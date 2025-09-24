Наталья Ханнанова: «Идеальный гардероб — это любовь к себе и понимание себя»

Персональный стилист — об имидже и стиле, импортозамещении в моде и тяжелом люксе

Фото: Артем Дергунов

Профессия стилиста в последнее время стала очень востребованной. Этому способствуют рост интереса к моде, имиджу и развитие новых направлений в частности продвижение личного бренда. Как создать гармоничный образ, производят ли в России качественную одежду и аксессуары, насколько трудно сегодня купить люкс, какие пожелания у VIP-клиентов — в интервью «Реальному времени» рассказала известный в Казани персональный стилист Наталья Ханнанова.

«Мы не можем не нравиться самим себе»

— Наталья, стилист — сравнительно молодая профессия. Как вы к ней пришли?

— Я с детства любила красоту. Когда была малышкой, переодевалась по пять раз на дню. В те времена вещей особенно не было, тем более в маленьком городке, а мы жили сначала в Альметьевске, потом в Лениногорске. Одежду из своих старых юбок и платьев нам с сестрой перешивала мама. Я просила и платье с юбкой солнце-клеш, и юбку с оборками и слоями красного цвета. Все это я видела на картинках советских журналов и в фильмах. Тяга к красоте была во мне всегда и во всем. Это как будто было «вшито» в меня. Помню, в свою первую командировку папа привез маме французские духи «Сальвадор Дали», а я брызгала ими в уборной, чтобы вкусно пахло.

— В вашей семье были модницы, с которых вы брали пример?

— Моя бабушка очень любила наряжаться. Правда, в то трудное советское время выбора не было. Зато потом, когда дети выросли, она стала с удовольствием менять наряды. Мы даже однажды на ее день рождения заказали капсулу у известного дизайнера Рустама Исхакова. Тогда ей было уже ближе к 80. Она сказала: «Я хочу!» И мы исполнили ее желание. Бабушка всегда меня восхищала, она была жизнерадостная, веселая, позитивная.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В подростковом возрасте у меня, как у многих в этот период, были свои сложности, начали появляться комплексы, я была очень худой, меня дразнили в школе. В этом возрасте мы все очень уязвимы. И сейчас я всегда говорю клиенткам, которые проявляют недовольство своим телом, что это не их взгляд. Мы не можем не нравиться самим себе. Мысли, что со мной что-то не так, появляются только извне. Любая фраза о внешности, брошенная мимоходом, может оказать большое влияние на человека.

— Часто вам в вашей профессии приходится быть еще и психологом?

— Думаю, что понимать и любить людей в этой профессии нужно точно. Я работаю с представителями обоих полов, но какое-то время назад поняла, что мне больше нравится работать с женщинами, хотя часто это гораздо сложнее. Мы все очень уязвимы. У нас много требований и от себя к себе, и от социума. Сейчас я считаю своей миссией поддержку женщин. Не соперничество, а единение. Это не просто слова. Я поняла, что в единстве женщин — великая мощь. Поддержка создает мощную силу. Так, как может поддержать женщину женщина, мужчина сделать не сможет.

— Ваша детская любовь к красоте повлияла на выбор дальнейшей профессии?

— Безусловно. Я связала свою жизнь с красотой, но это случилось довольно спонтанно. У папы появилась возможность, и он предложил помочь мне открыть первое дело. Это был салон красоты. Мне на тот момент еще не исполнилось и 24 лет. Я пошла по пути красоты, однако сама не обладала навыками ни парикмахера, ни визажиста. Было только мое желание. Я открыла в Казани не просто салон красоты, а премиальный сегмент с дорогой косметикой, дорогим оборудованием, дорогим интерьером. На тот момент их было очень мало. Руководила я им 14 лет. По истечении этого времени у меня пропал интерес к этой деятельности, начались внутренние метания, я совершенно не хотела больше заниматься этим бизнесом, сначала сдала салон в аренду, а затем полностью продала свой бизнес.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Нужно понять, почему ты выбираешь толстовку, а не платье?»

В этот период у меня начались поиски смыслов. Мне было уже около 40 лет. Я хотела понять, кто я есть в этом мире? Однажды, просматривая социальную сеть, мне на глаза попалось объявление о том, что Институт Art & Image в Москве набирает на курс стилистов. Раньше я вообще не интересовалась этим направлением. Вот уж точно кем не планировала работать, так это стилистом, но все-таки решила попробовать, и для меня открылся новый мир.

— В чем заключается работа стилиста? Это простой подбор одежды или более глубокая проработка образа?

— Это работа направленная не просто на трансформацию внешнего вида, но и на трансформацию самой личности. Одежда — это отражение тебя. Но многим трудно проявить личность через одежду. У нас очень много раненых, закомплексованных женщин, которые сами себе запрещают быть разной, открываться, которым ограничения ставят мужья, родители и в целом общество. В голове есть установка, что так одеваться нельзя, не положено, не должно. Это все как тяжелая ноша, которую многие из нас тащат. Это, конечно, проявляется и в выборе одежды, когда, например, она и хотела бы что-то купить, но не покупает, потому что кому-то не понравится, или нельзя носить короткую юбку, потому что уже 40, мол, это не по возрасту. Я стараюсь раскрыть женщинам глаза и объяснить, что возраст и вес тут ни при чем — все в нашей голове.

Нужно понять, почему ты выбираешь толстовку, а не платье? Нужно копнуть глубже и разобраться в себе. Если женщина говорит, что ей все равно, как она одета, то она лукавит. Это неправда, так как в самой природе женщины заложено желание выглядеть привлекательно. Если она говорит, что ей все равно, значит, есть какая-то боль.

Одежда — гораздо больше, чем просто одежда, если этому позволить быть.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Стиль — это я»

— С какими женщинами вам приходится работать?

— С самыми разными, но в основном это женщины в возрасте 40+, с достатком выше среднего. Часто говорят, что я работаю с VIP-клиентами, но мне самой не нравится такая формулировка. Для меня любая женщина — особо важная персона. Есть и девчонки-бухгалтеры, и женщины ранга «не могу говорить кто». Не устану повторять, насколько женщина уязвима, когда она приходит и доверяет себя. Это большая ценность, поэтому ты очень бережно с этим работаешь. У большинства есть комплексы, и это не зависит от статуса и достатка.

Запрос статусных женщин — в первую очередь имиджевая история, то есть нужно создать определенный образ. Надо понимать, что имидж и стиль — два разных понятия. Имидж зависит от того, чем человек занимается, например, политик или ведущий новостей, скорее всего, будет носить строгие наряды. Имидж — это то впечатление, которое ему нужно произвести. Это социальные роли, где мы обязаны выглядеть определенным образом. А стиль — это я такая, какая есть, это отражение меня.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Как часто к вам приходят женщины, которые уже нашли свой стиль, насколько сложно это сделать?

— Мало кто знает свой стиль, чувствует его. Чтобы найти его, надо работать над собой. Это духовные поиски и понимание того, кто ты. Моя работа как раз и заключается в этом. Стиль мы ищем через общение, через ответы на вопросы. Я хочу развернуть женщин в сторону самих себя, но это долгий путь. Элементарно можно начать с вопроса: «Что ты любишь есть на завтрак?» Многих этот вопрос ставит в тупик. Женщины знают, что любит муж, дети, но не знают, что любят сами. Вроде это мелочь, но и она имеет значение.

— Как это связано с одеждой?

— Напрямую. Стиль — это выражение себя. А себя сначала надо найти и понять. Я и сама через это проходила, когда растворялась в бытовых заботах. Кажется, что все внешне хорошо: и семья, и достаток, и работа, — но тебе плохо. А плохо потому, что тебя самой среди всего этого нет.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Излишнее увлечение брендами тоже можно отнести к психологии человека?

— Да. Для кого-то нужен тот самый атрибут, который будет отсылать их к определенному классу. Например, сумка Birkin — труднодоступная вещь, даже имея деньги, ты ее просто так не купишь. Считается, если ты обладаешь этой сумкой, будто автоматически становишься причастной к высшему классу. А на самом деле тут внутренние сомнения, что я недостаточно хороша. Чтобы стать достаточно хорошей, мне надо носить «Эрмес», «Картье» и т.д. Это уже глубинная история, которую надо прорабатывать с психологом.

Есть другая часть женщин, которые уже имеют статус, определенное социальное положение, и им совсем неважно, какие на них бренды. Они настолько уже закреплены в этом статусе, что им вовсе не нужно дополнительное подтверждение своего уровня в глазах общественности. Это их не определяет. Их ценность не зависит от того, какой на них бренд.

Существует и третья группа. Эти женщины тоже покупают сумки Birkin, но у них это все «по фану». Это эксперимент, как люксовая сумка розового цвета будет интересно смотреться с сапогами из массмаркета. То есть речь не идет о статусе, здесь просто игра, легкость.

«Я не сторонник тяжелого люкса»

— Стало ли проблемно получать эти самые бренды после введения санкций? Работает ли здесь, как и в других сферах, параллельный импорт?

— Практически сразу была налажена новая система. Перестройка произошла очень быстро. Для этих целей появились байеры, с которыми мы работаем. Если клиенты хотят, то мы просто заказываем эту вещь. Все в этом мире решается. Любая сумка от Шанель при желании может стать вашей в течение трех недель. Но надо признать, что таких заказов становится меньше, и я этому очень рада, так как не являюсь фанатом тяжелого люкса. Он меня не сильно вдохновляет. Есть бренды гораздо интереснее, где просматривается индивидуальное видение дизайнера, и я рада, что сейчас многие со мной согласны и открыты новому.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— С введением санкций появилась и другая проблема — закрылись популярные магазины. Импортозамещение в этой сфере произошло?

— Сейчас все прекрасно, выбор огромный, хотя вначале было сложно. В первый год, когда резко ушли бренды и рынок остался пустым, пришлось перепрошить всю схему работы. Сейчас магазины заполнились российскими брендами, которых очень много. Некоторые делают даже одежду от-кутюр, где коллекции отшиваются вручную. В целом качество вещей наших производителей на очень высоком уровне, и оно в тысячу раз лучше, чем известные бренды массмаркета, которые ушли с рынка. Отечественным производителям просто нужно было чуть больше времени, чтобы они развернулись и включились в этот процесс. Сейчас я вообще никаких проблем с этим не вижу. Есть масса иностранных брендов одежды, которые продолжают быть представленными в России. Не те громкие Шанель, Эрмес или Диор, которых выдернули из страны по политическим причинам. ЦУМ в Москве сейчас заполнен другими брендами, правда, раньше они считались среднего ценового сегмента, а сейчас цены выросли. Единственное, с чем возникают сложности, — это с обувью. У нас ее делают еще немного. Привозной стало намного меньше и ценник запредельный.

— В каких регионах страны производство одежды развито лучше?

— Екатеринбург делает очень крутые вещи. У местных дизайнеров нетипичное видение. Они креативные, интересные ребята. Безусловно, много хороших брендов в Москве. Питер лидирует больше в производстве обуви и сумок.

— Какое место в этом сегменте занимает Татарстан?

— У нас тоже встречаются интересные дизайнеры. Вот недавно в одном из торговых центров открылся бутик, где представлена очень интересная коллекция. Такой же магазин владелица открыла в Москве и в Нью-Йорке. Здесь заявлено, что в дизайне используется татарская ДНК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если вернуться к поиску своего стиля, то какие правила нужно соблюдать в выборе одежды? Что делать, если женщина не может понять, что ей надеть?

— Очень важна насмотренность. Сначала просто наблюдайте, что вам нравится, а что нет. Отзывается ли вам тот или иной образ. На просторах интернета много разных вариантов. Я рекомендую сначала просто повторять. Это не стыдно, это нормально, когда еще нет опыта. А потом начинайте экспериментировать. Не бойтесь ошибаться, все равно этого не избежать, но это не страшно. Это всего лишь одежда. Только путем проб и ошибок вы сможете найти себя. Идеальный гардероб — это любовь к себе и понимание себя.