Последователи Галявиева и наркотики: почему дети Татарстана становятся преступниками

С начала 2025 года подростки совершили 482 преступления, 35% из них — кражи

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2025 году наблюдается рост подростковой преступности, связанной с наркотиками и влиянием деструктивных сообществ, таких как «Колумбайн»*. На вечные вопросы Александра Герцена и Николая Чернышевского — «Кто виноват?» и «Что делать?» — отвечали в МВД.

«Чаще всего воруют продукты»

Подростковая преступность в Татарстане за последние 10 лет снизилась в 1,5 раза, но с начала года дети успели уже 482 раза преступить закон. Для сравнения: за тот же период 2024 года было совершено 489 преступлений. Максимум был зафиксирован в феврале 2025-го. Самая популярная статья — кража.

— Чаще всего воруют продукты питания и одежду. Подчеркну, продукты воруют не из-за голода. Многие спрашивают: зачем это делать? Но это делается на спор, «на слабо». Большая часть преступлений совершается подростками из нормальных семей, пусть даже и неполных, но не из семей пьяниц или нищих. Кроме того, сейчас участились кражи с целью заработка, когда воруют ящиками сигареты, спиртное и другие товары, чтобы потом перепродать, — рассказала замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУПиПДН МВД по Татарстану Евгения Боброва.

Среди других правонарушений названо вымогательство и оборот порнографических материалов, интерес к идеологии «Колумбайн»*, наркотики и другое.

Ребенок может подвергаться опасности, не выходя из дома, сидя за компьютером. Его страница в соцсетях может буквально пестрить постами про помощь или про приверженность к определенной идеологии, например АУЕ*.

Кто виноват в порождении последователей Галявиева?

В текущем году зафиксирован рост числа несовершеннолетних, участвовавших в преступлениях, на 19%. В основном это школьники, учащиеся техникумов и колледжей, а также неработающие подростки.

С десяток школьников вдохновились казанским стрелком Ильназом Галявиевым или его «собратом» из Керчи Владиславом Росляковым. За восемь месяцев 2025 года их число уже превзошло прошлогодний показатель — десять против девяти. В 2023-м зафиксирован лишь один такой случай.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причем такие дети являются «обычными» — не состоят на учете, не подвергаются насилию со стороны родителей. Боброва объяснила, что все они пришли к теме «Колумбайна»* через СМИ:

— Опрошенные дети — в основном 2010 года рождения, как мальчики, так и девочки — рассказали, что впервые узнали об идеологии из СМИ. Некоторые — после трагедии, совершенной Галявиевым. Другие — после массового убийства, устроенного Росляковым в Керченском политехническом колледже. Получив информацию, они заинтересовались, нашли группы, подписались на них и начали публиковать свои материалы. Один подросток даже выразил одобрение действиям преступников, заявив, что они ему понравились.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Найти таких ребят удается благодаря мониторингу соцсетей. Правоохранители интересуются, кто является подписчиками таких групп. Если ребенок выставляет подобные фотографии у себя, то это будет сигналом.

— Если вы выявили сайт с деструктивной информацией — не стесняйтесь, звоните по телефонам 02, 112, обращайтесь в ближайший отдел полиции. Нам самое главное — предупредить и прекратить деятельность такой организации, — обращает внимание сотрудник МВД.

Дети 10—12 лет больше подвержены риску, связанному со «сливом» их интимных фотографий

Хотя число школьников, состоящих на учете в ПДН, из года в год остается стабильно на одном уровне, по некоторым статьям их число возросло. В частности, это касается преступлений, связанных с наркотиками. Если 10 лет назад на учете состояли всего один-два ребенка, то сейчас их количество значительно возросло. При этом 39 детей уже совершили в общей сложности 89 преступлений. Боброва объяснила, что одна «закладка» принимается за одно правонарушение. Пять закладок — пять преступлений.

Просит Боброва уделять внимание и тому, о чем ведет беседы ребенок в соцсетях. Дети легко могут стать жертвами вымогательства интимных фотографий.

— Я хочу обратить внимание родителей на то, что дети 10—12 лет особенно уязвимы. Именно девочки и мальчики этого возраста чаще становятся жертвами взрослых, которые манипулируют ими, повышая самооценку похвалами, а затем постепенно переходят к шантажу, используя интимные фотографии. В этом году было зафиксировано 18 преступлений по статье 242 УК РФ, — заявила замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Имеются в Татарстане и случаи суицида и их попытки. Боброва напрямую обратилась к родителям несовершеннолетних:

— Несколько лет назад у нас была девочка, и когда мы просмотрели ее страницу во «ВКонтакте», она была полна призывов о помощи, рисунков депрессивного характера и тревожных высказываний. Родители этого не замечали, друзья молчали, и никто не обратил внимания. Если бы кто-то сказал: «Обратите внимание на нее!», возможно, мы смогли бы спасти этого ребенка.

Педагог в школе вполне может заметить признаки буллинга: как ребенка, который травит других, так и жертву травли. Это проявляется в том, что с ребенком не общаются, он постоянно один, не участвует в мероприятиях. Заметны толчки, насмешки — все это происходит в учебном процессе, рассказала правоохранитель.

Рената Валеева