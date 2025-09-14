Разин — о победе над «Ак Барсом»: Жалко пропустили три гола, 6:0 было бы солиднее

Главный тренер «Металлурга» оценил победу команды в Казани

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Ак Барсом» (6:3) в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Магнитогорская команда забросила пять безответных шайб из шести в первом периоде встречи.

— Первый период понравился. Всю игру играли хорошо, жалко, что пропустили три гола, счет был бы солиднее. Не делали акцент на первый период. Мы контролировали ход встречи и во втором, и в третьем. Просто в первом периоде реализация была идеальная, — сказал Разин в эфире телеканала ТНВ.

Артем Гафаров / realnoevremya.ru

«Ак Барс» потерпел третье поражение в четырех стартовых матчах сезона КХЛ. Казанская команда еще не побеждала в домашних играх. Единственную победу «барсы» одержали в Омске над «Авангардом» (2:1).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 сентября в Казани с «Нефтехимиком».

Зульфат Шафигуллин