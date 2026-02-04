Продажи крупнотоннажных грузовиков в России упали на 46% в январе 2026 года

Среди марок безусловным лидером стал КАМАЗ, а спрос на коммунальную технику вырос вдвое

В январе 2026 года российский рынок новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) продемонстрировал существенное снижение: было реализовано 2,4 тыс. единиц техники, что на 46% меньше по сравнению с январем 2025 года. Такие данные привели эксперты «Автостата».

Почти 90% продаж в сегменте HCV в начале года пришлось на продукцию российских и китайских производителей. Среди марок безусловным лидером стал КАМАЗ с долей рынка 35%. В модельном рейтинге первенство занял SITRAK C7H, на который пришлось 10% от общего объема реализованных грузовиков.

Анализ структуры спроса по типу кузова показал, что наиболее востребованными остаются седельные тягачи — их доля составила 30% от общего объема продаж. На втором месте — самосвалы (16,5%), далее следуют коммунальная техника (12,5%) и бортовые автомобили (11%). При этом за год произошли заметные сдвиги: доля седельных тягачей сократилась на 10 процентных пунктов, а вот спрос на коммунальную технику вырос вдвое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее популярными у покупателей оказались грузовики с колесными формулами 4×2, 6×4 и 6×6 — на них суммарно пришлось 87% всех продаж в январе.

Тенденция к сокращению рынка прослеживается и в годовом измерении. По итогам 2025 года в России было реализовано 46 905 новых крупнотоннажных грузовиков, что на 54% меньше показателя 2024 года. Лидером рынка остался отечественный КАМАЗ: компания заняла 30,87% сегмента, реализовав 14 478 единиц техники.

Рената Валеева