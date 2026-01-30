Новости авто

В Нижнекамске показали отечественный электромобиль «Атом»

09:59, 30.01.2026

Беляев совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айдаром Метшиным провел тест‑драйв новинки

Фото: взято с сайта atom.auto

В Нижнекамске состоялась официальная презентация отечественного электромобиля «Атом». Видео с мероприятия опубликовал глава Нижнекамского района Радмир Беляев. В рамках презентации Беляев совместно с депутатом Госдумы от Татарстана Айдаром Метшиным провел тест‑драйв новинки.

Проект «Атом» стартовал в 2021 году — над ним работают свыше 600 специалистов. Штаб‑квартира расположена в Набережных Челнах, также есть офисы в Москве, Санкт‑Петербурге, Тольятти и двух городах Китая. Дизайн изначально разрабатывала итальянская студия Torino Design, но затем эстафету приняла российская команда во главе с Александром Павловичем, для которого это стал дебют в автомобильном дизайне.

Ключевые технические характеристики электромобиля:

  • габариты: 3995 × 1780 × 1615 мм;
  • мощность мотора: 204 л. с.;
  • емкость тяговой батареи: 77 кВт·ч;
  • запас хода: до 500 км по циклу WLTC;
  • клиренс: 170 мм;
  • максимальная скорость: 170 км/ч;
  • колесная база: 2635 мм.

Производитель гарантирует 5 лет эксплуатации или 150 тыс. км пробега. Ориентировочная стоимость «Атома» составит 3,9 млн рублей, однако с учетом субсидии цена может снизиться до 2,9 млн рублей.

По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, массовое производство и выход «Атома» на рынок запланированы на 2026 год. На первом этапе объем выпуска составит 5–6 тысяч машин. При этом уже собрано свыше 30 тыс. предзаказов на электромобиль.

Рената Валеева

