В фокусе — сельская молодежь

Почти 15 лет в Татарстане реализуется комплекс мер поддержки и мероприятий для молодого населения муниципальных районов

Фото: предоставлено АМО РТ

В Татарстане с 2011 года действует региональный проект «Сельская молодежь», направленный на создание возможностей для самореализации молодого населения муниципальных районов республики. В настоящее время он имеет статус Регионального проекта Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан». Утвержден Постановлением Кабинета министров от 05.03.2019 г. №158.

Руководство Татарстана поддерживает молодые кадры на селе

Этот проект по праву можно назвать уникальным. На сегодняшний день в других регионах страны нет документа, где были бы комплексно собраны меры поддержки именно сельской молодежи. Конечно, такие меры есть, они включены в различные документы субъектов Федерации. В нашем же пошли дальше, объединив данные меры в отдельный региональный проект.

Что способствовало тому? Во-первых, это, конечно, стратегическое значение сельской молодежи для республики. Татарстан — аграрный регион, входит в число лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. Республика полностью обеспечивает своих жителей качественными продуктами, гарантирует продовольственную безопасность. Но для того, чтобы эти показатели сохранялись в будущем, необходимы молодые кадры на селе. Руководство Татарстана в лице раиса Рустама Минниханова постоянно держит в фокусе внимания демографическую ситуацию в муниципалитетах и делает многое для создания качественных условий жизни там, в том числе путем финансирования проекта «Сельская молодежь».

Вторая причина, по которой реализация регионального проекта «Сельская молодежь» стала возможной — инициативность самой молодежи. Активисты общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» в 2010 году выступили с соответствующим предложением. Его поддержали Министерство по делам молодежи Татарстана и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, представили проект Рустаму Минниханову. Так Минмолодежи и Минсельхозпрод стали заказчиками проекта, а Аграрное молодежное объединение уже почти 15 лет выступает исполнителем.

предоставлено АМО РТ

Информационное обеспечение

За эти годы был накоплен большой опыт проведения мероприятий, опробованы различные форматы работы. И сейчас проект включает в себя несколько крупных разделов, связанных с актуальными направлениями поддержки сельской молодежи. А именно: ее информационное обеспечение, повышение социальной и экономической активности, духовное, физическое и творческое развитие сельской молодежи.

Первое направление — информационное обеспечение — осуществляется через работу сайта, социальных сетей и мобильного приложения Аграрного молодежного объединения. На информационных ресурсах организации аккумулируются все новости о конкурсах, грантах, полезных мероприятиях, субсидиях, республиканских и федеральных, для молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Также в рамках информационного направления проекта «Сельская молодежь» проводится обучение по продвижению личного блога и своего продукта. В наше время всем очень полезно, а индивидуальным предпринимателям просто необходимо уметь эффективно пользоваться маркетплейсами, рассказывать о своих услугах, товарах в соцсетях. Этой теме посвящается один из зональных семинаров, которые проводятся по проекту «Сельская молодежь» в муниципальных образованиях Татарстана с участием экспертов всероссийского уровня.

В прошедшем сентябре провести зональный семинар «Медиа на селе» в Лениногорск приехал Рустам Набиев — блогер-миллионник, российский параспортсмен, предприниматель и мотивационный оратор, который пережил ампутацию обеих ног и после этого не только не пал духом, а сумел подняться на вершины успеха.

предоставлено АМО РТ

Во Дворце культуры Лениногорска, где на семинаре собрались более 200 человек, Рустам откровенно рассказал о своем жизненном пути, о том, как преодолевал испытания и боль и переплавлял их в силу и знания. Дал подробные рекомендации и советы начинающим вести свои блоги. Очень важно, что общение с экспертами не заканчивается в день зонального семинара. В социальных сетях Аграрного молодежного объединения можно задавать им вопросы, и они обязательно будут переданы адресатам.

Повышение социальной активности молодежи

Второе большое направление работы по проекту «Сельская молодежь» — это повышение молодежной социальной активности. Этим непосредственно занимаются местные отделения Аграрного молодежного объединения Татарстана, работающие во всех 43 муниципальных районах республики. Они обучают своих жителей социальному проектированию, создают проекты по социально значимым темам и реализуют их на местах.

Так, например, в октябре в Пестречинском районе состоялся Форум сельской молодежи «ПерVвая помощь. Время действий», направленный на формирование знаний по безопасному поведению и отработку навыков оказания первой помощи. Форум подготовили в рамках социального проекта «К защите Родины будем готовы!» Центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» и Пестречинское отделение Аграрного молодежного объединения Республики Татарстан.

В сентябре в Мамадыше прошел Республиканский слет по спортивному туризму «СледОПЫТ» среди учащихся школ и команд работающей молодежи.

Всего в 2025 году АМО РТ реализует 10 социальных проектов в муниципальных районах. А за время существования организации их проведено уже более 100. Часть этих проектов из местных инициатив переросли в региональные брендовые мероприятия. Это такие известные и популярные явления событийного туризма, как яичный фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах, фестиваль креативных саней SannyFest в Мамадыше, медовый экофестиваль «Пчелино» в Агрызе. На эти события приезжает большое количество туристов со всей России, что значительно повышает престиж и инвестиционную привлекательность территорий.

предоставлено АМО РТ

Для подведения итогов реализации социальных проектов за год и построения планов на будущее Аграрное молодежное объединение в ноябре проводит Республиканский форум сельской молодежи. В нынешнем году форум пройдет с 18 по 20 ноября на базе Молодежного центра «Волга» в поселке Боровое Матюшино, на него приедут по четыре представителя от каждого из 43 районов республики.

Повышение экономической активности и конкурс профмастерства

Третье крупное направление работы по региональному проекту «Сельская молодежь» — это повышение ее экономической активности. Ради решения этой задачи проводятся зональные семинары по темам «Предпринимательство на селе», «Сельский туризм», «Молодые управленцы», мастер-классы по созданию заявок на бизнес-гранты и субсидии. По итогам участники получают гранты «Начинающий фермер», субсидии на создание сельского кооператива, гранты Росмолодежи в номинации «Предпринимай» и многие другие.

Еще одна важная составляющая регионального проекта «Сельская молодежь» — это конкурс профмастерства среди молодых специалистов АПК «Лучший по профессии». В нем девять номинаций: «Ветеринарный врач», «Агроном», «Зоотехник», «Оператор машинного доения», «Механизатор», «Инженер-механик», «Технолог по воспроизводству стада», «Бухгалтер-экономист» и «Технолог по пищевой переработке».

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках проекта «Сельская молодежь Республики Татарстан» с 2013 года. За это время в нем приняли участие более 2 000 человек. Ни один из лауреатов, как известно организаторам, из профессии не ушел.

«Этот конкурс создает дополнительную мотивацию для молодых специалистов, — говорит председатель Аграрного молодежного объединения РТ Миляуша Загидуллина. — В нем участвуют ребята в возрасте от 18 до 25 лет с опытом работы минимум год, с профильным образованием. Они определились с выбором. А приехав на конкурс, убеждаются, что их много, они в своем выборе не одни, и вместе у них есть возможность делать жизнь вокруг лучше. За 12 лет многие конкурсанты выросли: кто-то до главного агронома, кто-то до управляющего, другие создали собственные компании. Главное, все остались в АПК и вносят ценный вклад в экономику нашей республики! Партнерами в проведении конкурса являются крупные татарстанские сельскохозяйственные холдинги. Они хорошо знают, что кадры — главная экономическая ценность, поэтому поддерживают конкурс «Лучший по профессии».

Обладатель Гран-при конкурса, набравший больше всех баллов по теоретическим и практическим испытаниям, получает 200 тысяч рублей. Победители номинаций — по 50, 40 и 30 тысяч за первое, второе и третье место соответственно. За счет спонсорских средств победители также направляются на стажировку в Турцию или другую дружественную страну, перенимать опыт у зарубежных коллег-аграриев.

предоставлено АМО РТ

Конкурс «Лучший по профессии» проводится ежегодно после завершения сельхозработ. Прием заявок на конкурс 2025 года стартовал, зарегистрироваться можно через мобильное приложение Аграрного молодежного объединения РТ.

Духовное, физическое и творческое развитие

И еще одно ведущее направление работы по региональному проекту «Сельская молодежь» — это духовное, физическое и творческое развитие молодых жителей Татарстана.

«Сельчане — это особенные люди, — говорит Миляуша Загидуллина. — По-татарски мы объясняем как «җаны белән җиргә бәйләнгән» — «душой привязанный к земле». Они не представляют своей жизни без родной территории, хотят развиваться здесь.



Задумаемся, что такое, в сущности, село? Ведь это живительный родник. Здесь звучит язык нации. Здесь помнят о том, как жили предки, чтут традиции своего народа. Верят в Бога и хранят свою веру. Молодежь здесь ориентирована на создание семьи, на рождение детей. Поэтому село — это опора государства, которую нужно укреплять. Вкладываться в воспитание детей и молодежи, в формирование у них духовно-нравственных ценностей и ориентиров, создавать для них творческие возможности, интересные проекты, мосты сотрудничества. И тогда все это обязательно проявится и в экономических показателях.



Поэтому мы проводим зональные семинары по темам «Молодые семьи села», «Творческая мастерская», «Повышение престижа аграрных специальностей и сельского образа жизни». Каждая тема не выдумана, а выбрана по итогам опросов, обратной связи от нашей молодежи в районах».

В селе Апастово в сентябре семинар по семейным отношениям провел известный психолог, гранд-доктор философии, основатель авторской системы самосовершенствования человека Сергей Кулаков. Он поделился с молодой аудиторией ценными советами и рекомендациями по созданию гармоничных отношений в паре, осознанному построению крепкой семьи.

«В современных условиях глобализация и западные ценности уводят от духовных истин, — напоминал Сергей Кулаков. — Необходимо сопротивляться этому и не давать себя обманывать, а придерживаться прежде всего традиций, мудрости старших поколений и религиозных истин — для создания и сохранения счастливой семьи».

предоставлено АМО РТ

Все зональные семинары для сельской молодежи — их было семь в этом году — транслируются в прямом эфире. Записи сохраняются в группе Аграрного молодежного объединения РТ во «ВКонтакте».

АМО РТ — 15 лет

АМО РТ — основному исполнителю регионального проекта «Сельская молодежь Республики Татарстан» — исполнилось в нынешнем году 15 лет. Для многих активистов организация стала за это время школой роста, трамплином. Они работают сегодня в администрациях муниципальных районов, руководят коммерческими организациями, бюджетными учреждениями.

В прошедшем октябре Аграрное молодежное объединение при поддержке раиса Татарстана и благотворительного фонда «Татнефть» организовало и провело Международный конгресс молодежных инициатив «Энергия сила» и Всероссийский форум сельской молодежи «Сила села». В них приняли участие более 200 человек из 50 регионов России и представители трех зарубежных стран — Турции, Китая и Беларуси: директор и замдиректора сельхозкооператива Измира, сотрудники семейного деревообрабатывающего предприятия Харбина и завотделом белорусского госпредприятия «Институт жилища — НИПТИС им. С.С. Атаева».

Трехдневные мероприятия прошли на одном дыхании, удалось обсудить лучшие практики России и зарубежья по работе с молодежью села, по развитию аграрного предпринимательства и сельского туризма.

Участники конгресса и форума посетили три района Татарстана — Сабинский, Мамадышский и Елабужский, ознакомились с промышленными предприятиями, с фермами, с историко-культурными объектами, музеями и, конечно, с природой республики.

В мероприятиях лично участвовали, встретились с форумчанами заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров и министр по делам молодежи Азат Кадыров.

«Уезжаем из Татарстана с вдохновением, с еще большим желанием трудиться на благо нашей отрасли», — такие отзывы писали в соцсетях участники с Алтая, из Башкортостана, Сибири, Ленинградской области, с Кубани… Организаторы получили приглашение приехать в каждый из 50 регионов, представленный на форуме. «Приезжайте, чтобы рассказать нашему руководству о своей работе с сельской молодежью, мы хотим пригласить губернатора, вице-губернатора…» — говорили коллеги.

предоставлено АМО РТ

— Очень ценно слышать подобные слова, — признается Миляуша Загидуллина. — Это означает, что удается намеченное, а именно стимулировать положительные изменения, создавать точки роста. Когда 15 лет назад формировался проект «Сельская молодежь», в Татарстане преобладала убыль сельского населения, молодежного, в частности. А сегодня число молодых сельских жителей возрастает, как сообщает Татарстанстат. Хочется верить, что в этом сыграла роль и программа «Сельская молодежь», по которой мы работаем, вкладывая всю душу. Иначе нельзя относиться, потому что речь идет, без преувеличения, о поколении, о будущем. Перед нами стоят важные задачи, у нас много планов. В их числе — усиливать участие в федеральной программе «Кадры в АПК», вести профориентационную работу даже не со школы, а с детского сада. Будем открывать вместе с молодыми сельчанами незанятые ниши в агротуризме, его популярность все больше растет. Мы открыты для сотрудничества с коллегами со всей России, мира. Будем усиливать взаимодействие с татарстанскими предприятиями. Мы всегда рады новым партнерам, разделяющим наши общие ценности. Приглашаем всех близких по духу людей к сотрудничеству. Уверена, что оно принесет много пользы и радости, потому что работа с сельской молодежью — это самая вдохновляющая, творческая и благодарная работа.

