Равиль и Алсу Алукаевы: «Новошешминск стал нам домом, мы здесь большую часть жизни прожили»

Как живет и работает в районной ЦРБ семейная пара сельских врачей

Фото: Ирина Лобачева

Равиль Хамзеевич и Алсу Фаридовна Алукаевы — чета врачей. Он травматолог. Она педиатр. И вот уже много лет они живут и работают в Новошешминске. Тут они и познакомились, приехав в маленькую районную больницу из разных уголков Поволжья. Здесь образовался их семейный союз. Родились и выросли дети. Равиль Хамзеевич и Алсу Фаридовна так и остались жить в этом тихом, живописном уголке Татарстана. О том, как приезд в Новошешминск на две недели растянулся на 34 года, легко ли быть единственным педиатром в районе, какие травмы не встретишь в городе и в чем черпают радость и вдохновение сельские доктора, — в нашем традиционном «Портрете».

«Приехала сюда на две недели, а осталась на 34 года»

Алсу Фаридовна родилась в Казани. С ранних лет любила возиться с малышами, ухаживать за ними — так постепенно и оформилось желание стать детским врачом. В 1984 году девушка поступила в медицинский институт родного города. После третьего курса она поработала медсестрой в лор-отделении Республиканской клинической больницы, а интернатуру проходила в ДРКБ Татарстана. Наша героиня рассказывает, что очень хотела работать участковым педиатром, в отличие от большинства других молодых врачей, стремящихся в стационар.

В 1990-м по распределению она должна была отправиться в Алькеевский район, но как раз в тот момент образовалась экстренная потребность в педиатрах в Новошешминске. Детей в этом районе в те годы было очень много, докторов остро не хватало.

— Нужен был кто-то на подмогу, и нескольких интернов попросили срочно поехать сюда хотя бы на две недели. Работать тут постоянно я не хотела — я ведь выросла в Казани, в деревне до тех пор никогда не была, у меня и бабушки, и дедушки были городские! Село для меня было чем-то экзотическим, и я твердо намеревалась вернуться в Казань. С такими планами я приехала сюда в 1991 году на две недели, а осталась на 34 года. Потому что за это время успела познакомиться со своим будущим мужем, — смеется Алсу Фаридовна. — Так судьба распорядилась. Никто, конечно, в моем окружении такого не ожидал. Мама не хотела меня отпускать, а одногруппники до сих пор говорят: «Про кого-кого, а про тебя мы и подумать не могли, что в село уедешь работать».

Ирина Лобачева

Равиль Хамзеевич признается: доктором решил стать по настоянию родителей. Он родился в Мордовии, в 1981 году окончил университет в Саранске. По распределению его отправили в Татарстан — первые четыре года доктор проработал в Тетюшах, переучился на анестезиолога-реаниматолога. В 1985-м он уехал в Казань учиться в ординатуре по программе «Травматология». Хотел закрепиться в городе — в деревне работать больше не тянуло. Но в Минздраве республики его попросили: «Образовался новый район, там открылась ЦРБ. Не поедете ли вы поработать там — только один год, пока все встает на рельсы?»

Так он и оказался в Новошешминске, район был вновь выделен в самостоятельное муниципальное образование из Нижнекамского в 1983 году. Работал травматологом, периодически замещал начмеда, потом сам занял эту должность.

Очень быстро после знакомства молодые люди поженились: все произошло за считанные недели. Интересно, что Равиль Хамзеевич, как и его супруга, в Новошешминске задерживаться не планировал: его ожидало место в аспирантуре в Казанском институте травматологии. Но судьба распорядилась иначе. Как раз к тому моменту из Новошешминска уехал педиатр ЦРБ, и Алсу Фаридовну уговорили поработать годик-другой на его месте.

Потом родились дети, росло хозяйство, работа постоянно держала в тонусе. Так тут и осели. Мужу в Новошешминске, на селе, нравилось. Сначала жили в однокомнатной квартире, которую еще в 1987-м выделили Равилю Хамзеевичу, потом переехали в двушку, потом — в собственный дом.

— Мне здесь, в районе, совершенно не скучно. У меня тут друзья, у нас здесь дом. Может быть, в городе удалось бы сделать научную карьеру — у меня получалось, мне было интересно. Но я нисколько не жалею, — улыбается доктор. — Новошешминск стал нам домом, мы здесь большую часть жизни прожили.

Ирина Лобачева

«Уже у тех детей, которых я в роддоме принимала, свои дети выросли»

Работа в ЦРБ — отдельный вид медицинского служения. Переизбытка специалистов здесь никогда не бывает, зачастую врач определенной специальности в районе только один. Так получилось с Алсу Фаридовной: был период, когда в течение двух лет она была единственным педиатром на весь район. Накрывала и поликлинику, и стационар, и роддом. Вспоминает разные случаи, в том числе и трагические. Например двоих маленьких детей с тяжелейшей пневмонией, которые поступили в больницу один за другим и умерли. Был 1992 год, молодой врач была одна, совета спросить было не у кого, да и случаи были такие, что вряд ли малышам можно было помочь, особенно тридцать лет назад, когда возможности медицины (особенно в районе) были далеки от современных.

Сейчас Алсу Фаридовна работает участковым педиатром — вместе с ней в районе их трое. И работой своей очень довольна. Хотя разбудить ее среди ночи и вызвать на работу все равно могут, когда она назначена на круглосуточное педиатрическое дежурство по району. В таком случае, если в приемный покой ЦРБ поступает ребенок, наша героиня приезжает тоже — ведет осмотр, прием, госпитализирует, назначает схему лечения.

— Столько человек через мои руки, через мой кабинет прошло в нашем районе! Уже у тех детей, которых я здесь в роддоме принимала, свои дети выросли, — улыбается врач.

Она ни разу не пожалела, что выбрала именно педиатрию: говорит, со взрослыми работать не смогла бы. А детей очень любит — и, кстати, отчасти выступает в роли социального работника, категорически запрещая мамам воспитывать детей подзатыльниками и шлепками. Говорит, у каждого ребенка свой характер, поэтому к его проявлениям надо относиться с терпением и пониманием.

Ирина Лобачева

А Равиль Хамзеевич поработал и анестезиологом, и травматологом. Сейчас он ведет поликлинический прием как травматолог: диагностирует вывихи и растяжения, помогает при мелких травмах. Пожилые люди приходят с больными суставами: коксартрозы, артриты — все это развивается с годами у многих. Жителям района, которым нужна замена суставов, доктор выписывает направление, проводит обследования и направляет на операции. После операции наблюдает вернувшегося пациента тоже он.

Сложные случаи маршрутизируются дальше — в Чистополь или в РКБ. В течение своей карьеры видел и настоящие чудеса. В самом начале его работы анестезиологом в Новошешминске, когда ЦРБ еще располагалась в старом корпусе, на операцию привезли пожилого пациента с запущенным аппендицитом. Вызвали хирурга из Чистополя. Прогнозы всех врачей были единодушными: он не выкарабкается. Но его все-таки выходили! Равиль Хамзеевич уверен: все благодаря медсестрам, которые ухаживали за пациентом денно и нощно.

Среди детей всё больше плоскостопия, взрослые попадают в ДТП

Работая в Новошешминске с 1987 года, травматолог навидался всякого. Сегодня здесь, на селе, в структуре травмы лидируют последствия ДТП и переломы конечностей. Жертв ДТП, согласно правилам маршрутизации, на лечение отправляют в клиники второго и третьего уровней (в Нижнекамск или в РКБ). В день через кабинет Равиля Хамзеевича проходят до 20 человек. В районе он единственный травматолог — по необходимости пациентов в стационаре принимает хирург, а сложные случаи уезжают в клиники второго и третьего уровней. Но приходится поразмыслить и здесь, в своем поликлиническом кабинете.

Ирина Лобачева

— Недавно приходит ко мне мужчина с раной на голове: он работал по хозяйству, бил кувалдой, маленький кусок металла отлетел и застрял под кожей. Где-то размером в полсантиметра. Я думаю: как достать-то его? В итоге взял магнит — у нас есть такие инструменты — ввел в рану, поводил. И вынул! — рассказывает травматолог.

Случаются специфические травмы, которых не встретить в городе. Часто жителей травмируют домашние животные, чаще всего коровы. Бывает, что корова наступит на ногу незадачливому животноводу. Агрессивные быки могут обеспечить и летальные случаи, но такие несчастные происшествия происходят крайне редко, по личным наблюдениям Равиля Хамзеевича.

С велосипедов взрослые люди падают, как и раньше. А вот самокаты в Новошешминске пока не вызывают у травматологов такого же нервного тика, как у городских коллег.

А что с детьми? За 34 года работы Алсу Фаридовна видела самые разнообразные случаи: педиатр в ЦРБ — тоже единица самостоятельная, здесь нет большого штата разнопрофильных коллег, как в крупных городских клиниках. Поэтому справляться со многими ситуациями приходилось самой.

С начала 90-х к сегодняшнему дню произошли некоторые изменения в структуре заболеваемости. Например, засилье гаджетов несет офтальмологические проблемы и сколиоз даже сельским ребятам. Несмотря на то, что они, как правило, ведут более подвижный образ жизни, чем их городские сверстники.

Замечает Алсу Фаридовна, что в детской популяции стало больше плоскостопия. Доктор грешит на обувь: в советское время она была жесткая, с плотным задником делали даже летние сандалики, и нога ребенка была плотно зафиксирована. Современный китайский ширпотреб такой ортопедичности не обеспечивает. Да и родители идут на поводу у детей, которые придирчивы к внешнему виду обуви и в силу возраста не способны задуматься о том, какие последствия для здоровья это может привести.

Подросло количество подростковых травм. Мопеды на сельских дорогах — явление нередкое, а это порой влечет за собой травмирование подростков. Алсу Фаридовна вспоминает, что раньше и на велосипеде нельзя было разогнаться так, как это происходит сегодня: деревенские рытвины и колдобины на дорогах не позволяли. Сегодня трассы прямые и ровные, как стрела, практически по всему району. А какой мальчишка не любит быстрой езды?

Ирина Лобачева

«Дети все интересные. И все разные»

Как и ее коллеги в городе, Алсу Фаридовна замечает, что люди стали меньше уважать труд медиков. Говорит, что некоторые родители детей с ее участка могут спокойно пройти мимо и не поздороваться с доктором. Раньше уважения было больше, и родители были настроены на позитивное сотрудничество с врачами. Сегодня инфантилизм людей повышается, а степень уважения к врачам параллельно с этим снижается. Взять даже поведение в очереди:

— Некоторые мамы могут с самого начала агрессивно себя вести. Или вот, например, я веду прием, в это время залетает какая-нибудь мама: «Мне только спросить» или «Срочно напишите направление на анализы». Я тогда объясняю: «У меня пациент сидит на приеме. Я же не могу его выгнать, чтобы отвлечься на вас». Бывает, что в ответ посетительница хлопает дверью. Но есть и дисциплинированные люди, которые дождутся своей очереди и уже тогда задают все свои вопросы, — рассказывает Алсу Фаридовна.

Есть родители, которые пытаются учить доктора медицине. Есть те, кто приезжает из города и на приеме у сельского врача считает себя вправе диктовать, как лечить ребенка. На это доктор реагирует спокойно, всех выслушивает, а потом назначает схему лечения, которую считает оптимальной.

Два раза в жизни доктора были случаи, когда родители ребенка, привезенного в приемный покой, в ультимативном ключе отчитывали ее за то, что она приехала в клинику ночью чуть позже, чем их привезла скорая. Однако в подавляющем большинстве случаев поведение родителей вполне «каноническое» — они уважают доктора и надеются на то, что он поможет их ребенку.

Зато дети не меняются во все времена — они эмпатичны и честны. Наша героиня признается: некоторые пациенты даже обнять ее норовят, зайдя в кабинет. Подростки нередко заводят светскую беседу с врачом: «Как ваши дела?»

— Дети все интересные. И все разные — а их ведь у меня на участке 800 человек. Мне нравится работать и с подростками, и с малышами. Подростки — ребята очень хорошие. С ними можно договориться, — говорит Алсу Фаридовна. — Конечно, есть замкнутые дети, которые сложно идут на контакт, откровенничать не спешат даже с врачом. И тут нужно быть немного психологом, уметь их разговорить, подобрать ключик к каждому пациенту. Мне ведь нужно диагноз поставить — для этого информацию из пациента «вытащить».

Иногда подростки просят маму выйти из кабинета, чтобы поговорить с врачом конфиденциально. А иногда Алсу Фаридовна и психологические рекомендации родителям дает: ребенок слишком замкнут, ему нужно уделять больше внимания.

— Но вообще, даже если ребенок ведет себя невоспитанно, я считаю, ответственность за это лежит на родителях. Дети не виноваты, — уверена врач.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Ставя диагноз, работая с пациентом, Алсу Фаридовна всегда остается не только врачом, но и человеком. Она признается: сочувствует каждому своему пациенту, если тот заболел.

— До сих пор многое принимаю близко к сердцу. Не могу сказать, что я равнодушна — мне жалко каждого ребенка у меня в кабинете, — разводит руками доктор.

Равиль Хамзеевич своим пациентам тоже сочувствует:

— Каждого пациента по-своему жалко. Ему же больно, плохо, он получил травму, с ним произошел несчастный случай. Как не сочувствовать здесь?

Работать участковым педиатром мало кто хочет

С новым врачебным поколением в районных ЦРБ не самая радужная ситуация Сейчас на участках в Новошешминском районе работают три участка с тремя педиатрами. Этого хватает на существующее детское население. Но молодые врачи приезжать сюда не торопятся, а целевики возвращаются в районы в основном для того, чтобы отработать положенные годы, а потом уехать искать счастье в города. Работать участковым педиатром мало кто хочет, молодые врачи получают узкие специализации и растворяются на просторах республики и страны, оставив малую родину.

— У нас были девчонки-целевички. Хорошие очень доктора из них получались! Жалко с ними было расставаться, — грустно говорит Алсу Фаридовна. — Но оставаться здесь они не хотят. Уезжают в Казань, поступают в ординатуру, получают узкую специализацию. И остаются в городе.

Новошешминская ЦРБ относится к больницам первого уровня — здесь очень важно правильно диагностировать и в сложных случаях маршрутизировать пациента в клинику второго уровня (в Нижнекамскую ЦРБ) или третьего уровня (в случае ребенка это ДРКБ, взрослых направляют в РКБ). Педиатры и другие доктора ЦРБ могут всегда проконсультироваться с кураторами из ДРКБ. Если ребенку нужна хирургическая помощь, его быстро переправят в Нижнекамск, где работают детские хирурги. В Новошешминской ЦРБ вакансия детского хирурга открыта — специалиста пока нет.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Нравится работать здесь, в Новошешминске»

Проработав с детьми в Новошешминске 34 года, Алсу Фаридовна признается: главное удовольствие от работы черпает в общении с детьми. Это до сих пор для нее мощная батарейка. А теперь дети, которых она лечила маленькими, сами уже становятся родителями и приводят к ней уже своих собственных малышей. В работе участкового педиатра такая преемственность — отдельный вид трогательного удовольствия.

— Мне нравится работать с детьми. И мне нравится работать здесь, в Новошешминске. Работа везде сложная, где легко-то? Хорошо там, где нас нет, — весело говорит Алсу Фаридовна.

Равиль Хамзеевич на первый взгляд кажется человеком интровертного склада. Тем удивительнее, что он отвечает на вопрос о любимой профессии:

— Нравится то, что постоянно встречаюсь с разными людьми. Люди мне не надоедают!

А еще доктор признается, что очень любит видеть быстрый положительный результат. Когда в результате лечения у человека срастается перелом или заживает растяжение связок. Причем происходит это все довольно быстро, и врач-травматолог сопровождает весь процесс.

В свободное время супруги занимаются своим огородом. Рамиль Хамзеевич ходит на зимнюю рыбалку, занимается спортом — старается держать себя в форме.

Ирина Лобачева

— У нас тут для развития всё есть. Все условия. Спортивные залы, бассейн, манеж. Условия все те же, что и в городе, только там есть очереди, а тут — нет. Все свободно, все близко, да и подешевле, чем в городах. Тут и жизнь можно хорошо построить, и работать в свое удовольствие, и ни в какой город не хочется. Мы туда просто ездим по выходным, — улыбается доктор.

Супруги действительно часто ездят в Казань — навестить 92-летнюю маму Алсу Фаридовны и своих двоих сыновей, которые осели в городе. Младший сын Алукаевых тоже стал доктором — он травматолог, как и его отец, и сейчас начинает карьеру в РКБ. Старший работает в финансовой сфере. Сыновья родились и выросли в Новошешминске, испытали все «прелести» детства детей сельских врачей: пока родители спасают чужих детей, свои остаются слегка обделенными вниманием. Алсу Фаридовна вспоминает, как возила старшего сына ночью с собой на вызовы и в ЦРБ, если Равиль Хамзеевич был занят на операции.

— Но они у нас выросли очень хорошими. Умные, спортсмены, успешные. Женаты оба, все хорошо. Вот только внуков пока нет, — сетует наша героиня. — А я уже на работе, когда маленький ребеночек приходит ко мне, представляю: «Вот у меня бы тоже такой уже мог быть!» Такие красотулечки приходят, такие малыши хорошие!

Ирина Лобачева

Так что через десять лет Алсу Фаридовна видит себя прежде всего любящей бабушкой. Но, глядя на нее, слабо верится, что эта энергичная, жизнелюбивая женщина спокойно уйдет на пенсию в установленное время. Да и Равиль Хамзеевич, планируя будущее, говорит о том, что хочет еще работать. Он утверждает: от работы не устал.

— А что мне дома делать-то? Хозяйство у нас не сказать чтобы большое. Куры, четыре кошки да три котенка, — разводит руками доктор. — Пока могу быть тут полезен — буду!

