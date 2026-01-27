Продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 44%

В 2025 году на вторичном рынке перерегистрировано 283,1 тыс. автомобилей китайских брендов

Фото: Реальное время

Продажи автомобилей китайских брендов с пробегом на российском вторичном рынке в 2025 году выросли на 44% по сравнению с 2024 годом. За год было перерегистрировано 283,1 тыс. таких машин, пишет директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

Рыночная доля подержанных автомобилей китайского производства увеличилась до 4,5%. Почти 64,4% сделок пришлось на автомобили 2021—2025 годов выпуска. Этот сегмент стал самым быстрорастущим — рост составил 79%.

На вторичном рынке доля китайских электромобилей (BEV) достигла 1,4%, подзаряжаемых гибридов (PHEV) — 4,1%. Основная часть автомобилей оснащена бензиновыми двигателями — 93%, включая мягкие гибриды.

Почти 74,1% вторичного рынка китайских автомобилей приходится на кроссоверы и внедорожники (SUV).

Лидерами по количеству перепродаж стали бренды Chery (21,9%), Geely (19,6%) и Haval (13,6%). Совокупная доля этих трех марок составила 55,1% вторичного рынка китайских автомобилей. В десятку также вошли Lifan, Changan, Great Wall, Exeed, Omoda, Tank и Lixiang.

Ранее «Реальное время» писало, что продажи премиальных автомобилей в России в 2025 году упали на 16%.

Ариана Ранцева