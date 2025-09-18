В Татарстане жителям села этим летом дважды подняли тариф на воду

Разница в тарифах на питьевую воду для населения в разных населенных пунктах республики достигает 300%

В два раза различаются тарифы на холодную воду для населения в селе Богородском Пестречинского района Татарстана и поселке городского типа Джалиль Сармановского района. Жители Богородского платят вдвое меньше, чем в Джалиле, но обратились в «Реальное время» с просьбой разобраться, почему в 2025 году тариф на воду им дважды пересмотрели в сторону увеличения, притом что жилищное законодательство допускает это не чаще одного раза в год. О причинах, по которым двойной пересмотр может считаться законным, грандиозной разнице в тарифах на воду у разных поставщиков и о разных тарифах для жителей соседних домов на одной улице небольшого населенного пункта, — в нашем материале.

«А через месяц тариф подняли еще раз»

Жительница Богородского Дания Хакимова прислала в редакцию «Реального времени» скрины счетов-фактур за ЖКУ. Согласно им, в июне 2025 года кубометр воды стоил 23,55 руб., в июле — 32,51 руб., а в августе — 40,51 рубля.

— В июле кубометр питьевой воды подорожал на 38%, — рассказала она. — Это уже очень серьезный рост, и непонятно, как его допустили в тарифном комитете при официальной инфляции за полгода в 4,51%. Но если бы только этим ограничилось! А нам через месяц тариф подняли второй раз, и в целом получилось повышение на 72% за год.

Дания Хакимова выразила сомнение в том, что дважды за год повышать тариф — законно.

В другом населенном пункте Богородского сельского поселения жители пожаловались в «Реальное время» на то, что тарифы различаются в домах на одной и той же улице:

— На Брусничной четную сторону обслуживает ООО «РСО «Эко», а нечетную — другая компания. Как так получается, что живем рядом, а поставщики воды и тарифы разные? Вода не продукты питания, которые производит множество фирм и продают в разных магазинах, не логичнее ли развивать одну качественно построенную и хорошо обслуживаемую сеть водоснабжения вместо того, чтобы тянуть, по сути, за счет жителей разные ветки водопроводов к соседним домам? Это же и с точки зрения экономики невыгодно!

«В связи со сменой ресурсоснабжающей организации»

— Сети водоснабжения в Богородском и других сельских поселениях были переданы ГУП РТ «Электрические сети», — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Пестречинского района. — С 1 июля произошло повышение тарифов, в частности, в связи со сменой ресурсоснабжающей организации и с тем, что ранее в районе действовали низкие тарифы на отдельные виды услуг, не покрывавшие расходов на поставку воды.

Сети водоснабжения в Богородском и других сельских поселениях были переданы ГУП РТ «Электрические сети», — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Пестречинского района.

Более подробную информацию изданию предоставили в ГУП РТ «Электрические сети». Там пояснили, что жители Пестречинского района неоднократно обращались в организацию с претензиями по поводу «двухэтапного» повышения тарифов на воду в 2025 году:

— На момент, когда сети были нам переданы, действовали тарифы, утвержденные МУП «Пестречинские коммунальные сети», и мы ими пользовались до момента, когда утвердили наши тарифы. До 30 июня использовался тариф, утвержденный для МУП ПКС на первое полугодие 2025 года, с 1 июля — тариф, утвержденный для МУП ПКС на второе полугодие. А затем вступил в силу тариф, утвержденный 23 июля 2025 года для ГУП РТ «Электрические сети». Так что все законно.

«Это законно, но непонятно, как могли обосновать»

— Действительно, с точки зрения закона в случае с изменением тарифа в связи со сменой поставщика ничего не нарушено, — говорит юрист Елена Ханина. — Потому что во втором случае юридически произошла смена поставщика услуги, а не пересмотр тарифа. Однако сам по себе такой рост — более чем на 70% — это очень серьезно для потребителей. Ведь сами сети, по которым поступает вода, и оборудование, с помощью которого обеспечивается водоснабжение, остались прежними, и непонятно, как новый поставщик мог обосновать такой резкий рост тарифа.

«Реальное время» обратилось в Госкомитет по тарифам с запросом о причинах повышения тарифов в Богородском и «дроблении» сетей в Куюках.

«Реальное время» обратилось в Госкомитет РТ по тарифам с запросом о причинах повышения тарифов в Богородском и «дроблении» сетей в Куюках. А также попросило пояснить, почему в одних и тех же населенных пунктах действуют разные тарифы на питьевую воду. Издание также попросило пояснить, ограничивает ли действующее законодательство рост тарифов на воду для населения в населенных пунктах республики и как формируются эти тарифы. По получении ответ ведомства будет опубликован.

Где вода всего дешевле?

На официальном сайте республиканского Комитета по тарифам опубликованы утвержденные на второе полугодие 2025 года тарифы для населения на питьевую воду. Для разных населенных пунктов они различаются троекратно.

Максимально дорого — почти по 83 рубля за кубометр — обходится вода жителям поселка городского типа Джалиль, ненамного дешевле поставляет воду жителям Лаишевского района казанское ООО «Производственно-строительная компания XXI век» — по 80,15 руб. за кубометр.

А самая дешевая вода — в Менделеевском муниципальном районе, где лечебно-профилактическому частному учреждению профсоюзов — санаторию «Шифалы Су — Ижминводы» кубометр обходится в 25,16 руб. (в силу малого масштаба потребителя «Реальное время» не включило эти данные в окончательный рейтинг поставщиков дешевой воды), и в Пестречинском муниципальном районе, где потребители, которых обслуживает ООО «РСО «Эко», платят 27,57 руб./куб. метр.