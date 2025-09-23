Качаловский фестиваль начался с классики «Мастерской Петра Фоменко»

В Казань привезли спектакль, который идет в Москве с 2001 года

Директор «Мастерской Петра Фоменко» Андрей Воробьев и худрук Качаловского театра Александр Славуткий на фоне карты Европы 1805 года. Фото: предоставлено пресс-службой театра Качалова

В Казани начался IV Качаловский фестиваль. Его приурочили к 150-летию Василия Качалова — день рождения актера отмечали 11 февраля по новому стилю. В этому году — это две постановки по Льву Толстому, казанский Островский, а также Борис Васильев и вымышленная биография Шекспира. Открылся Качаловский спектаклем «Война и мир. Начало романа» (12+) Петра Фоменко.

Традиция — открываться с «фоменками»

Качаловский фестиваль открылся постановкой от «Мастерской Петра Фоменко». Особенно громко аплодировали в начале студенты продюсерского факультета Школы-студии МХАТ, которые приехали в Казань и, в частности, встречались с художественным руководителем-директором театра Александром Славутским. Он начал с фразы: «Вчера был такой праздничный, радостный день».

— Была инаугурация нашего дорогого раиса, — сказал Славутский. — Почему я так говорю, что это наш дорогой раис: если бы не он и не его поддержка здесь, то вы бы этот фестиваль не увидели. У нас в Татарстане власть понимает, что вкладывать деньги в искусство — это вкладывать в генофонд народа.

В 2023 году фестиваль открывался постановкой «Мастерской Петра Фоменко» — это был «Король Лир» Евгения Каменьковича. А в 2021-м — их же «Семейным счастием» (по Льву Николаевичу). Так что можно сказать, что для многих московских актеров это уже традиция — запускать фестивальные жернова.

Спектакль «Война и мир. Начало романа» Фоменко впервые показал 7 февраля 2001 года. Это три истории из первого тома, которые многим знакомы. В Санкт-Петербурге фрейлина Анна Шерер (Галина Тюнина) собирает светский прием, который посещают обожающий Наполеона Пьер Безухов (Никита Тюнин) и Андрей Болконский (Илья Любимов), который уезжает на войну. В Москве отмечают именины графини Ростовой (опять Галина Тюнина) и младшей дочери Наташи (Полина Агуреева в образе 13-летней), а на войну собирается Николай Ростов (Кирилл Пирогов). В Лысых Горах Андрей Болконский уезжает на войну. Пьер Безухов, напомним, спрашивает его — зачем. А Болконский отвечает: «Я не знаю. Так надо».

Артисты на поклоне. предоставлено пресс-службой театра Качалова

Когда годы к лицу

Как уже понятно, большинство актеров играют по несколько ролей, а центральным становится трикстер и обсервер Безухов. Говорят, что Фоменко начал думать над постановкой чуть ли не до официального создания «Мастерской», лет за десять до премьеры, а первое чтение с труппой было в 1994-м. Актеры сами придумали материал, который будут играть.

В одном из интервью заведующий постановочной частью театра Константин Лебедев рассказывает, что лишь в период выпуска (который занял полгода) художник Владимир Максимов придумал сценографию, как мастерскую, с мольбертами, незаконченными портретами, организованным хаосом — и огромной картой Европы начала XIX века.

Изначально играли этот спектакль, как и другие, в небольшом помещении кинотеатра «Киев», а в новое просторное здание мастерская перебралась только в 2008-м. Шел он радикально долго для того времени (это сейчас 3 часа и 40 минут с двумя антрактами — вполне привычно). При этом актеры особо не поют, не танцуют, а порой сверяются с текстом Толстого по книгам. Они играют текст, меняя персонажей, манеру, мотивы. А если, по желанию режиссера, Безухов хватает виконта де Мортемара (Карэн Бадалов) и водружает себе на плечо, то зритель сначала смеется, а потом понимает — да это же подлинный крест.

В сети, кстати, можно найти отрицательные рецензии 2001 года, что режиссер разбил «колоссальный дом на маленькие квартирки». Самое важное, что происходит с этим спектаклем — это, конечно, время. Обычно оно не идет на пользу любому спектаклю. Но здесь, как будто иначе. Сменяются актеры, но те, кто остается, выглядят согласно возрасту (хотя их герои молодятся или степенятся). В 2025 году все реплики о военных действиях зрители воспринимают иначе, хотя Фоменко скончался еще в 2012-м.

«А зори здесь тихие». предоставлено пресс-службой театра Качалова

Продолжение следует

На следующей неделе, 3 октября, фестиваль продолжится постановкой самих качаловцев — это «Свои люди» (16+) по Островскому. Здесь, в отличие от москвичей, у каждого героя — свое амплуа, функция. Образец традиционализма в современных условиях, причем пьесу Славутский ставил и в родном театре еще в 1996 году, и даже в Македонии.

Следом будут «А зори здесь тихие»/«А зоры тут ціхія» (12+) по Борису Васильеву от режиссера Дмитрия Акимова. Спектакль везет Национальный академический театр им. Янки Купалы из Минска, куда Качаловский регулярно ездит на гастроли. Спектакль идет на белорусском языке, сделан в «клиповой» манере, при этом в одной из сцен актрисы рассказывают истории из жизни своих семей.

Продолжится фестиваль приездом Александринского театра, который прямо-таки зачастил в Казань. И здесь мы увидим «Воскресение» (18+), его поставил челнинец Никита Кобелев, худрук театра, который сейчас готовит для Камаловского инсценировку по «Музею невинности» Орхана Памука. Роман Льва Толстого был первым произведением, который Кобелев готовил уже как главный режиссер. Для спектакля он работал с драматургом Дмитрием Богославским, включив в спектакль также «Крейцерову сонату», «Отца Сергия» и «Записки сумасшедшего» (неоконченный рассказ) и выведя на передний план князя Дмитрия Нехлюдова.

Завершится фестиваль вовсе иначе — это будет спектакль на основе кинофильма «Влюбленный Шекспир» (12+) от Московского драматического театра им. А.С. Пушкина в постановке Евгения Писарева. Весьма «качаловский» спектакль — яркий, с красивыми костюмами. И сюжетом, как Шекспир обрел вдохновение, потому что влюбился — и написал «Ромео и Джульетту», трагедию.