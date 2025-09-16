В Татарстане может появиться агрегатор для работы с фермерами
Сами фермеры не рады этому и прогнозируют повышение стоимости локальных продуктов с грядки
В Татарстане вслед за 13 регионами России может появиться агрегатор для фермеров. Суть его проста — сельхозпроизводители привозят продукты в центр, а оттуда они развозятся по магазинам. «Очень много фермеров сбывают свою продукцию через физлиц, «сарафанное радио» и так далее. И при этом назначают сами свою цену, которую они считают нужной. Если будет такой хаб определенный, где это будет все скупаться, там, скорее всего, будет централизованная цена, и большинству фермеров будет казаться, что у них слишком дешево покупают», — прокомментировал нововведение генеральный директор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов. Подробнее — в материале «Реального времени».
Агроагрегатор работает уже в 13 регионах
Группа компаний Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата») прорабатывает возможность открытия в Татарстане агрегатора для работы с региональными фермерами. Об этом «Реальному времени» заявили в пресс-службе компании.
Ранее компания анонсировала появление агрегатора в 13 регионах, а именно в Костромской, Ярославской, Волгоградской, Свердловской, Астраханской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Липецкой областях, Хабаровском и Краснодарском краях, а также соседних с Татарстаном республиках — Удмуртии и Марий Эл.
Как отмечает Х5, агроагрегатор представляет собой центр сбора продукции от региональных фермеров, которые привозят свои продукты. А он, в свою очередь, обеспечивает хранение, фасовку, калибровку, маркировку и транспортировку в магазины сети. Отмечается, что магазины гарантируют продажу товаров в соответствии со спросом и по выгодной для обеих сторон цене.
Дополнительное звено — плохо
Председатель Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров в разговоре с «Реальным временем» заявил, что подобная мера поддержки приведет к повышению стоимости продукта для финального потребителя.
По его словам, вся продукция, производимая сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в Татарстане, сертифицирована системой «Меркурий».
По данным Минсельхозпрода Татарстана, в республике насчитывается 2,6 тыс. фермерских и 401 тыс. личных подсобных хозяйств. В прошлом году ими произведено 42% валовой продукции сельского хозяйства республики — на 142 млрд рублей. Объем сельскохозяйственной продукции составил: 721 тыс. тонн молока, 137 тыс. тонн мяса, 330 млн яиц, 881 тыс. тонн зерна, 839 тыс. тонн картофеля, 214 тыс. тонн овощей.
