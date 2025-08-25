Экранизация пьесы о сильной татарской женщине — новый шаг к созданию «татарстанского Голливуда»

Как в республике «осовременивают» пьесу Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит»)

Фото: Артем Дергунов

Кинокомпания «Ватан 21 век» совместно с телеканалом «Татарстан — Новый Век» работает над созданием нового татарского сериала «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без луны звезда нам светит»), основанного на пьесе Туфана Миннуллина. Сегодня, в день 90-летия драматурга, в Казани прошла церемония разбития тарелки, символизирующая начало съемочного процесса. Описанные в произведении события решили перенести в наши дни, чтобы картина была ближе и понятнее современному зрителю. Подробнее о том, как в кино видят судьбу сильной татарской женщины, — в материале «Реального времени».

Почему съемочная группа решила перенести действие пьесы в XXI век



В этом году татарстанских телезрителей порадовали картиной по мотивам повести Мухаммета Магдеева «Кеше китә, җыры кала» («Человек уходит, песня остается»). Недавно серия экранизаций татарских классиков получила продолжение. На этот раз кинокомпания «Ватан 21 век» совместно с телеканалом «Татарстан — Новый Век» решила обратиться к пьесе народного писателя Татарстана Туфана Миннуллина «Ай булмаса, йолдыз бар» («Без Луны звезда нам светит»).

Казанцам Миннуллин известен прежде всего как автор пьесы «Әлдермештән Әлмәндәр» («Старик из деревни Альдермеш») — постановка была одной из визитных карточек театра им. Камала. В свою очередь, спектакль по пьесе «Ай булмаса, йолдыз бар» был легендой альметьевского театра. Впрочем, сериал предполагает совершенно новый взгляд на эту историю, говорит режиссер Александр Далматов. Действие перенесли в XXI век — оно охватит промежуток с 2010-х годов до наших дней.

— Эта пьеса была поставлена в Альметьевском театре в 1970-х годах, и многие будут ждать ту Мадину (главную героиню, — прим. ред.). Какие-то люди будут ругать, мол, поменяли [произведение]. <...> Мы решили перенести в наши дни, чтобы это было интересно зрителю нашего времени, — рассказал Далматов.

Главная проблема для татарского кино на данный момент — это отсутствие соответствующей индустрии, считает Александр Далматов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Символично, что исполнительницей главной роли стала актриса Альметьевского татарского государственного театра Диляра Фазлиева. Для нее это первый опыт съемок в кино.

— Моя героиня — она сама по себе строгая, жесткая, очень требовательная к себе и к окружающим, особенно к близким людям. Это в какой-то степени перекликается со мной, поэтому она мне очень близка, — поделилась Диляра с «Реальным временем».

Своей главной задачей актриса считает раскрытие глубины женского характера. «Я надеюсь, что, посмотрев [сериал], женщины найдут ответы на многие свои вопросы, поймут, что в жизни не надо брать всю ответственность на себя, что можно иногда показать свою слабину», — добавила Диляра Фазлиева.



Своей главной задачей Диляра Фазлиева считает раскрытие глубины женского характера. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Поднять это произведение, как штангу, и сделать его достоянием нашей культуры»

— Ткачиха Мадина Сафина проходит через все трудности и не отчаивается. Главный посыл [картины] — есть в жизни надежда! На примере одной женщины показывается история нашей страны. Думаю, сериал будет интересен тем, что в его центре — женская судьба. А наш главный телезритель — это женщины, — объяснил Александр Далматов.

Как подчеркнул генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, до создания такой картины нужно было дорасти — и профессионально, и творчески, и духовно. Съемки сериала он сравнил с прыжком в воду: непонятно, что ждет команду на глубине.

Как подчеркнул Ильшат Аминов, до съемок такой картины нужно было дорасти — и профессионально, и творчески, и духовно. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Нам очень важно, что у нас сложился творческий тандем, который способен, я надеюсь, творчески, интеллектуально и визуально поднять это произведение, как штангу, и сделать так, чтобы оно стало достоянием нашей культуры, — заявил Ильшат Аминов.



Зрителям сериал покажут на новогодних каникулах

По словам директора кинокомпании «Ватан 21 век» Алины Сулеймановой, планируется, что на экраны картина выйдет в январские каникулы. «Будет 10 серий по 26 минут», — добавила она.

Часть сцен снимали в Казани — на территории Казанского федерального университета, Союза писателей и просто на улицах города. Также команда побывала в Чистополе, Зеленодольском, Тюлячинском, Пестречинском, Лаишевском районах и на малой родине Туфана Миннуллина — в Камском Устье. В картине на сегодня задействовано более 50 артистов.

По словам Алины Сулеймановой, планируется, что на экраны картина выйдет в январские каникулы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Съемки ведутся с июля при содействии Комиссии при раисе Татарстана по поддержке и развитию татарского языка.

— Чем больше и масштабнее мы будем заниматься такими сериалами, тем больше будет накоплено опыта. [Последует] профессиональный рост организаторов, режиссеров, сценаристов, актеров. Тем более киностудия достаточно сильно отличается от театральной сцены, здесь нужна адаптация. Многое зависит от правильного выбора локаций, артистов. Я был приятно удивлен, когда мне рассказали, что [было подано] более тысячи заявок на участие в кастинге. Значит, у нас потенциал присутствует, есть возможность выбора лучших из лучших, — сказал ее глава Марат Ахметов.

Главная проблема для татарского кино на данный момент — это отсутствие соответствующей индустрии, считает Александр Далматов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— У нас еще нет профессиональных «киношных» артистов, приходится долго-долго работать с театральными. Еще нет киногримеров, кинохудожников. Если появится киноиндустрия, то все у нас, Алла бирсэ (даст Бог, — прим. ред.), будет, — поделился он.

Если бы в год в Татарстане снимали две-три подобные картины, это стало бы большим подспорьем для развития национальной киноиндустрии, добавил режиссер позже. И поделился мечтой о съемках серии приключенческих картин для детей.



— Давайте будем такими же смелыми, как Туфан-абый, скажем свое слово. После сериала «Кеше китә, җыры кала» на нас возлагают столько надежд! Мы стараемся, — заверил Далматов. — Спасибо за вашу веру!

