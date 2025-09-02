Появление реестра татарстанских креативщиков под угрозой из-за отсутствия финансовых стимулов
В Татарстане создадут штаб по развитию креативных индустрий при раисе республики
В Татарстане внедряется система регистрации креативных команд в специальном реестре, однако существует проблема низкой активности участников индустрии. Креативные предприниматели неохотно включаются в реестр из-за отсутствия явных финансовых стимулов. Сегодня в «устаревшую» версию входят чуть больше 100 «своих» игроков. Тем временем в Татарстане создадут штаб по развитию креативных индустрий при раисе республики. Подробнее — в материале «Реального времени».
Попасть в реестр молодых и перспективных можно только по бумажке
В Татарстане определили порядок попадания креативных команд в соответствующий реестр. Постановление прошло антикоррупционную проверку и готово к реализации на следующих этапах. Курировать работу, как сообщало ранее «Реальное время», будет республиканский Минкульт, а непосредственным сбором заявок и обработкой на факт соответствия займется подведомственная организация — «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан», он же Таткультресурсцентр, он же оператор.
Чтобы попасть в этот реестр, заявителю необходимо будет отнести полный пакет уставных документов, который, помимо ИНН и ОКВЭД, должен включать данные о ранее полученных (при наличии) субсидиях и другие финансовые показатели. Все это необходимо сделать самостоятельно и в бумажном виде. В течение следующих трех дней оператор обязан будет или принять заявление, или отказать — и уже через два дня внести в реестр или нет.
Разработка документации ведется вне зависимости от скорого обновления Кабмина
Как рассказала «Реальному времени» директор Таткультресурсцентра Алсу Мифтахова, заявки в их адрес еще не поступали из-за отсутствия непосредственно положения. По ее словам, разработка документов идет и она никак не зависит от скорого обновления состава Кабмина. Это связано с тем, что от АСИ (Агентство стратегических инициатив, — прим. ред.) поступили методические рекомендации, на которых и будет основываться регламент, базисом для которого станут иные акты. Помимо появления нормативно-правовой базы, предусматривается создание координационного совета при правительстве, в том числе создание штаба, включающего в план работы встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Напомним, что в начале лета этого года «Реальное время» писало о появлении в Татарстане координационного совета. Предполагалось, что его председателем станет действующий премьер-министр республики Алексей Песошин, в него войдут курирующая социальный блок вице-премьер Лейла Фазлеева, замглавы Минкульта Юлия Адгамова, начальник Управления культуры казанского исполкома Азат Абзалов, а также представители ассоциаций в креативных индустриях. Среди них президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Зуфар Гаязов.
В существующем и устаревшем реестре только свои и те — «искусственные»
Говоря о прогнозируемых мерах поддержки, которые могли бы быть релевантными для игроков креативных индустрий, — субсидии или иные виды материальной поддержки, в том числе льготы и снижение ставок по кредитам.
По данным официального сайта Таткультресурсцентра, на сегодняшний день в нем зарегистрированы 123 объединения, специализирующихся на шести профилях — игровая культура, исполнительские искусства, народная культура, обрядовая и необрядовая культура, устное народное творчество и техника и технологии.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что в ежегодном региональном индексе креативных индустрий, составляемом Высшей школой экономики (ВШЭ), по итогам 2024 года Татарстан оказался лишь на 14-й позиции, буквально рухнув с пятого места, занимаемого годом ранее. При этом авторы из Высшей школы экономики рассказали «Реальному времени», что для снижения позиции республики в общероссийском рейтинге было две причины: переход со старого классификатора на новый и отсутствие по состоянию на июнь 2024 г. в республике специализированного института по развитию креативных индустрий.
Вместе с тем министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в разговоре с изданием заметила, что реновация бывшего казанского ТЦ «ЦУМ» в Центр уникальных мастеров должна дать импульс к развитию. По ее словам, среди направлений креативной экономики, которые Татарстану было бы неплохо усилить, — легкая промышленность и ювелирное искусство.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».