«В поддержку тех, кто выполняет долг перед Родиной»: Минниханов открыл новую программу

В Татарстане семьям участников СВО предоставят жилье по программе соципотеки вне общей очереди

Фото: Артем Дергунов

Новая жилищная программа по поддержке участников СВО и их семей торжественно стартовала в Татарстане. Каждая нуждающаяся семья бойца получает первоочередное право на получение квартиры в рамках программы социальной ипотеки, им не придется дожидаться продвижения по общей очереди — жилье обещают выдавать без промедления в сданных новостройках. «Это решение — наш вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной», — заявил Рустам Минниханов во время празднования в «Салават купере» и вручил супруге Аделя Латыпова с семью воинскими наградами ключи от трехкомнатной квартиры.

Жилье бойцам СВО — в приоритетном порядке

В Год защитника Отечества, объявленный по всей стране, республиканские власти решили обрадовать участников СВО, приготовив им приятный сюрприз. Во время народного гуляния в парк ЖК «Салават купере» приехал раис республики Рустам Минниханов с командой. Здесь царила праздничная атмосфера, гремела музыка, на площадке играли дети. Как только высокие гости дошли до центра парка, музыка стихла, а Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным и руководством ГЖФ поднялись на сцену.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этой душевной обстановке Рустам Минниханов сделал важное сообщение для семей участников СВО, которых немало проживает в этом микрорайоне. Почти в каждом доме по шесть семей военнослужащих. Теперь их станет больше.

— Текущий год объявлен в нашей стране и республике Годом защитника Отечества, — напомнил Рустам Минниханов. — Рад сообщить о запуске новой важной программы по предоставлению жилья для участников специальной военной операции. Защитники Отечества, а также члены их семей, получают первоочередное право выбора жилого помещения в рамках программы социальной ипотеки, — сообщил он, — Это решение — наш вклад в поддержку тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной.

«Даже не верила, что так может быть»

После этого он торжественно вручил ключи от квартиры Алине Латыповой, жене участника СВО Аделя Латыпова. На военную службу он был призван в 2022 году в рамках частичной мобилизации. С того момента не раз совершал боевые подвиги, за что был награжден семью почетными воинскими наградами: медалью Жукова, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, «За вклад в укрепление обороны РФ», «Участник специальной военной операции» и медалью «В память 1000-летия Казани».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

До ухода на фронт Алина и Адель воспитывали вместе двоих детей, но не имели собственного жилья, снимали. Теперь им предоставили трехкомнатную квартиру в «Салават купере» досрочно, на условиях программы соципотеки. Они встали в очередь в 2022 году. По общим правилам им пришлось бы ждать очереди до 2027 года. По словам Алины Латыповой, они собираются переехать в ближайшие дни, так как квартира в чистовой отделке. Кроме того, ей вручили сертификат на покупку телевизора. «Даже не верила, что так может быть», призналась она. Вместе с ней подарки получили ее родители.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Воспользоваться данным правом смогут семьи участников СВО, призванных на военную службу из Татарстана:

по частичной мобилизации;

заключившие контракты для участия в СВО в военных комиссариатах РТ;

заключившие контракт в воинских частях, дислоцированных в республике.

Семьи должны нуждаться в улучшении жилищных условий (менее 18 кв. м на одного члена семьи):

иметь доход не ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи;

быть прописанными в Татарстане.

При этом ограничений по месту работы и возрасту нет. Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации.

Построено по соципотеке 8 млн кв. м жилья

Рустам Минниханов напомнил, что решение о создании Государственного жилищного фонда было принято первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в один из самых сложных периодов новейшей истории страны. «Как показало время, это было очень своевременное и нужное решение. Оно позволило сохранить темпы строительства и разработать инновационные механизмы обеспечения граждан жильем, которые впоследствии стали примером для других регионов и до сих пор не имеют аналогов. Госжилфонд прошел впечатляющий путь развития, став уникальным институтом по решению жилищных вопросов граждан», — сказал Рустам Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Программа социальной ипотеки реализуется в Татарстане с 2005 года. За это время введено более 8 млн кв. м жилья, новоселье справили свыше 135 тыс. семей работников системы образования, медицины, культуры и т. д. Стоимость квадратного метра квартиры с ремонтом намного ниже рыночной. Например, в «Салават купере» стоимость в новых домах стартует от 111,2 тысячи рублей, тогда как на рынке недвижимости города средняя цена уже превышает 200 тысяч рублей за квадратный метр.

