В Татарстане может появиться агрегатор для работы с фермерами

Сами фермеры не рады этому и прогнозируют повышение стоимости локальных продуктов с грядки

В Татарстане вслед за 13 регионами России может появиться агрегатор для фермеров. Суть его проста — сельхозпроизводители привозят продукты в центр, а оттуда они развозятся по магазинам. «Очень много фермеров сбывают свою продукцию через физлиц, «сарафанное радио» и так далее. И при этом назначают сами свою цену, которую они считают нужной. Если будет такой хаб определенный, где это будет все скупаться, там, скорее всего, будет централизованная цена, и большинству фермеров будет казаться, что у них слишком дешево покупают», — прокомментировал нововведение генеральный директор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Агроагрегатор работает уже в 13 регионах

Группа компаний Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата») прорабатывает возможность открытия в Татарстане агрегатора для работы с региональными фермерами. Об этом «Реальному времени» заявили в пресс-службе компании.

Ранее компания анонсировала появление агрегатора в 13 регионах, а именно в Костромской, Ярославской, Волгоградской, Свердловской, Астраханской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Липецкой областях, Хабаровском и Краснодарском краях, а также соседних с Татарстаном республиках — Удмуртии и Марий Эл.

Как отмечает Х5, агроагрегатор представляет собой центр сбора продукции от региональных фермеров, которые привозят свои продукты. А он, в свою очередь, обеспечивает хранение, фасовку, калибровку, маркировку и транспортировку в магазины сети. Отмечается, что магазины гарантируют продажу товаров в соответствии со спросом и по выгодной для обеих сторон цене.

Дополнительное звено — плохо

Председатель Ассоциации фермеров РТ Камияр Байтемиров в разговоре с «Реальным временем» заявил, что подобная мера поддержки приведет к повышению стоимости продукта для финального потребителя.

— Если дополнительное звено вступает в экономические отношения между фермером, торговыми сетями и потребителем, это, наверное, плохо. У нас есть сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые перерабатывают продукцию. Поэтому торговые сети могли бы заключать договоры с нашими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Чтобы выстроить правильные отношения, они должны заключать соглашения напрямую с кооперативами, — считает Байтемиров.

По его словам, вся продукция, производимая сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в Татарстане, сертифицирована системой «Меркурий».

«Большинству фермеров будет казаться, что у них слишком дешево покупают»

По данным Минсельхозпрода Татарстана, в республике насчитывается 2,6 тыс. фермерских и 401 тыс. личных подсобных хозяйств. В прошлом году ими произведено 42% валовой продукции сельского хозяйства республики — на 142 млрд рублей. Объем сельскохозяйственной продукции составил: 721 тыс. тонн молока, 137 тыс. тонн мяса, 330 млн яиц, 881 тыс. тонн зерна, 839 тыс. тонн картофеля, 214 тыс. тонн овощей.

— То, что необходим такой центр, — он не необходим, но хорошо, если бы он появился. На самом деле, очень много фермеров сбывают свою продукцию через физлиц, «сарафанное радио» и так далее. И при этом назначают сами свою цену, которую они считают нужной. Если будет такой хаб определенный, где это будет все скупаться, там, скорее всего, будет централизованная цена, и большинству фермеров будет казаться, что у них слишком дешево покупают. При этом фермеры привыкли работать за наличку, а не по безналу. По безналу им — это налоги, это все остальное. Нужно решать вопрос, как будут работать фермеры. По поводу, интересен ли нам, допустим, такой центр — в нашем случае, как с улиткой, я думаю, что не так принципиально, потому что у нас достаточно дорогой сегмент рынка, и у нас он достаточно узкий, — отметил в разговоре с «Реальным временем» генеральный директор ООО «Helix Group» Рамиль Галимзянов.