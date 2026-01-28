Названа самая востребованная б/у сельхозтехника в России

В России оживает рынок спецтехники благодаря реализуемым госпрограммам

Фото: Дмитрий Зайцев

Самой востребованной на вторичном рынке сельхозтехникой в России стали трактора, мини-трактора и комбайны. При этом доля тракторов в предложении составила 41,2%, мини-тракторов — 9,2%, а комбайнов — 8,9%, следует из аналитики «Авито Спецтехники».

Если рассматривать конкретные марки тракторов, то самыми востребованными стали белорусская техника МТЗ, а также ЛТЗ и ВТЗ. Причем доля МТЗ в предложении составила 43,3% среди всех тракторов, ЛТЗ — 9,9%, ВТЗ — 8,6%. В сегменте мини-тракторов в топ вошли те же МТЗ (16,6%), а еще Kubota и YANMAR (по 11% каждой марки). Самыми востребованными комбайнами оказались модели марок «Ростсельмаш» (38,6% всех комбайнов), «Енисей» (8,9%) и Claas (8%).



В сегменте новой техники в топ-3 по востребованности вошли мини-тракторы, косилки и тракторы. По числу объявлений во второй половине 2025 года лидировали трактора (23,7%), мини-трактора (11,9%) и косилки (6,4%).

Среди мини-тракторов самыми популярными стали машины «Русич», XINGTAI и «УРАЛЕЦ». Самое большое количество объявлений пришлось на мини-трактора брендов Lovol (19,6% среди предложений с новыми мини-тракторами), SOLIS (12,1%) и Foton Lovol (10,2%). В категории косилок наибольшим интересом пользовалась техника Lisicki, Wirax и Weifang. По доле в предложении лидировала техника Lisicki (17,3% от всех вариантов косилок). Доля Wirax составила 13,6%, а Weifang — 9,3%. Среди тракторов в топ попали техника МТЗ (21,7%), «Беларус», Lovol и Scout (11,5%). Причем на рынке зафиксировали и высокую долю тракторов марки Zauberg (9,2%).

— Если 2024 год стал для отрасли рекордным за счет накопленного спроса и доступного финансирования, то в 2025-м ситуация изменилась. Рост был заметен только после сентября: он связан с запуском новых программ Минпромторга России и субсидированных лизинговых ставок, в том числе через ДОМ.РФ и других участников рынка. Во многом именно благодаря этим инициативам российским производителям удалось удержать лидирующие позиции в отдельных сегментах техники. В ближайшее время рынок сельхозтехники будут определять три основных фактора: ключевая ставка, дефицит кадров и импортозамещение. В этих условиях главная задача для продавцов — не ждать возвращения прежних объемов трафика, а максимально эффективно работать с существующими клиентами, повышая конверсию за счет качества обработки запросов, — отметил коммерческий директор «Авито Спецтехники» Андрей Горн на международной выставке AGRAVIA, в рамках которой эксперты платформы и ключевые представители отрасли, включая Минпромторг России, представили анализ текущего состояния и перспектив рынка сельхозмашин. Мероприятие стало площадкой для обсуждения технологий, способных усилить позиции аграрных предприятий и переработчиков сырья.



Как добавил замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Илья Орсик, в России оживает рынок спецтехники. Это связано с теми программами, которые власти запустили летом совместно с ДОМ.РФ и «Росагролизинг», когда адаптировали ключевую ставку лизинга под те условия, которые сейчас на рынке сложены, отметил он.

— Последние месяцы прошлого года уже выигрывали по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Надеемся сохранить этот тренд и на весь 2026 год, — подчеркнул Орсик.

Он также обратил внимание, что в 2025 году в ключевых программах господдержки акцент был сделан на стимулирование спроса на прицепную и навесную технику: пресс-подборщики, косилки, машины для внесения удобрений, а также узкоспециализированное оборудование для садоводства и овощеводства.

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина к 2030 году парк промышленных роботов в России должен увеличиться в 10 раз. В рамках федерального проекта по развитию средств производства и автоматизации Минпромторг России предлагает комплекс мер поддержки, в том числе — 50-процентную скидку на приобретение российских роботов из реестра ГИСП.

В Минпромторге России подчеркнули, что максимальная эффективность от роботизации достигается преимущественно при массовом или повторяющемся производстве, а также при выполнении рутинных операций. В сельском хозяйстве потенциал видят в таких решениях, как роботы-дояры, автоматизированные паллетайзеры, мобильные системы для перемещения кормов и ухода за животными, а также автономные сельхозмашины — например, отечественный томатоуборочный робот на базе ИИ, который уже находится на стадии подготовки к серийному выпуску.