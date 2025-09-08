Медосмотр в «ТАИФ-НК»: комфорт и удобство без очередей для работников

За месяц обследование должны пройти более трех тысяч человек

Можно ли в течение часа без очередей пройти периодический осмотр? Можно, если ты работник «ТАИФ-НК»! На нефтеперерабатывающем предприятии забота о персонале и охрана труда — важнейший элемент сохранения жизни и здоровья сотрудников. Чтобы сделать процесс медосмотра более эффективным и комфортным, в компании внедрили систему талонов, которая помогает избежать столпотворения и улучшить качество медицинского обслуживания. Подробности — в материале «Реального времени».

Четкая организация

В этом году периодический медицинский осмотр в АО «ТАИФ-НК» стартовал 19 августа и продлится до 19 сентября. За это время обследование пройдут 3 257 человек.

— Каждый год мы стремимся улучшать организационные процессы. Для этого проводим анкетирование, собирая обратную связь от сотрудников. Все поступающие предложения внимательно рассматриваются и учитываются в будущем, — рассказывает руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.

Несколько лет назад в АО «ТАИФ-НК» была внедрена система талонов. Теперь работники приходят на медицинский осмотр в заранее назначенный день. Это нововведение помогло избежать скоплений людей, обеспечить стабильность и равномерную загрузку медицинского персонала без стрессовых ситуаций. В настоящее время пропускная способность составляет 140 человек в день.



Благодаря эффективной организации доктора могут спокойно и качественно выполнять свои обязанности, отмечает дерматовенеролог высшей категории с 45-летним стажем Лениза Гайнуллина.



— Мы проводим медосмотр здесь уже четвертый год. Здание отличное, организация на высоком уровне, сотрудники приходят по расписанию. Внутри все приспособлено, оборудование и необходимые ресурсы на месте. Мы очень довольны. С каждым годом мы наблюдаем снижение количества выявленных заболеваний и видим реальную пользу от проводимого медосмотра, — подчеркнула специалист.

Девочки — налево, мальчики — направо



Чтобы избежать неловкости, мужчины и женщины проходят медосмотр в разные дни. Руководство компании, заботясь о здоровье и благополучии персонала, расширило возможности периодического медосмотра, добавив к основным факторам дополнительную диагностику у узких специалистов.



— Женщины дополнительно проходят УЗИ молочных желез, гинекологический осмотр, а при поддержке НЦРМБ, нашей местной больницы, в этом году удалось соединить в рамках диспансеризации проведение осмотра мужчин урологом, — уточнил руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.



В случае подозрения на заболевание врачи направляют работников к узким специалистам. Для прохождения дообследования и поддержания здоровья ежегодно каждому сотруднику выделяются денежные средства в рамках ДМС, которые можно использовать практически во всех лечебных учреждениях Татарстана и за его пределами. По результатам медосмотра в заключительном акте указываются работники, которые в дальнейшем будут направлены в соответствующие профильные санатории, в том числе и за счет средств предприятия.

Во время медосмотра работники предприятия проходят осмотр у офтальмолога, отоларинголога, хирурга, стоматолога, дерматолога, хирурга, психиатра-нарколога и терапевта. Кроме того, они сдают анализы крови, проходят аудиометрию, делают УЗИ брюшной полости и ЭКГ. Во время приема каждый специалист тщательно осматривает пациента и при необходимости дает рекомендации.



— Я задаю вопросы подобного рода: есть ли жалобы, как обстоят дела со сном? Каждый должен осознавать, что сон — это важный аспект жизни. Не все понимают необходимость спать минимум восемь часов в сутки. Если у человека возникают проблемы со сном, это может негативно сказаться на функционировании головного мозга. Появляется заторможенность, и могут возникать другие трудности, — поделился нюансами приема врач — нарколог-психиатр.

Крепкое здоровье — залог безопасности на рабочем месте



Приборист нефтеперерабатывающего завода Булат Зиганшин с проблемой нарушения сна не сталкивался. Он активно следит за своим здоровьем, занимается спортом и ведет правильный образ жизни, избегая вредных привычек.



— Я посетил практически всех врачей. Осталось только сдать анализы крови и сделать УЗИ. Все организовано на высоком уровне: удобно и, что немаловажно, без очередей. Врачи приветливы, тщательно обследуют и дают полезные рекомендации, — поделился Булат Зиганшин.



Оператор технологических установок завода Бензина Виктор Егоров прошел периодический медосмотр буквально за час.



— Мы работаем на опасном производстве. Регулярная проверка здоровья позволяет избежать проблем в будущем. Крепкое здоровье — залог безопасности на рабочем месте, — уверен Виктор Егоров.

Слова работников предприятия подтверждают значимость структурированного подхода к медицинским осмотрам в «ТАИФ-НК». Компания не только заботится о своих людях, но и создает безопасную среду для их труда. Ежегодные обследования показывают, что нефтепереработчики обладают крепким здоровьем, ведут активную спортивную жизнь и придерживаются здорового образа жизни, что, безусловно, сказывается на производственных показателях. В настоящее время компания уверенно занимает достойное место в ряду стабильных и конкурентоспособных предприятий Российской Федерации.