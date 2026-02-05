Автоэксперт Моржаретто предложил ввести в регионах России резидентское разрешение на парковку, как в Москве

Данная мера отчасти решит проблему нехватки парковочных мест, считает эксперт

Фото: Артем Дергунов

Решить проблему дефицита парковочных мест в российских городах отчасти поможет введение во всех регионах России резидентского разрешения на парковку, которое уже действует в Москве. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился член президиума Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто.

Напомним, что речь идет о документе, который позволяет москвичам бесплатно парковать машину в зоне платной парковки в пределах района проживания или определенных границах даже в дневные часы. Оформить такое разрешение в столице России могут собственники квартир, наниматели квартир по договорам социального найма, а также наниматели квартир по договорам служебного найма. При этом за водителем не должно числиться неоплаченных штрафов за нарушение ПДД или правил стоянки. Стоимость такого разрешения в Москве составляет 3 тыс. рублей в год, говорится на сайте московского паркинга.

— Там, где есть система платной парковки, это сделать вполне возможно (ввести резидентское разрешение на парковку, — прим. ред.). Этот опыт пришел к нам из зарубежных стран, и в Москве достаточно удачно действует. Данное разрешение дает преимущество людям, которые живут в этом районе, разрешая им парковаться за определенную сумму. На 100% данная мера не решит, конечно, проблему (дефицита парковочных мест, — прим. ред.), но в каком-то смысле поможет, — сказал изданию автоэксперт.

Никита Егоров