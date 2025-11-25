Российский экспорт растительных масел снизился на 21%

Падение объясняется высокими пошлинами и ожиданиями импортеров относительно снижения мировых цен

Фото: Артем Дергунов

В январе — октябре российский экспорт растительных масел снизился на 21% год к году. Объем составил 5,2 млн тонн, сообщает «Коммерсантъ».

Падение поставок подсолнечного масла наблюдается с начала года в связи с высокими ценами на сырье. Экспорт за 10 месяцев, по данным OleoScope, снизился на 29% и составил 3,4 млн тонн. Поставки соевого масла потеряли 23% , объем был равен 521 тыс. тонн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение объясняется высокими пошлинами и ожиданиями импортеров относительно снижения мировых цен. Предприниматели могут отреагировать сокращением производства на 10–15%.



Напомним, Татарстан экспортировал почти 35 тыс. тонн масличных культур с начала года по 23 октября. Основную долю экспорта исследованной масличной продукции составили лен (13,8 тыс. т, или 40%), рапс (12,9 тыс. т, 37%) и горчица (5,1 тыс. т, 15%). Кроме того, в зарубежные страны были отгружены подсолнечник, вика, расторопша, рыжик и техническая конопля.

Галия Гарифуллина