Количество такси в Татарстане превысило 23 тысячи автомобилей

В Казани зарегистрировано почти 20 тысяч машин, ежедневно подается около 80 заявлений на получение разрешений

Фото: Артем Дергунов

Рынок такси в республике продолжает рост: общее количество автомобилей с разрешениями на работу превысило 23 тысячи единиц. В Казани зарегистрировано 19 932 машины такси.

Ежедневно поступает около 80 заявлений на получение разрешений, что говорит о стабильном спросе на услуги такси в регионе.

Ранее «Реальное время» писало, что в России средняя цена на такси впервые превысила 50 рублей за 1 км.

Ариана Ранцева