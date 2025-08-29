Владимир Бобылев: «Не стоит ожидать, что ценники на АЗС резко упадут»

Что мешает России возить СПГ в Китай, как Европа избавляется от российского газа и когда прекратится рост цен на российских АЗС

В попытках стать независимой от российского газа Европа вынуждена закрывать собственные промышленные производства. Китай охотно покупает голубое топливо из России, но предпочитает диверсифицировать свои закупки. США давят на Индию пошлинами за покупку российской нефти, а американские нефтедобытчики снижают добычу на своих сланцах. Цены на наших АЗС подталкивает вверх «стая «черных лебедей». Обо всем этом и о других аспектах работы глобальных энергетических рынков рассуждал в разговоре с «Реальным временем» главный редактор журнала «Нефть и капитал», один из ведущих российских экспертов сферы ТЭК Владимир Бобылев.

«Европа изо всех сил пытается избавиться от российского «недемократического» газа»

— За обсуждением жидких углеводородов мы как-то забыли о процессах, связанных с природным газом: цены на него тоже поползли вверх. Что происходит? В Европе газ тоже дорожает?

— Напомню, что на внутреннем рынке цены регулируемые, поэтому здесь сильных скачков пока не ожидается. Тем не менее тарифы на газ тоже постоянно растут — может быть, это не так ощутимо визуально. Безусловно, цены на газ в России значительно ниже, чем в Европе. Напомню, сейчас биржевые цены в Европе составляют около 400 долларов за тысячу кубометров.

Ситуация специфическая. Напомню, Европа изо всех сил пытается избавиться от российского «недемократического» газа и поменять его на «молекулы свободы» из США. Здесь приходится идти двумя путями. Прежде всего, увеличивать объемы закупок не в России — в основном это СПГ из США и других стран. Ну и, поскольку цены на газ, по сравнению с прошлым годом, несколько выше, то второй вариант — ограничивать потребление газа. Прежде всего это происходит за счет сокращения закупок, уменьшения его присутствия на рынке, и как следствие — уменьшение производства энергии из газа. Ведь газ — один из основных источников для производства энергии.

Но это критически необходимо для развития промышленности. Поэтому мы наблюдаем, что европейская промышленность стагнирует, предприятия закрываются. Начался этот процесс, напомню, не с 2022 года и введения многочисленных санкций против России (хотя этот момент ситуацию существенно усугубил). Все это началось еще с 2019—2020 годов, с ковидных времен, когда Европа стала ограничивать закупки газа.

Падение европейской промышленности, которое началось с этого момента, довольно серьезное. Возьмем как маркер ключевые предприятия для той же Германии — автомобильные концерны Volkswagen и Mercedes. Они начали закрывать предприятия в Германии и переводить в те юрисдикции, где газ дешевле. А это страны Азии или США.

Европа сейчас запасает газ, чтобы пережить зиму — и объемы, которые она запасает, несколько меньше, чем те, которые она закупала раньше. Населению тоже придется пострадать, потому что рост стоимости газа неизбежно сказывается и на стоимости электроэнергии и отопления. Бьет это и по бюджетам государств — европейским правительствам приходится субсидировать растущие цены на электроэнергию и газ.

«Китай хочет получать газ не только из России и не только по трубе»

— В Китае в течение ближайшего десятилетия ожидается более чем полуторакратное увеличение потребления газа — с 400 млрд кубометров в год до 650 млрд. Возникает вопрос логистики: готовы ли к такому росту спроса действующие системы транспортировки газа, трубопроводы, СПГ-танкеры? Или придется увеличивать мощности и строить новые газопроводы?

— Китай — одна из самых энергично растущих экономик. Из-за промышленного роста в стране растет потребление газа как наиболее широко распространенного источника производства энергии. Китай всегда демонстрировал большую осторожность, заботу о собственной безопасности и обязательную диверсификацию источников своей зависимости. Из того объема газа, который они потребляют, примерно половину производят сами. Более того, стараются увеличивать объемы собственного производства, чтобы меньше зависеть от внешних источников, политических процессов и от логистики поставок.

Но тем не менее половину потребляемого газа Китай импортирует. Одним из крупнейших поставщиков газа в Китай является Россия. Мы близки не только по политическим взглядам, но и с точки зрения границ. Поэтому из России в Китай идет несколько газопроводов. «Сила Сибири» проводит 38 млрд кубометров газа в год. В ближайшее время еще 10 млрд кубометров отправится по «дальневосточному маршруту». А дальше, чтобы увеличивать эти объемы, надо будет строить новые трубы.

Трубопровод — наиболее дешевый с точки зрения логистики вариант. СПГ-поставки дороже, там слишком много объективных технологических сложностей: газ нужно сжижать, грузить, везти, разжижать. Для этого требуются заводы. Для Китая, естественно, трубопроводные поставки дешевле и интереснее.

Но эта страна стремится диверсифицировать источники зависимости, потому что от одного поставщика зависеть он не хочет. Ситуацию, когда страна полностью зависима от одного торгового партнера, мы уже наблюдали на нашем же примере. «Газпром», практически полностью потерявший европейский рынок газа, теперь рассматривает варианты поиска новых рынков.

Китай пользуется этой ситуацией, и в том числе поэтому так долго проектируется и принимается решение по поводу второй ветки газопровода в Китай — «Силы Сибири 2». Переговоры идут уже не первый год, и конца им пока не видно. Этот газопровод предусматривает поставку 50 млрд кубометров в год, но Китай пока не торопится. Потому что он пока обеспечивает себя газом, в том числе и за счет России. А перспективное увеличение этих объемов Китай тоже хочет диверсифицировать. Он хочет получать газ не только из России и не только по трубе.

На первое полугодие 2025 года объемы поставок газа по трубе и закупок Китаем СПГ практически сравнялись. СПГ они закупают, в том числе у России, а также у Австралии и у Катара. С логистической точки зрения, для Китая это удобно. Они не торопятся, торгуются и по объемам, и по цене, потому что диверсификация поставок дает возможность найти для себя более низкие цены и удобные условия. Поэтому нам надо развивать отношения дальше, пытаться продавать в Китай газ и в дальнейшей перспективе, и предлагать различные варианты — и трубные поставки, и судами.

Кстати, буквально сегодня пришла новость о том, что первый российский танкер с СПГ пришвартовался в Китае и будет разгружаться. Ну, а пришел он по Северному морскому пути, с подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2» компании «Новатэк».

«Зарубежные газовозы нельзя закупать из-за санкций, а собственные производить мы не можем»

— Неоднократно случаются такие ситуации: СПГ-танкер выходит из пункта А и «зависает» в пункте Б, ожидая разгрузки, в связи с санкциями. Принимающая сторона иной раз не торопится принять груз. Между тем танкер ждет и не может отправиться в следующий рейс — это двойные потери. Есть ли какие-то пути решения проблемы, когда судно отправляется с определенную точку с неопределенным результатом?

— «Определенная точка с неопределенным результатом» — это как раз то, что происходит сейчас на нефтяном рынке. Я имею в виду так называемый теневой флот. Судно грузится нефтью, а потом отправляется куда-то по неизвестному маршруту, где-то перегружается, и в итоге покупатель принимает не «российскую нефть», а, к примеру, «малайзийскую».

С газом гораздо сложнее. Перегружать газ борт в борт в районе Карибских островов, отключив транспондер (как это делается с нефтью с использованием теневого флота), не получится. А кроме того, газовозов не так много, как нефтяных танкеров. Отслеживать их проще. Ведь газовоз должен загрузиться в терминале по сжижению газа, а дальше пройти к терминалу по разжижению. Прятаться так от западных контролеров, как прячется нефтяной теневой флот, сложнее.

Напомню, «Арктик СПГ-2» целый год не мог отправлять партии газа, потому что не было возможности привлечь газовозы. Раньше мы закупали танкеры, построенные на китайских и южнокорейских верфях, но из-за санкций этой возможности мы лишились. Строить их самостоятельно пока тоже не можем, все попытки утыкаются в отсутствие необходимых технологий. Корпус и оснастку Россия построить может, но «газовый завод» внутри судна вызывает сложности, тут с импортозамещением у нас не очень сложилось. Работы ведутся, «Новатэк» разработал собственную технологию сжижения «Арктический каскад», но там тоже есть технологические трудности.

Получается, что зарубежные газовозы нельзя закупать из-за санкций, а собственные производить не можем. В итоге получилось, что Китай принял подсанкционный газ с подсанкционного проекта на подсанкционном танкере, и мы сейчас будем смотреть, как эти рисковые китайские ребята будут выкручиваться, если попадут в санкционный список США.

«Нате вам, дорогие индийцы, дополнительные пошлины»

— Стоимость нефти сейчас неспешно растет. Каковы основные драйверы этих процессов? Что подталкивает нефть вверх сегодня? Ведь страны ОПЕК несколько увеличили добычу.

— Как мы сейчас видим, нефть колеблется в диапазоне 65—67 долларов за баррель, периодически отчаянно пытается штурмовать 70, но продолжает пребывать в этом диапазоне. На рынке сложился баланс спроса и предложения. С одной стороны, ОПЕК увеличил объемы поставок на внешние рынки. С другой, есть факторы, позволяющие нефти пытаться расти — в частности, летом это была ирано-израильская война, грозившая перекрытием Ормузского пролива. Это сократило бы поставки на внешние рынки со стороны Ирана и ближневосточных стран.

Негативным образом на нефть влияет замедление экономики Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов. Поэтому на то, что происходит в Поднебесной, внимательно смотрят трейдеры на всех мировых площадках. От температуры экономики в Китае зависит спрос на нефть — а значит, и цена на нее.

Сейчас цены несколько поддерживает в слабодинамичном состоянии с тенденцией к росту драматическая ситуация с Индией. Все ждут завершения этого нефтяного детектива. Индия — крупнейший покупатель российской нефти, сейчас в структуре ее нефтяного импорта 40% занимает Россия. Между тем США со вчерашнего дня официально запустили механизм повышения торговых пошлин для Индии за приобретение российской нефти. Они обвиняют Индию в том, что она закупает российскую нефть, поддерживая таким образом войну. Ситуация эта действительно странная. Потому что буквально еще год или два назад США всячески стимулировали Индию к увеличению закупок нефти, в том числе и российской, чтобы понизить цены на мировых рынках. И вдруг ситуация изменилась. Теперь США обвиняют Индию в том, что она закупает российскую нефть, тем самым «поддерживая войну» и наживаясь на ситуации. Поэтому нате вам, дорогие индийцы, дополнительные пошлины.

Индия удивлена, возмущена и утверждает, что в закупке российской нефти нет никакой политики — это им просто выгодно. Ведь от России они получают большие объемы с хорошей скидкой и удобной логистикой. Баланс внешней торговли показывает, что на поставках российской нефти Индия выиграла около 17 млрд долларов. Но на новых пошлинах, которые вводят американцы против индийских товаров, они потеряют 37 млрд долларов. Безусловно, баланс не в пользу российской нефти. При этом нефть для Индии критически важна, страна абсолютно импортозависима по нефти от внешних поставок.

Эта ситуация тоже влияет на цены. Потому что любые ограничения на российскую нефть ведут к росту цен. Ведь Россия — один из крупнейших игроков на нефтяном рынке мира, даже с учетом санкционных ограничений. Мы поставляем нефть не только в Азию, но и в Латинскую Америку, и в Европу (по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию). Поэтому гипотетическая ситуация, когда российскую нефть исключают из мирового нефтяного рынка, приведет к стоимости не меньше 200 долларов за баррель.

«Период сланцевого бума в США на стадии завершения»

— Те же США обещали повысить активность на мировом рынке нефти. Но добыча сланцевой нефти в США пошла на спад. Почему это происходит и как это влияет на глобальный рынок жидких углеводородов?

— США крупный поставщик нефти на мировые рынки, и любые сигналы на падение добычи не могут не влиять на цены. Объем предложения со стороны США потенциально снижается — цена движется вверх.

Период сланцевого бума находится на стадии завершения, его пик уже пройден. Во-первых, это непростая технология, нефть на сланцах трудноизвлекаемая. Для этого надо проводить сложную, дорогостоящую и не самую экологичную технологию — гидроразрыв пласта. Технология эта требует сложных реагентов и установок, плюс большого количества воды. На крупных сланцевых месторождениях приходится забирать всю воду из водоемов! Получаемый результат — смесь нефти с водой и буровым раствором. Нефти там только 7%, и ее нужно еще и отделить от остального. В общем итоге эта дорогая технология экономически эффективна при том, когда нефть дороже 60, а лучше — 70 долларов за баррель. Поэтому на американском нефтяном рынке, прежде всего сланцевом, сегодня происходят слияния и поглощения малых нефтяных компаний. Мелкие компании, которым не хватает средств на реализацию всего этого комплекса работ, просто начинают разоряться и переходят к более крупным компаниям.

На сланцевых месторождениях в США сейчас наблюдается падение добычи. Основной прирост дает так называемый пермский бассейн. Но и он не бесконечный, и в определенный момент начнется снижение. Долгий период цен на нефть в 50—60 долларов приведет к тому, что добывать пермь тоже станет невыгодно.

Плюс ко всему, долгое время американские нефтяные компании (прежде всего, сланцевые) подпадали под критику Джо Байдена во имя зеленой повестки. Им запрещалось развиваться и наращивать производство. В итоге они сказали: «ОК, мы не будем инвестировать в добычу, а распределим заработанные деньги среди акционеров». В итоге сейчас, когда надо наращивать добычу (чтобы цена упала, как и обещал Трамп), акционеры уже привыкли к тому, что деньги не инвестируются, а распределяются как дивиденды. Добыча в США начнет постепенно снижаться, что, скорее всего, опять же приведет к росту цен.

Однако, если говорить глобально, то все крупные нефтяные компании говорят, что эра нефти еще не закончена, и пик спроса еще не наступил. В перспективе стоит ожидать повышения спроса на нефть, потому что она играет существенную роль в энергобалансе. Возобновляемые источники энергии пока не демонстрируют эффективности и стабильности, и поэтому с нефтью придется считаться. Но если нефтяные компании во имя зеленой повестки начнут снижать инвестиции в дальнейшее технологическое развитие и в разработку, то в какой-то момент ситуация с переизбытком нефти кончится. Так что крупные нефтяные компании и ОПЕК видят перспективы роста цен на нефть.

«Высокие цены на бензин продлятся как минимум до начала октября»

—На АЗС мы видим болезненный рост цен на топливо. Эксперты сходятся в том, что стоимость бензина или ДТ на АЗС не так уж и связана с биржевыми колебаниями. Но цены на бензин растут. Чего ждать в обозримом будущем?

— Ждать осени. Естественное падение спроса на бензин, которое обычно начинается в конце сентября, должно снизить накал ситуации.

В этом году ситуация действительно сложная. Есть теория «черных лебедей» — когда сразу несколько негативных факторов сходятся в одной точке. Что-то подобное происходит и сейчас. К примеру, объем выработки топлива снижают плановые ремонты НПЗ. Но у нас сейчас нередки и внеплановые ремонты — Украина настроилась вывести из строя нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и каждый день мы видим сообщения об очередных ударах по этой инфраструктуре. Это снижает возможности по переработке нефти и выработке высокооктанового топлива.

Плюс к тому, в этом году многие компании, которые занимаются реализацией топлива, сделали меньше запасов, чем в прошлом году. Это тоже повлияло на ситуацию. Стратегические резервы топлива у нас не так велики, как хотелось бы. Соответственно, выключение 10% объемов производства топлива привела к такой ситуации.

Кроме того, налоговую нагрузку с нефтяных компаний и с независимых АЗС никто не снимал. В структуре стоимости топлива порядка 60% занимают налоги. Именно эта ключевая составляющая и приводит к высоким ценам на АЗС. Выключи из этой цены 60% — и цена станет приемлемой. Но это невозможно, мы должны считаться с тем, что нефтегазовая отрасль один из крупнейших поставщиков средств в бюджет.

В такой ситуации начинается скачкообразный рост спроса на топливо на Санкт-Петербургской бирже, где как раз и формируется оптовая цена. Она равновесна, прозрачна и зависит от баланса спроса и предложения. Тонна 95-го бензина стоила на бирже в какой-то момент 80 тысяч рублей — это был очередной рекорд. Закупленный на бирже бензин едет на АЗС примерно в течение месяца. Результат — через месяц мы видим, как эти высокие биржевые цены начинают сказываться на ценниках на АЗС.

Что с этим делать — вопрос сложный. Правительство предпринимает все возможные меры. Прежде всего, буквально вчера продлен запрет экспорта бензина на сентябрь для производителей топлива и на октябрь — для непроизводителей (трейдеров). Трейдеры — профессиональные биржевые покупатели топлива, они берут в банках кредиты на закупку, поставляют топливо независимым АЗС и конечным потребителям (например, сельхозпроизводителям). Поэтому нельзя забывать и высокую ставку ЦБ, которая тоже вносит свой вклад в подорожание бензина.

ФАС расследует несколько антимонопольных дел за манипуляции ценами на топливо. Кроме того, будут вноситься изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго, регулирующий обязательный объем продаж топлива производителями на бирже. Эти цифры опять будут повышены. И это существенная мера: фактическое регулирование рынка. Для частных компаний это тяжелая история — ведь они должны, по идее, продавать там, где дороже, но выполняют социальное обязательство по обязательной продаже на бирже. Весь этот комплекс мер несколько охладит ситуацию.

Текущая ситуация еще сколько-то продлится. В сентябре цены на бирже начнут падать, но в сентябре на АЗС приедет тот бензин, который продается сейчас на бирже. Так что высокие цены продлятся минимум до начала октября.

«Имеет смысл говорить о стабилизации примерно через месяц, а не о резком снижении цен»

— К какому эффекту должно привести увеличение объемов, обязательных к реализации на топливной бирже? К тому же есть поручение до 10 сентября проработать предложение по изменению формул демпферного механизма. О чем идет речь и к чему это приведет?

— Демпфер — механизм, который позволяет заинтересовать нефтяные компании реализовывать топливо на внутреннем рынке. Ведь любой бизнес должен приносить прибыль, ведь с этого бизнеса государство потом заберет налоги. Поэтому приходится соблюдать баланс интересов государства и бизнеса, потому что бизнес должен зарабатывать.

Есть явление, которое называется экспортная альтернатива — если на внутреннем рынке бензин дешевле, а на внешних дороже, то не нужно разбираться в логике, чтобы понять, куда поедет бензин. Но если он поедет на экспорт, то его не будет хватать на внутреннем рынке. Результатом станет либо дефицит, либо взлет цен. Поэтому, чтобы компенсировать эти потери, был введен демпферный механизм. Если на внешнем рынке бензин стоит дороже и нефтяным компаниям выгоднее продавать его на экспорт, то государство возвращает часть утерянной прибыли при продаже нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это позволяет компенсировать затраты на нефтепереработку, поддерживает производство и продажи топлива в маржинальном состоянии.

Сейчас рассматривается вариант изменения демпферного механизма. Если на бирже цена на 10% превышает установленный индикатив, то демпфер не выплачивается. И теперь правительство предлагает несколько поднять этот уровень, что позволит компаниям получать демпфер — а значит, и продолжать вкладываться в переработку, производство топлива и в ремонт НПЗ. Весь этот комплекс мер — изменение параметров демпфера, продление запрета на экспорт, увеличение объемов нормативов продаж топлива на бирже — должны насытить рынок и облегчить ситуацию. Тем более что потерпеть осталось до конца сентября.

Однако ожидать, что ценники на АЗС резко упадут, не стоит. Имеет смысл говорить о стабилизации примерно через месяц, а не о резком снижении цен.

«Независимая розница сейчас продает бензин себе в минус»

— Связано ли это с тем, что розница вынуждена компенсировать разницу между биржевой закупкой и реальной ценой топлива для конечного пользователя?

— Независимая розница сейчас, по факту, продает бензин себе в минус. К примеру, в сегменте вертикально интегрированной нефтяной компании есть все виды бизнеса: продажа нефти на экспорт, ее переработка и продажа на АЗС. Более того, в структуре этого бизнеса львиная доля доходов — продажа нефти за рубеж. А реализация топлива на внутреннем рынке — существенная, но не основная статья доходов нефтяной компании. Поэтому нефтяные компании могут позволить себе компенсировать потери на продаже топлива на внутреннем рынке. Они смогут их пережить.

А независимым АЗС компенсировать эти потери нечем. Они зарабатывают только с продажи топлива. Поэтому сейчас, если независимые АЗС продают топливо по той же цене, что и крупные компании, они теряют до полутора рублей на одном литре. Некоторые игроки этого рынка говорят, что если ситуация продлится и далее, они вынуждены будут закрыться. Именно поэтому на некоторых независимых АЗС цена топлива на 3—5 рублей выше, чем на заправках крупных нефтяных компаний. Этого требует их рентабельность — чтобы хоть что-то заработать.

— Можете ли вы дать экспертную оценку того, как татарстанская топливная розница выглядит на фоне ПФО?

— Ценники на АЗС у вас ниже, чем в ряде других регионов ПФО. Наверное, это связано с тем, что в РТ есть собственные перерабатывающие мощности, которые позволяют насыщать регион топливом. К примеру, нижегородские НПЗ подвергались атакам дронов, там идет долгое восстановление. В Татарстане все более благополучно — за счет эффективности управления, контроля за ситуацией, собственных НПЗ, менее подверженных внезапной необходимости внеплановых ремонтов. Тут ситуация лучше, чем в других регионах. Так что татарстанская топливная розница выглядит неплохо!

