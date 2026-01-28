Казань по-прежнему остается в списке городов с наибольшим числом угонов

В 2025 году в России зафиксирован новый антирейтинг автомобильных угонов, где лидером стала Lada Niva с долей 55% от всех случаев

Фото: Максим Платонов

По данным страховой компании «Согласие», в 2025 году в России зафиксирован новый антирейтинг автомобильных угонов, где лидером стала Lada Niva с долей 55% от всех случаев. Следом в списке идут марки JAC и Nissan. В сегменте грузового транспорта лидирует по угонам марка Sinotruk Sitrak.



Примечательно, что Казань продолжает оставаться в числе регионов-лидеров по количеству угонов автомобилей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

Эксперты отмечают, что повышенный интерес преступников к автомобилям обусловлен двумя факторами: высоким спросом на оригинальные запчасти и уязвимостью штатных систем защиты. Злоумышленники активно используют современные методы взлома, включая сканеры для копирования сигналов ключей и специальные устройства для усиления радиосигнала. Вместе с тем наблюдается рост угонов китайских автомобилей, которые сейчас являются самыми популярными на рынке.

Напомним, что продажи подержанных китайских автомобилей выросли на 44%. В 2025 году на вторичном рынке перерегистрировано 283,1 тыс. автомобилей китайских брендов.

Наталья Жирнова