Цены на б/у иномарки выросли на 15% после ввода новых правил утильсбора

Это связано с ростом спроса на них, а основной поток поставок подержанных автомобилей теперь направлен из Китая

Фото: Максим Платонов

Изменения в правилах расчета утилизационного сбора в декабре 2025 года привели к существенному росту спроса на подержанные иномарки с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Следствием этого стал рост цен на такие автомобили из Азии в среднем на 15%, сообщают «Известия».

Основной поток поставок подержанных автомобилей теперь направлен из Китая, где представлен широкий ассортимент леворульных машин немецких и японских брендов. На фоне повышенного спроса со стороны российских покупателей китайские продавцы повысили цены на автомобили.

Например, по данным «Известий», трехлетняя Audi A3 подорожала с 1,37–1,43 млн рублей до 1,54–1,65 млн рублей. Аналогичная динамика наблюдается и у других востребованных моделей, включая VW Golf, BMW X1, Audi Q3, а также автомобили японских и корейских производителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным «Автостата», поставки из Китая выросли в 3,5 раза, а из Южной Кореи — вдвое. За год в Россию было ввезено рекордное количество подержанных иномарок — 500 тысяч единиц, более половины из которых оснащены двигателями мощностью до 160 л. с.

Эксперты отмечают, что импортные автомобили стоимостью 2–3 млн рублей составляют серьезную конкуренцию как новым отечественным моделям (например, LADA Vesta в топовых комплектациях), так и локализованным китайским автомобилям. По оценкам специалистов, подержанные иномарки в этом ценовом сегменте могут отобрать 5–7% спроса на новые автомобили в верхней части массового рынка, что создаст дополнительное давление на отечественных производителей.

Примечательно, что средняя цена подержанного авто в Татарстане опустилась до 1,42 млн рублей. Так, Mercedes‑Benz E‑класса подешевел на 24,2%, Renault Logan потерял в цене 20,8%, а Mercedes‑Benz C‑класса снизился в стоимости на 20,7%.

Наталья Жирнова