ИИ, одиночество и окружающая среда: о чем пишут современные подростки

Как в Казани проходит финальный этап литературной премии для детей и подростков «Глаголица»

Фото: Екатерина Петрова

Во вторник, 26 августа, в Казани начался финальный этап литературной премии для детей и подростков «Глаголица». Более ста юных авторов из 11 стран приехали в столицу Татарстана на мастерские, кураторы которых и определят победителей в 13 номинациях в это воскресенье, 31 августа. Впервые за историю премии на пресс-конференцию пригласили не только журналистов, но и финалистов. Забегая вперед — журналисты вопросов не задавали, всю работу сделали дети. И сделали ее очень неплохо. О том, что волнует участников «Глаголицы», рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

«Это как поступление в МГИМО»

В этом году «Глаголица» проходит в двенадцатый раз. За это время значительно увеличилось количество номинаций и расширилась география участников. Конечно, большинство из них приехало в Казань из российских регионов, но также из США, Греции, Словакии, Франции, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Монголии, Китая, с Кипра. Кроме этого, работы участников выходят далеко за пределы премии. Каждый год конкурсные произведения входят в альманах «Глаголицы», а в начале лета в Москве прошла читка пьесы «Лазаревы леденцы», которую написал победитель прошлого сезона Александр Разов.

В этом году литературная смена впервые проходит летом. Раньше итоги премии подводили осенью. Для многих детей это был не самый удобный формат, поскольку конкурсная смена шла в разгар школьного года. Эти изменения обсуждали в ноябре, тогда же члены жюри озвучили главную проблему выбранного времени — это дополнительная нагрузка на и так перегруженных детей.

Основательница благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова и писательница Нина Дашевская. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В 12-м сезоне на конкурс пришло более двух тысяч работ из 36 стран. Из них в шорт-лист премии попало более ста участников из 11 стран. Многие ребята приезжают в Казань уже не первый раз. К примеру, победитель прошлого года в номинации «Билингвы» Максимилиан Арнольд из США снова участвует в конкурсе. Также повторно приехали участники с Кипра, из Франции и Греции. А Михаил Гау из Китая участвовал в «Глаголице» несколько лет, но в Казань приехал впервые.

Больше всего заявок прислали на соискание премии в номинациях «Поэзия», которую возглавляют Сергей Махотин и Виктор Лунин, и «Проза», за нее отвечает писательница Нина Дашевская. «В этих номинациях конкурс очень большой. Мы в команде шутим: это как поступление в МГИМО», — сказала директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова.

На пресс-конференции Нина Дашевская отметила, что раньше на конкурс приходило больше работ в жанре фантастики и фэнтези, а в этом сезоне конкурса появилось много реалистических работ. При этом она добавила, что в этом сезоне стало больше осторожных текстов. В прошлые годы было много провокационных работ из серии «А что вы нам на это скажете?!». Сейчас, по словам Дашевской, таких текстов стало меньше. Она также отметила, что у большинства участников очень хорошее владение языком. «Особенно меня поражают младшие участники. Иногда кажется, что текст случайно в младшую группу попал, наверное, автор пограничного возраста, а оказывается, что это совсем маленький ребенок. Я сейчас не про сюжет говорю, а о том, как написано», — сказала «Реальному времени» Нина Дашевская.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Среди популярных тем она выделила буллинг и одиночество. «Есть очень интересное переосмысление отношений. То есть то, что мы начинаем понимать к сорока годам, они уже сейчас это проговаривают. Потому что проговаривание того, что происходит между людьми в отношениях: кто на кого давит, кто кого буллит, как отстоять свое мнение, современные дети очень хорошо понимают», — сказала писательница. А были работы, в которых автору удалось «обмануть» Дашевскую. Ей казалось, что она понимает, о чем произведение, а потом автор делает неожиданный финт, и оказывается, что все не так, как представлялось. «Еще есть несколько ярких и сильных текстов, но я ничего в них не понимаю. То ли мне не хватает образования, то ли им не хватает возможности облечь свои мысли. За сложностью и за образами уходит понимание, что там вообще происходит», — сказала Дашевская. И добавила, что желание сложного, может, и делает сейчас текст непонятным, но это однозначно сильная сторона автора.

Третья по популярности номинация — «Билингвы» под руководством Натальи Волковой, затем идет номинация «Эссе», которой заведует журналистка и писательница Надежда Ажгихина. «Много говорят и пишут о том, что молодые люди ничем не интересуются и ничего не читают, не интересуются отечественной и мировой культурой, у них на уме только ТикТок. Но работы всех наших участников разбивают эти стереотипы. С каждым годом участников становится больше, поскольку эссе — жанр востребованный и современный. И темы, и форма выражения своего послания аудитории сильно выросли за последние годы», — сказала Ажгихина. Она также отметила, что 6—7 лет назад самые интересные работы были от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других мегаполисов, а в последние годы сильные и серьезные работы приходят от участников из маленьких поселков и районных центров. «Это говорит о том, что интернет помогает осваивать пространство мировой и отечественной культуры», — сделала вывод куратор номинации.

Журналистка Надежда Ажгихина и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Самая популярная тема, на которую писали эссе, — искусственный интеллект. «В этом году она, бесспорно, в топе с большим отрывом», — прокомментировала Ажгихина. Кроме этого, детей и подростков волнует культура коммуникации и языка, а также возрастные ограничения в литературе. По словам Надежды Ажгихиной, это «постоянная топовая тема». Еще много работ пришло с рассуждениями о межличностном общении, психологии, жестокости, непонимании и защите окружающей среды.

Барабаны, укулеле и хрустальная сова

В течение пяти дней, пока участники находятся в Казани, они не только занимаются в мастерских, но и весело и интересно проводят время. У них запланированы встречи с журналистами и писателями, экскурсии, а также время для отдыха и личных увлечений. Основательница благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова рассказала, что в прошлом году один из участников пожелал баян в творческой комнате, чтобы выступить на капустнике. «В этом году будет баян, две гитары и синтезатор», — сказала она на пресс-конференции. В этот момент непоседливый участник из второго ряда (его зовут Хасан, он живет в Москве, но родом из Осетии, — прим. ред.) не удержался и выкрикнул: «А барабаны будут?» Барабанов не будет. Но организаторы обещали барабаны в следующем году. «Я приеду в следующем году», — сказал на это мальчик. А Веру из Санкт-Петербурга очень интересовало, есть ли в творческой комнате укулеле (гавайская гитара, — прим. ред.). Она хотела привезти музыкальный инструмент с собой, но не получилось.

Помимо занятий творчеством, в лагере можно будет позаниматься спортом. Елена Исламова начала перечислять доступные виды спорта, но после первой фразы ее снова перебил Хасан со словами: «А футбольная площадка будет?» Он практически запрыгал на стуле, когда узнал, что и футбольная площадка есть. Мальчика интересовали не только барабаны и спорт. Когда перешли к вопросам из зала, Хасан искренне поинтересовался: «А сова реально хрустальная? Ее можно будет потом продать?» Ирина Хуснутдинова подтвердила: сова хрустальная, но ее ценность не в материале. «Просто я этим летом начал работать… поэтому и спросил», — объяснил свой вопрос Хасан.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Анна из Тобольска не первый раз на «Глаголице», но точно последний, потому что скоро ей исполняется 18 лет. В прошлом году она участвовала с рассказом о медведях. «Я пыталась им объяснить, что еду не на «Поле чудес», здесь нет Якубовича и такой традиции, как передавать подарки. Но как не передать гостинцы из Сибири», — сказала Анна. Организаторам и членам жюри она подарила большую корзину с сибирскими шишками.

Но были вопросы очень взрослые. Пятнадцатилетняя Елизавета, которая пишет стихи, поинтересовалась: «Рифма на глагол в адекватном количестве — это хорошо или плохо? Я много слышала, что глагольная рифма — это кошмар и нужно закидать тапками таких поэтов». Если вдруг кого-то этот вопрос тоже интересует, то писатель и поэт Галимьян Гильманов сказал, что «это не плохо и плохо». «Все должно быть в меру. Но были поэты, которые писали в безглагольной рифме. Фет так практиковал, у Блока есть такие стихи. Это считается высшим пилотажем. Можно и с глаголами, можно и без них. Дерзайте!» — объяснил Гильманов.

На это Нина Дашевская рассказала анекдот, в котором Эйнштейн после смерти пьет кофе с Богом и спрашивает у него про формулу мироздания. Бог сказал, что обычные люди не понимают, но Эйнштейн должен понять, и написал на салфетке формулу. Эйнштейн посмотрел на формулу и заметил, что в ней есть ошибка. На это Бог ему ответил: «Я знаю, но по-другому не работает». Нина Дашевская предлагает относиться и к прозе, и к поэзии аналогичным образом: нарушать правила можно и нужно, но предварительно стоит изучить базу.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Максимилиан Арнольд из Чикаго выиграл в прошлом году, а в этом «мама заставляет участвовать в конкурсе журналистов». В связи с этим мальчик поинтересовался: обязательно ли ходить на все мастерские для журналистов или можно только на одну, чтобы посетить разные мастер-классы? Куратор конкурса журналистов Венера Якупова дала добро. А потом добавила: «Главное — чтобы текст в финале написал».

Александру из Словакии интересовали критерии отбора победителей. Кирилл из Краснодара предложил Егору из Краснодара держаться вместе, а потом поделился своими страхами относительно противостояния человека и искусственного интеллекта. Егор поддержал земляка и спросил, может ли жюри отличить работу человека от совместной работы человека и машины. А один из участников, который приехал из США, просто поделился, что в русскоязычном комьюнити читают книги Нины Дашевской.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».