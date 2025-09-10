Минцифры Татарстана: интернет в Авиастроительный район Казани вернут после окончания СВО

Перерасчет лишившимся сети казанцам делать не планируют, но обещают создать до 1 тыс. точек Wi-Fi в парках

Фото: Динар Фатыхов

С начала сентября операторы связи отключили интернет вокруг Казанского авиационного завода, сообщил сегодня на пресс-конференции глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. В связи с этим сети лишились жители Авиастроительного и частично Ново-Савиновского районов — сейчас там действуют лишь стандарты 2G и 3G. До окончания СВО горожанам рекомендуют подключать проводной интернет и пользоваться общественными точками Wi-Fi — в парках Казани их число достигнет 500. Подробнее — в материале «Реального времени».

Интернет отключен вокруг Казанского авиационного завода

С начала сентября жители Авиастроительного района Казани жалуются на отсутствие мобильного интернета даже в те периоды, когда не действует режим беспилотной опасности. С аналогичной проблемой сталкиваются и в Ново-Савиновском районе.

— Интернет работает периодически и в зависимости от территории. Рядом с метро «Авиастроительная» даже пытаться не стоит отправить сообщение, навигатор, соответственно, тоже сбоит. Подальше, в частных секторах, еще более-менее, две палки показывает, — поделилась сегодня с «Реальным временем» местная жительница.



Сегодня в Минцифры Татарстана заявили: с начала сентября операторы связи полностью отключили интернет вокруг Казанского авиационного завода — независимо от режима беспилотной опасности. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин. По словам министра, в Авиастроительном и части Ново-Савиновского района с 6 сентября были недоступны стандарты 2G, 3G и 4G. Сейчас первые два уже работают.



— Это дает возможность пользоваться интернетом для обычных задач, например, зайти в мессенджер, вызвать такси, воспользоваться приложением госуслуг. Да, это неудобно, да, это медленно, но это безопасно для этой территории, — подчеркнул Хайруллин.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Фактически на улицах Максимова, Беломорской уже интернет есть, люди пользуются. А вот на эту территорию [с ограничениями] попадают и Авиастроительный, и Ново-Савиновский районы, — сказал он.

Хайруллин подчеркнул, что при этом мобильная связь в Казани не блокируется. «Даже в этой зоне вы можете набрать аптеки, магазины, скорую помощь, 112, позвонить другу, родственнику по мобильному телефону», — заявил министр.

Как правило, в настройках телефона предпочтительным каналом связи выбран 4G, отметил министр. Вместо того он порекомендовал казанцам выбрать 2G и 3G. Вернуть оплату за неиспользованный интернет казанцы не смогут. «Перерасчет не ожидается», — сказал Хайруллин, отвечая на вопрос «Реального времени».



Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно. «Интернет появится, когда закончится специальная военная операция», — заявил Хайруллин.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ожидать ли аналогичных ограничений жителям других районов города?

— Вполне возможно. Я не могу эту информацию комментировать, — ответил министр.

По всем вопросам, связанным с ограничением работы интернета или связи, казанцы могут обратиться по номеру горячей линии 122.



Казанцев призвали установить проводной интернет

Такие меры объясняются требованиями безопасности. Атакам сегодня подвергается и Татарстан, и соседние регионы. «Мы живем в другой реальности, в учебниках истории, и надо это понимать», — обратился к казанцам министр.

— Меняется тактика атак и появляются новые типы дронов. Напомню, 1 июня мы стали свидетелями применения беспилотников по военным аэродромам в Иркутской и Мурманской областях. Дроны управлялись и наводились через мобильный интернет. <...> 4G — это не просто интернет, а реальный канал управления беспилотным летательным аппаратом, — объяснил Айрат Хайруллин.

По его словам, со всеми операторами определили «белый список» сервисов, доступ к которым сохраняется при стандартах 2G и 3G. Туда входят Госуслуги, сервисы Яндекса, мессенджер MAX, маркетплейсы, сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Авито», Rutube, сайты правительства, администрации, операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС, «Ростелеком», t2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пока в нем нет бланков, эта работа тоже будет проводиться. Минцифры России в рамках федерального оперативного штаба этот вопрос будет соответствующим образом решать, — заверил он.

В список могут попасть и татарстанские сервисы — республика направила федеральным властям свои предложения. В их числе, например, сервис «Ак Барс Банк» и сайт раиса.

Наиболее стабильным и надежным сейчас является проводной интернет, заявил спикер. За последний месяц объем подключения к нему в Татарстане вырос втрое. Средняя стоимость тарифа — 500 рублей в месяц.



В парках Казани будут действовать 500 точек Wi-Fi

Еще один вариант, который предлагает Минцифры, — использование общественных Wi-Fi-точек. В торговых центрах, гостиницах, магазинах их сегодня насчитывается 508. «Этого, конечно, недостаточно, и мы планируем эту сеть в дальнейшем развивать», — заверил глава ведомства.

Однако, по его словам, горожанам нужна возможность подключаться к интернету и на улице.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Большинство бесплатных Wi-Fi-точек расположено в торговых центрах, гостиницах, магазинах, и, чтобы подключиться, приходится заходить внутрь. Кому-то это может быть неудобно. Хотел бы поблагодарить оператора связи «Уфанет», [который] развивает сеть общественных точек на улицах, в парках и скверах городов. Сейчас установили 200 точек, доступных любому горожанину абсолютно бесплатно. Уже более 50 тыс. жителей за эти два-три месяца воспользовались публичными Wi-Fi-точками, — рассказал министр.

По его словам, места, где они доступны, будут помечать специальными табличками.

— Наша задача — чтобы в местах пребывания людей таких точек было как можно больше. На текущий момент [их насчитывается] 200, плюс 300 [появятся] до конца сентября — октября. Плюс еще мы, наверное, примем финансовые решения, и от 500 до 1 тыс. точек появится дополнительно, — заявил спикер.

