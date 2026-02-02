Эксперты назвали самый востребованный кроссовер в Татарстане

Средняя цена на новые кроссоверы и внедорожники в 2025 году составила 2,9 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане самым популярным кроссовером стала модель OMODA C5. Аналитики платформы изучили динамику предложения и средние цены на новые кроссоверы и внедорожники, сравнив показатели с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Авто».

В числе наиболее востребованных марок, помимо OMODA, оказались Changan, Jetour, Chery и Geely. Среди конкретных моделей высокий интерес пользователей платформы зафиксирован к Jetour Dashing, Chery Tiggo 4 Pro, Changan UNI‑S и Changan CS35 Plus.

Структура предложения на платформе демонстрирует лидерство марки HAVAL — на нее приходится 18,3% от общего числа объявлений о продаже новых кроссоверов и внедорожников. Далее следуют Changan (17,8%), Chery (12,4%), Geely (10,7%) и GAC (7%). В топ‑5 моделей по количеству предложений вошли:

Changan UNI‑S (8%);

OMODA C5 (6,4%);

HAVAL Jolion (6,3%);

Changan CS35 Plus (5,2%);

HAVAL M6 (4%).

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Средняя цена на новые кроссоверы и внедорожники в 2025 году составила 2 980 000 рублей, что на 11,3% ниже уровня предыдущего года. Снижение цен отмечено у ряда популярных моделей:

OMODA C5 — на 8,7 % (до 2 722 000 рублей);

JAECOO J7 — на 7,7 % (до 3 460 000 рублей);

Chery Tiggo 8 Pro Max — на 6,8% (до 3 870 000 рублей);

Chery Tiggo 4 Pro — на 6,2% (до 2 250 000 рублей);

Chery Tiggo 7 Pro Max — на 1,8% (до 3 045 000 рублей).

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников, отметил устойчивую доминирующую позицию сегмента SUV на российском рынке. По его данным, в 2025 году на кроссоверы и внедорожники приходится 72% всех предложений на платформе. Для сравнения: доля седанов составляет лишь 11,3%, а универсалов — 5,7%. Эксперт связывает рост спроса на SUV с их утилитарностью и расширяющимся ассортиментом моделей.



Рената Валеева