Гид по улице Каюма Насыри: исчезнувшие дома на главной туристической улице Татарской слободы

Угол Каюма Насыри и Фатыха Карима, 2012 год. Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

В центре Казани напротив мечети Марджани с 2013 года стоят новые дома, обшитые деревом, украшенные национальным орнаментом и привлекающие внимание туристов. Их можно назвать новой формой татарского деревянного зодчества. Но что же было на их месте раньше — продолжим изучать улицу Каюма Насыри.

Дом Салихова — Тазетдинова — Абдуллина (Каюма Насыри, 20)

За «сталинкой» 1955 года стоит здание, формально считающееся объектом культурного наследия. Однако одного взгляда на исторические фотоснимки достаточно, чтобы убедиться, что оно было возведено заново.

Изначально это был дом 1872 года, который архитектор Петр Романов построил для купца Шагиахмета Хисамутдиновича Салихова. Эта дата часто встречается в истории Старо-Татарской слободы, поскольку в 1871 году здесь случился большой пожар, который начался на современной улице Сары Садыковой — тогда там стояли сплошь деревянные дома. Пламя из-за сильного ветра распространилось до Кабана, сгорело 67 домов, обгорела каменная церковь, сгорели мусульманский детский приют и деревянная Бурнаевская мечеть.

В это время просветитель Каюм Насыри, которому предлагают возглавить первую татарскую светскую школу, перевозит ее из Мокрой слободы в татарскую и начинает учить по 20—25 шакирдов в этом двухэтажном деревянном здании.

В 1894-м дом продали купцу Гайфутдину Тазетдинову из Балтасей, а в 1899-м его хозяином стал мулла мечети «Марджани» Сафиулла Абдуллин. Ему тогда было 40 лет, он учился у Марджани, был женат на его дочери Галие и даже после закрытия медресе «Марджания» продолжал свою преподавательскую деятельность.

1 / 3 Дом на Каюма Насыри, 20 в разное время. скриншот с сайта Яндекс.карты

Дом на Каюма Насыри, 20 в разное время. скриншот с сайта Яндекс.карты

Дом на Каюма Насыри, 20 в разное время. скриншот с сайта Яндекс.карты

Дом Хальфина (Каюма Насыри, 21)

Деревянный дом мещанина Хусаина Мустафовича Хальфина, построенный в 1899 году, располагался неподалеку от мечети. Его имя упоминается в обширной родословной Хальфиных, так что он принадлежит к славной фамилии просветителей. А самыми известными представителями рода, конечно, являются Сагит Хальфин — переводчик в Адмиралтейской конторе и преподаватель татарского языка в Казанской гимназии, назначенный Екатериной II; Исхак Хальфин, продолживший дело отца; Ибрагим Хальфин — цензор Азиатской типографии, лектор татарского языка в Казанском университете.

Новое крыло комплекса мечети «Марджани» было построено к 1000-летию Казани. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Мухаметова — Сабитова (Каюма Насыри, 23/4)

Угловой дом начала прошлого века у мечети принадлежал рядовому в отставке Замалетдину Мухаметову. А до этого имением владел мещанин Иняев, соседом его был Хальфин. У Мухаметова также был постоялый двор и столовая на современной улице Парижской Коммуны. Позднее он продал это здание мещанину Гильману Нагумановичу Сабитову. Рядом находилось Юнусовское медресе.

Угол Фатиха Карима и Каюма Насыри, 1990-е. Предоставлено Рушаном Шамсутдиновым

Дом Сайфуллина — Казаковой — Тойкича (Каюма Насыри, 24)

Старинный дом 1866 года, который строил Петр Аникин для купца второй гильдии Мухамета Губайдулловича Сайфуллина, вскоре ставшего мещанином. Позднее дом выкупила Бибифатима Мухаметсадыковна Казакова. Ее мужем был Мухаметфаиз, второй сын Мухаметзяна Назировича Казакова. Он был купцом, но стал мещанином. Лавры предпринимательства достались его младшему брату Мухаметшакиру, чей дом стоит в начале Насыри.

В дальнейшем дом приобрел мещанин Мухаметвафа Измайлович Тойкич. Тойкичи торговали разнообразным сырьем. Он, кстати, был родственником Ахметзяна Сайдашева, «чайного короля» Казани. У дома было два флигеля, в один и два этажа.

1941 год, 24-й дом — справа. взято с сайта wikimedia.org/Айрат Сатдаров

Дом Апанаевых — Хайбуллина (Каюма Насыри, 26/8)

Полукаменный угловой дом на пересечении с улицей Фатиха Карима построен городским архитектором Михаилом Литвиновым, который также проектировал здания казанской научно-промышленной выставки, корпуса физических лабораторий университета, реставрировал Петропавловский собор, а после отъезда в Москву был смотрителем здания храма Христа Спасителя.

Владел домом Абдулкарим Исхакович Апанаев, торговавший шерстью, шкурами, мылом и владевший бумажной мануфактурой, доходными домами. После него здание принадлежало его отцу Исхаку, владельцу мыловаренного завода. А затем его купил Сабит Сахипович Хайбуллин, торговавший меховыми изделиями и азиатской обувью.

26-й дом сейчас. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«СпецКаучукРемСтрой» (Каюма Насыри, 25)

Кирпичное отремонтированное здание в наши дни занимают различные организации, здесь также работают дизайнеры, выпускающие татарские изделия. При этом объект, занимающий весь квартал, сейчас принадлежит компании «СпецКаучукРемСтрой». Ее создали как трест в 1966 году, предприятие работало со всеми заводами CCCP, производящими синтетический каучук, включая казанский СК-4. Для работников завода строили дома. Этот же трест построил крытый рынок в Московском районе, который сейчас проходит реконструкцию. О том, что на этом месте были и другие постройки, напоминают сохранившиеся двухэтажные склады на улице Кунче.

С 1960-х годов эта часть слободы занята трестом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru