА. Пресс-служба «ястребов» вовсю намекала о предстоящем трансфере, опубликовав пост с пчелой и подписью «бззз», с отсылкой на уфимский мед (ассоциация с «Салаватом»). Однако во вторник Хмелевский оказался в Казани. По данным различных инсайдеров, казанцы перебили предложение омичей и «украли» игрока в самый последний момент.

Еще летом боссы «Салавата Юлаева» признавались, что, несмотря на финансовые сложности, клуб не намерен продавать Хмелевского. Однако это было летом, и речь шла о компенсации в размере 100 миллионов рублей. Сейчас в прессе ходят слухи о более чем двукратном увеличении этой суммы со стороны «Ак Барса». Около 250 миллионов рублей — это половина пола зарплат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). И возможность закрыть значительные долги «Салавата Юлаева», что даже важнее для клуба, чем результаты команды.

Кроме денежной компенсации «Ак Барс» отдал за Хмелевского права на канадского защитника Уайатта Калинюка. Легионер из Канады перешел в казанский клуб только летом, но успел оставить о себе впечатление не слишком надежного игрока обороны. Пару недель назад защитника могли расторгнуть, а сейчас нашли выгодное применение. Калинюк не подошел «Ак Барсу», однако способен усилить защиту «Салавата Юлаева», где существует острый недостаток опытных хоккеистов.

Хмелевский может решить проблемы «Ак Барса»

Приход Хмелевского, действительно, способен решить несколько проблем в игре «Ак Барса». В первую очередь американец должен закрыть вакантную позицию центрфорварда первого звена. Во-вторых, помочь наладить игру в большинстве, реализация которой оставляет желать лучшего. Именно об этом говорил и генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в комментарии для пресс-службы клуба.

— Хмелевский — один из лучших центральных форвардов КХЛ, обладающий уникальным набором качеств. Он умеет играть в большинстве, выигрывать вбрасывания, вести розыгрыш и сам завершать комбинации. Форвард полностью адаптирован к Лиге, прекрасно говорит по-русски и быстро впишется в любую систему. Саша точно усилит наши первые звенья, мы видим в нем большой потенциал влияния на игру партнеров. Верим, что и для него самого выступление с мастеровитыми партнерами в нашей команде станет приятным опытом, — сказал Валиуллин.

В межсезонье клуб не смог найти достойного центрфорварда в первое звено, из-за чего Гатиятулину пришлось тасовать состав. Сейчас тренер сможет попробовать Хмелевского в трио с Александром Барабановым и Артемом Галимовым, либо во второй тройке с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. То же касается розыгрыша большинства. «Ак Барс» на старте сезона идет третьим с конца по реализации лишнего — крайне низкий процент для команды, претендующей на что-то большее.

Между тем переход Александра Хмелевского — это еще и признание ошибок клуба в селекции. По итогам сделки «Ак Барс» избавился от ненужного контракта Уайатта Калинюка. Защитник изначально выглядел (так и получило) сомнительным усилением для топ-клуба, коим позиционирует себя Казань. Таковым казался и трансфер Брэндона Биро, который по итогу кроме произношения своей фамилии (Байро или Биро?) ничем заинтересовать не смог. Хотя канадцу давали шансы в топ-6 атаки и большинстве. После подписания Хмелевского летний новичок, по сути, превращается в балласт.

Что дальше — спасение Гатиятулина или отставка

Трансфер Хмелевского в «Ак Барс» стал следствием крайне неудачного старта команды в сезоне. В стартовых семи матчах чемпионата команда Анвара Гатиятулина одержала всего две победы. У руководства клуба было примерно пять вариантов решения проблемы — от отставки главного тренера и до совершения новых покупок в состав. Начали с самого легкого, оставив опцию с возможными изменениями в тренерском штабе на следующий шаг.

Решающими могут стать ближайшие выездные матчи «Ак Барса». С 25 по 29 сентября команде предстоит провести три гостевых поединка. Вначале в Астане «барсы» сыграют с «Барысом», затем отправятся в Магнитогорск для игры с «Металлургом», а закроют серию в Екатеринбурге с «Автомобилистом». От двух последних соперников из этого списка «Ак Барс» пропустил недавно в Казани 12 шайб, проиграв без шансов отыграться.

После поражений Гатиятулин чаще всего жаловался на реализацию моментов. Нет никаких гарантий, что Хмелевский сходу решит эту проблему. В начале сезона американец сам находится в кризисе, набрав лишь 3(1+2) очка в первых шести матчах чемпионата. На фоне летнего подписания молодых и неопытных хоккеистов, Хмелевский должен был стать лидером «Салавата Юлаева» и повести партнеров за собой. Вместо этого форвард растворился в компании с остальными, чем ускорил падение «юлаевцев» на дно Восточной конференции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если трансфер не даст мгновенного результата, то в клубе могут принять куда более решительные меры по спасению «Ак Барса». Есть мнение, что боссы не станут мелочиться и отправят Гатиятулина в отставку сразу после выездной серии. Но прямо сейчас на тренерском рынке нет готового варианта на замену, а вот претендентов на роль новых помощников главного тренера — полно. Осталось дождаться следующей недели, это должно быть интересно.