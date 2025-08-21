Оксана Лут о квотах на семена: «В сезоне-24/25 установили низкие объемы, так будет и дальше»

Глава Минсельхоза РФ на пленарном заседании форума «Русское поле» в Казани высказала опасения по поводу медлительности отечественных селекционеров

«Когда мы начали заниматься собственной селекцией, каждый агрохолдинг посчитал своим долгом мне сообщить, что разработка сорта и гибрида занимает от 10 до 12 лет», — с иронией рассказывала глава Минсельхоза России Оксана Лут о «пугалках», которыми стращали ее сельхозпроизводители из-за запрета на импорт зарубежных семян. За три года с этого поворотного момента доля отечественных семян в севообороте выросла до 67,7%, а урожай этого года обещает быть выше, чем в предыдущие годы, полагает она. Отдав почти весь рынок в руки НИИ, министр сельского хозяйства обеспокоена угрозой технологического отставания и попросила разработчиков выпускать новые сорта быстрее, а «не через 3—5 лет». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Весь рынок был недоволен, за исключением селекционеров»

— Селекционеры сейчас говорят: «Это я сделаю через 3 года, а может, за 5 лет». Растениеводы им отвечают: «Спасибо, не надо, мне нужно сейчас», — такой любопытный диалог между селекционерами и аграриями привела глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в качестве наглядной иллюстрации того, что получилось после революции в сельском хозяйстве после введения санкций в 2022 году. Установив минимальные квоты на импорт зарубежных семян картофеля, подсолнечника, рапса, кукурузы, Минсельхоз РФ обнаружил, что собственные семена выходят на отечественный рынок не так быстро, как ждали аграрии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Им все больше нужны кастомизированные и продуктивные семена с быстрыми всходами, с чем отечественная селекция пока не справляется. Но главная беда — разработки новых сортов идут долго. Как ускорить их выход на рынок? Этому Лут посвятила почти все выступление на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2025» в Казани.

Для начала Оксана Лут напомнила, почему российские власти решились ввести серьезные ограничения на импорт зарубежных семян.

Новой в ее риторике прозвучала мысль о том, что отечественная селекция, как падчерица, не чувствовала заботы государства, хотя располагала достойными разработками. Но тогда внутренний рынок контролировался западными поставщиками, и это было нормально в условиях глобализации. С их уходом российских аграриев «вытолкнули» из международной кооперации, после чего «зависеть от чужого настроения» означало себя не уважать. Чтобы поддержать отечественные разработки в селекции, Минсельхоз взялся формировать внутренний рынок и ввел максимально жесткое квотирование ввоза семян.

— Весь [аграрный] рынок был недоволен этой мерой, за исключением селекционеров. Ведь они привыкли работать — как привыкли, зачем меняться? — вспомнила она о первой реакции сельхозпредприятий.

Добавим, что спустя три года аграрии с болью откликаются на эту тему. Так, глава ХК «Чистополье» Наиль Залаков называет ее «сугубо политической», наотрез отказываясь говорить о семенах.

Лут об ограничениях: «Целиком не закрывали»

Глава Минсельхоза подчеркнула, что «целиком рынок не закрывали». «Мы понимали, что у нас еще чего-то нет. Мы посмотрели по балансу, чего нам не хватает, и открыли для импортных семян только ту часть, которой нам не хватает», — рассказала она.

Подобные меры были введены для поддержки отечественных семеноводов. «Чтобы те, кто работает на внутреннем рынке, поняли, что о них думают, что у них этот рынок будет, что у них будет спрос», — заверила она.

Реальное время / realnoevremya.ru

Впервые в сезоне-2024/2025 общий объем квоты на ввоз семян сельхозкультур из недружественных стран был сокращен вдвое. Разрешено было ввозить 18,3 тыс. тонн. Объем квоты на семена картофеля урезали до 12 тыс. тонн, гибриды подсолнечника — до 500 тонн, гибриды рапса — до 2 тыс. тонн, семена восковидной кукурузы — до 600 тонн, сахарной свеклы — до 2,7 тыс. тонн, пивоваренного ячменя — до 500 тонн. Российский зерновой союз выступал против, но не смог добиться пересмотра квот.

В предстоящем сезоне Минсельхоз РФ собирается ужесточить квоты. Конкретные цифры не назывались. «В сезоне-24/25 установили низкие квоты, так будет и дальше», — предупредила Оксана Лут.

— Мы будем дальше принимать протекционистские меры для внутреннего рынка, для того чтобы поддержать наши разработки, поддержать наш ум, поддержать наших производителей, — пояснила она. — Безусловно, мы намерены двигаться по этому пути.

«Скорость — драматически важна»

Оградив рынок от иностранцев, глава Минсельхоза обеспокоена медлительностью отечественных селекционеров. По ее словам, это грозит технологическим отставанием для аграриев, которые в будущем рискуют недополучить урожай. «Скорость — драматически важна», — наставляла она.



Главными вызовами она назвала экономическую эффективность, изменение климата и качество семян как таковых. «Два года подряд в Краснодаре и Ростове-на-Дону засуха. Если нет влаги, то жизнь не должна остановиться. Нужны новые сорта, учитывающие новые температурные режимы», — нацелила она.

Минсельхоз собирается заняться и оценкой того, какого качества произрастают продукты. «Пока мы мало что об этом знаем. Медики почти не занимаются. Но я уверяю, мы этим займемся, потому что это связано со здоровьем человека», — сказала она.

Чего не хватило «Мираторгу»

Для быстрого выведения новых сортов Минсельхоз РФ вводит с этого года ускоренную регистрацию. Пока ее прошли 50 сортов. А с будущего года запускает механизм субсидирования элитного семеноводства в РФ: «Со следующего года — мы, наконец-то, доработали — заработает механизм субсидирования элитного семеноводства именно только для отечественной селекции. Мы будем поддерживать только отечественную селекцию в рамках «элитки».

По словам министра, для введения этой меры «были определенные правовые нюансы, которые не могли решить. С того года их решим».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ответ селекционеры пообещали ускорить работу над созданием новых сортов. Вице-президент ГК «Мираторг» сообщил, что холдингом вложено 6 млрд рублей в создание трех семенных комплексов, но больше всего заняты выведением новых сортов картофеля. Он напомнил, что холдинг вместе с сетью «Вкусно — и точка» строит завод по выпуску картофельной соломки мощностью 120 тысяч тонн, а для этого в год необходимо 350 тысяч тонн специального картофеля. Пока его нет, а запуск завода перенесен.

