Lada заняла почти половину онлайн-продаж новых авто в 2025 году

Медианный чек покупки составил 1,6 млн рублей, лидером рейтинга стала Lada Granta

По данным сервиса СберАвто, медианный чек на покупку нового автомобиля онлайн в 2025 году составил 1,6 млн рублей. Почти половина всех сделок на платформе пришлась на автомобили бренда Lada — 49%.

Среди иностранных марок наибольшую долю в структуре онлайн-продаж новых автомобилей заняли китайские бренды. На Haval пришлось 6,5% сделок, на Chery — 6%, на Geely — 5%, на Omoda — 3,5%.

Средний чек автокредита, оформленного в Сбере на покупку нового автомобиля, по итогам 2025 года составил 1,43 млн рублей.

Лидером онлайн-продаж среди новых автомобилей стала Lada Granta с медианным чеком 1,1 млн рублей. На втором месте — Lada Vesta (1,7 млн рублей), на третьем — Lada Niva (1,2 млн рублей). В первую пятерку также вошли Omoda C5 (2 млн рублей) и Haval Jolion (2,3 млн рублей).

В десятку самых популярных новых автомобилей, проданных онлайн, также вошли Geely Monjaro (3,5 млн рублей), Lada Largus (1,4 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (1,7 млн рублей), Haval M6 (2 млн рублей) и Tenet T4 (2,1 млн рублей).

По сравнению с прошлым годом свои позиции в рейтинге заметно улучшила Omoda C5, ранее уступавшая место в топ-5 моделям Haval Jolion и Geely Monjaro. При этом тройка лидеров рейтинга осталась без изменений — ее по-прежнему формируют отечественные модели.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани растет число автомобильных салонов.

Ариана Ранцева