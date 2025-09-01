Культурные и спортивные мероприятия сентября: куда сходить в Казани

Главные концерты, постановки и матчи в первый осенний месяц

Фото: Динар Фатыхов

Сентябрь — время, когда аудитория постепенно перемещается на закрытые площадки. Свои первые игры проведут хоккейный «Ак Барс» и баскетбольный УНИКС. Сезон откроет и Театр оперы и балета Мусы Джалиля. Из звезд в Казань приедет небезызвестный рэпер Macan. Более подробная программа — в материале «Реального времени» и «Яндекс Афиши».



Концерты

«Психея»

14 сентября. Reborn. 16+

Группа «Психея» отправляется в юбилейный тур, посвященный тридцатилетию своего культового альбома «Киберэмокор». В сет-листе — самые важные и узнаваемые треки, ставшие отражением музыкального пути коллектива.

Macan

20 сентября. «Татнефть Арена». 16+

Большой сольный концерт с презентацией альбома I am объединит все самое главное: «За всех», «Останься образом», «Кино», «Без названия» и другие хиты, которые звучат в один голос на стадионах по всей стране.

Павел Кашин

25 сентября. «Максимилианс». 18+

Его песни — «Барышня», «Город», «Подсолнух», «Адмирабль» — стали знаковыми, а сам артист — голосом для тех, кто ценит глубину, искренность и выразительность.

К 80-летию Казанской консерватории

27 сентября. ГБКЗ им. С. Сайдашева. 6+

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана вместе с хором Казанской консерватории проведет концерт к 80-летию учебного заведения. Дирижером выступит маэстро Александр Сладковский. В программе — ораториальное произведение Карла Дженкинса «Месса мира».



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Постановки

«Cүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды»



7 сентября. Театр им. Камала. Новое здание. 12+

Это спектакль, в котором военная драма переплетается с мистикой, а личная история — с размышлением о судьбе. Герои сталкиваются не столько друг с другом, сколько со страхом, невежеством и судьбой. Именно это придает спектаклю новые смыслы, позволяя каждому зрителю узнать классическую историю заново.

«Лебединое озеро»

12, 13 сентября. Театр оперы и балета Мусы Джалиля. 12+

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварством волшебника Ротбарта и его дочери Одиллии, с XIX века и до наших дней продолжает трогать сердца зрителей. Именно она откроет сезон в театре оперы и балета Мусы Джалиля. Балет Петра Чайковского будет представлен в хореографии и постановке легенды мирового балета, народного артиста СССР Владимира Викторовича Васильева.



Реальное время / realnoevremya.ru

«Ужин с дураком»

10, 18 сентября. Театр на Булаке. 16+

Комедия положений с неожиданными поворотами и тонкими вопросами на поверхности. Герой спектакля, самодовольный интеллектуал Пьер Брошан, устраивает званые ужины с участием так называемых «дураков» — ничего не подозревающих гостей, призванных развлекать публику. Очередной участник — наивный любитель макетов Франсуа Пиньон — неожиданно рушит отлаженный сценарий. Смешное постепенно оборачивается неловким, а за фарсом проступают человеческие уязвимости.

«Недоросль»

20 сентября. ДК химиков. 12+

Постановка о взрослении, поиске себя и первых чувствах сквозь призму классического сюжета. «Недоросль» Дениса Фонвизина предстает на сцене в новом прочтении: с живыми ритмами рэпа, хип-хопа и визуальным языком стимпанка.

Выставки

Экспозиция Музея Боратынского



2—7, 9—14, 16—21, 23, 25—28, 30 сентября. Музей Боратынского. 6+

Экспозиция музея расположена в исторической усадьбе конца XVIII века — доме, где жило несколько поколений потомков поэта и мыслителя Евгения Боратынского. Обзорная экскурсия «Сумерки и рассветы Дома Боратынских» открывает не только страницы биографии самого Евгения Абрамовича, но и судьбы его потомков, в том числе правнучки — писательницы и поэтессы Ольги Ильиной-Боратынской.

Экспозиция Дома татарской книги

2—7, 9—14, 16—21, 23—28, 30 сентября. Дом татарской книги. 6+

Дом татарской книги — место, посвященное истории национальной литературы и памяти писателя Шарифа Камала. Основанный в 1950 году, он стал первым музеем татарского писателя в Казани. Экспозиция охватывает тысячелетнюю историю книжной культуры республики: от средневековых рукописей до цифровой эпохи. Среди ключевых экспонатов — поэма «Кыйсса-и Йусуф», первая печатная книга на татарском языке и пишущая машинка «Яналиф».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Лица эпохи. 130 лет истории»

1—15 сентября. Национальный музей Республики Татарстан. 0+

Выставка приурочена к 130-летию со дня открытия Казанского городского научно-промышленного музея — предшественника современного Национального музея Республики Татарстан. Экспозиция отражает основные этапы становления музея и рассказывает о коллекционерах и ученых, внесших вклад в формирование его уникального фонда. Посетители могут увидеть редкие предметы из собраний А.Ф. Лихачева, Н.Ф. Катанова, А.А. Штукенбурга и других мыслителей прошлого. Среди ключевых экспонатов — краснофигурный кратер IV века до н.э., акварельная панорама Стамбула 1821 года, чехол от египетской мумии, коллекция колибри и факел Универсиады.

Стендап

Самвел Кафьян

7 сентября. Stand Up Club Kazan. 18+

Самвел Кафьян — стендап-комик с яркой подачей и узнаваемым стилем, участник проекта Stand Up на ТНТ и резидент множества юмористических шоу.

«Я не вывожу»

14 сентября. Stand Up Club Kazan. 18+

Возможность посетить стендап-сеанс с элементами групповой терапии. На сцене комики и психологи в одном лице обсуждают популярные темы из жизни и те вопросы, с которыми люди приходят на терапию. Одна тема — разные взгляды, честные признания, много иронии и немного ясности.

Детские

«Иван-дурак и черти»

7 сентября. Театр им. Качалова. 6+

История о простодушном труженике, которому не страшны никакие козни. Черти изо всех сил стараются сбить Ивана с пути — уж слишком он мешает им своей добротой и трудолюбием. Но у Ивана есть главное: верные друзья, веселая песня и сердце, в котором нет злобы.

«Недетский концерт»

22 сентября. Театр на Булаке. 0+

Оркестр исполнит музыку из мультфильмов и культовых фильмов — от «Приключений Буратино» до «Гарри Поттера» и «Звездных войн».

«Ак бүре» / «Белый волк»

27 сентября. MOÑ. 6+

Сказочное приключение о семье, смелости и умении слушать друг друга. В центре кукольной истории — младший сын падишаха, который отправляется на поиски братьев и встречает говорящего волка.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Уличные гуляния

«Пешеходы»

6 и 13 сентября. Дом актера им. Салимжанова. 16+

Спектакль-прогулка позволяет зрителям отправиться в необычное театральное путешествие по старым улочкам Казани. Вместе с артистами ТЮЗа Еленой Калагановой и Виталием Дмитриевым гости погружаются в атмосферу личных воспоминаний, случайных маршрутов и тихих разговоров о главном. При этом каждая прогулка уникальна: путь определяется по ходу действия, а спектакль рождается на стыке драматургии, импровизации и живого общения.

Иннополис и астрономическая обсерватория

С 1 по 30 сентября. Ул. Баумана, д. 19. 0+

Экскурсия в Обсерваторию Казанского федерального университета — это возможность заглянуть в звездное прошлое науки и прикоснуться к редким астрономическим инструментам, переданным в Казань в начале XX века меценатом Василием Энгельгардтом. Посетители прогуляются по территории комплекса, заглянут в исторические павильоны и узнают, как устроены телескопы, с помощью которых астрономы работают до сих пор. А если повезет с погодой — увидят Солнце через специальный солнечный телескоп.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Посещение Иннополиса, в свою очередь, покажет Казань с другой стороны — как столицу высоких технологий. Самый молодой город России уже стал символом цифрового будущего. Маршрут включает прогулку по территории IT-университета, студенческого кампуса, спортивного комплекса и технопарка.

Спортивные события

Домашние матчи «Рубина»



12 и 30 сентября. «Ак Барс Арена». 0+

В первый осенний месяц команда из столицы Татарстана сыграет два матча на домашней арене. 12 сентября «Рубин» примет махачкалинское «Динамо», а 30-го в гости приедет питерский «Зенит», который в прошлой игре разгромил «рубиновых» со счетом 3:0.

Первая домашняя серия «Ак Барса» на старте сезона КХЛ

10, 14, 17, 19, 21 сентября. «Татнефть Арена». 0+

«Ак Барс» начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) матчем 6 сентября в Магнитогорске с «Металлургом». После выездной игры 8 сентября против омского «Авангарда» начнется первая домашняя серия «барсов». 10 сентября пройдет первая домашняя игра «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ, соперником станет «Автомобилист». 14 сентября казанцы сыграют против «Металлурга», 17-го — против нижнекамского «Нефтехимика». 19-го сентября пройдет первое «зеленое дерби» против «Салавата Юлаева, 21 сентября серия завершится игрой против «Авангарда».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

УНИКС откроет сезон домашним матчем с «Бетсити Пармой»

28 сентября. «Баскет-холл». 0+

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ действующий бронзовый призер УНИКС начнет матчем в Казани против «Бетсити Пармы». С этой командой казанцы сыграют в Кубке Кондрашина и Белова 8 сентября в Санкт-Петербурге.

