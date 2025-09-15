«Ак Барс» буксует на старте: пропускает пачками, лидеры не тянут, а Миллер уже хочет уйти

Команда Гатиятулина снова проиграла «Металлургу»

«Ак Барс» остается без побед в домашних матчах в начале нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На этот раз команда Анвара Гатиятулина проиграла в Казани магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:6. Причем пять из шести шайб казанцы пропустили в первом периоде. Что у «Ак Барса» пошло не так — читайте в материале «Реального времени».

Стартовый кризис



По итогам игры с «Металлургом» уже пора начинать признавать очевидное — «Ак Барс» оказался не готов к старту сезона. В первых четырех матчах чемпионата «барсы» набрали всего три очка, потерпев три поражения. Единственную победу казанцы одержали в Омске над «Авангардом» (2:1), имея преимущество над соперником, который только-только стартовал в «регулярке». В Казани команда Анвара Гатиятулина пока лишь проигрывает, причем с одинаковым счетом 3:6. Так было с «Автомобилистом», так случилось сейчас с «Металлургом».

Причин у такого слабого старта может быть несколько. Тут и более короткая, чем обычно, «предсезонка», и невыразительная трансферная работа, и «промах» с вратарями, и фактор второго сезона для тренерского штаба. Выделить какую-то одну проблему в такой ситуации не получится. Когда топ-команда начинает сыпаться прямо со старта, то здесь имеет место комплекс причин, не позволяющий с ходу скорректировать результаты.

После второго подряд крупного поражения в «кучу» добавилась еще одна возможная причина — разлад в коллективе. Американский защитник Митчелл Миллер, который на старте сезона был лучшим снайпером «Ак Барса» с тремя заброшенными шайбами, по слухам, намерен покинуть команду. Гатиятулин косвенно признал проблему, публично заявив, что усадил своего лидера по неигровым мотивам. Потеря Миллера может сильно ударить по и без того шатким результатам «барсов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я понимаю, как это может выглядеть, когда тренер убирает лучшего бомбардира команды. Но в прошлом сезоне мы поверили в Митча, зная его сильные стороны. Позволяли ему играть в атаке, но была договоренность, что это должно быть не в ущерб обороне. В последних матчах появилась тенденция на ошибки. Глубина состава по защитникам позволила нам пойти на такие меры, — сказал Гатиятулин, объясняя причину отсутствия Миллера.

Без Миллера ошибок меньше не стало

Пока Миллер «поучительно» остался вне заявки, в составе появился Уайатт Калинюк. Канадец провалил «предсезонку» и пропустил стартовые три официальные игры команды. Шанс показать себя защитнику был предоставлен с «Металлургом», но вряд ли тренеры остались довольны увиденным. Калинюк, как и Миллер, наточен на игру в большинстве, с более активной ролью в атакующих схемах команды. На сегодня канадский новичок явно слабее и своего заокеанского коллеги, и Никиты Лямкина, даже с учетом того, что россиянин далек от идеальной формы.

Это довольно-таки смешно, но отсутствие Миллера сильно сказалось на количестве ошибок «Ак Барса». В отличие от предыдущих матчей, казанцы с «Металлургом» умудрились пропустить еще больше — пять раз. Пять шайб за период магнитогорцы забросили лишь во второй раз в клубной истории. В первом случае «Магнитка» разгромила «Северсталь» со счетом 13:4 в 2005 году, так что, в какой-то мере, «барсам» еще повезло. А сразу после завершения матча в эфире телеканала ТНВ тренер гостей Андрей Разин с некоторой долей сарказма заявил, что ему было жалко пропустить три гола от «Ак Барса».

— Первый период понравился. Всю игру играли хорошо, жалко, что пропустили три гола, счет был бы солиднее. Не делали акцент на первый период. Мы контролировали ход встречи и во втором, и в третьем. Просто в первом периоде реализация была идеальная, — сказал Разин в эфире телеканала ТНВ.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

При этом три шайбы «Металлург» забросил с трех первых бросков. Несмотря на столь неудачное начало, Гатиятулин не стал с ходу менять голкипера. В итоге Михаил Бердин чуть улучшил свою статистику, но пропустил еще дважды. Сменивший его Тимур Билялов остался «сухим», а шестой гол гости забили в пустые ворота. Правда, говорить о том, что какой-то один из двух голкиперов «Ак Барса» надежнее другого не приходится. Пока ни один из них не спасает команду в сложные моменты.

«Дарим преимущество и пытаемся спастись»

Второй и третий периоды оказались пустой формальностью. «Металлург» продолжил играть в свой хоккей. Тот же Дерек Барак мог оформить хет-трик, дважды упустив возможность переиграть Билялова. Американский форвард ушел в итоге с дублем, на который у него ушло 20 минут. Также две шайбы в активе Дмитрия Силантьева, который к ним добавил еще голевой ассист. Разин может быть доволен, тем более результативные баллы набрали и звездные новички Владимир Ткачев и Сергей Толчинский. Оба летом могли оказаться в «Ак Барсе», но выбрали Магнитогорск.

У казанцев же в оставшееся время отличились Дмитрий Яшкин и Илья Карпухин. По второму голу «барсов» остались некоторые вопросы. В эпизоде с заброшенной шайбой защитник мог помешать вратарю, однако судьи не стали пересматривать момент. Позже Разин сообщил, что арбитр не дал «Металлургу» воспользоваться правом на видеопросмотр, сославшись на истекшее время на тренерский запрос. При ином счете такое решение судей могло породить скандал, но что сейчас шуметь, когда одна команда громит другую.

После матча Гатиятулин решил сам взять инициативу и в самом начале разговора с журналистами рассказал, в чем видит корень проблем «Ак Барса» на старте сезона.

— Что сказать по игре — дарим преимущество сопернику, потом пытаемся спастись. Я детально отвечу на все ваши вопросы, но после стольких пропущенных дома шайб хочу сказать по ситуации в целом. Летом мы сделали акцент на исправление ошибок прошлого сезона, из-за которых ехали по ухабам. Видимо, нужно будет что-то отмотать назад и акцентировать внимание на многих моментах. Понятно, болельщики имеют право критиковать нас за такие матчи. У нас опытный тренерский штаб, мы через многое проходили. Знаем и видим потенциал команды, сосредоточимся на этом, — сказал Гатиятулин.

Хочется верить, что в тренерском штабе держат на контроле состояние дел в команде. Пока же «Ак Барс» буксует на старте сезона, а лидеры в лице Артема Галимова, Никиты Лямкина и Александра Барабанова далеки от прошлогодней формы.

«Ак Барс» — «Металлург» — 3:6 (0:5, 2:0, 1:1)

Голы:

0:1 Барак (Силантьев, Пресс, 00:49)

0:2 Силантьев (Пресс, Ткачев, 02:21)

0:3 Канцеров (Толчинский, Минулин, 06:39)

0:4 Барак (Канцеров, Яковлев, 15:49, 5х4)

0:5 Силантьев (Барак, Ткачев, 17:50, 5х3)

1:5 Яшкин (Денисенко, Семенов, 27:59)

2:5 Карпухин (Пустозеров, Сафонов, 38:43)

3:5 Семенов (Карпухин, Сафонов, 55:47, 6х4)

3:6 Михайлис (Исхаков, 57:56, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 сентября дома с «Нефтехимиком» в 19:00 по московскому времени. Нижнекамцы в этом сезоне уже зарекомендовали себя командой, способной побеждать даже лидеров. Накануне «волки» одолели действующего чемпиона — ярославский «Локомотив» (5:4 ОТ), причем уступая по ходу встречи 1:3. Так что ближайшее «татарское дерби» ожидается горячим. И «Ак Барс» к нему подходит не в роли фаворита.