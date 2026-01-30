Импорт подержанных авто из Южной Кореи вырос почти в два раза

В 2025 году в Россию ввезли 110,7 тыс. машин с пробегом, в 2024 году показатель составил 55,5 тыс.

Фото: Реальное время

В 2025 году в Россию было ввезено 110,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом из Южной Кореи, что почти в два раза больше, чем в 2024 году (55,5 тыс.) и почти в четыре раза больше, чем в 2023 году (28,1 тыс.). Сообщил в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наибольшей популярностью пользовались марки KIA (30,1 тыс.), BMW (22 тыс.) и Hyundai (16,6 тыс.). Также в топ-импорте находятся Mercedes-Benz, Audi, Genesis, SsangYong, Volkswagen, Toyota и Porsche.

Самые востребованные модели среди подержанных корейских автомобилей: Hyundai Palisade (7 047 шт.), KIA Carnival (5 789 шт.), KIA Sorento (5 629 шт.), BMW 5 серия (5 034 шт.) и KIA K5 (4 813 шт.).

Автомобили с мощностью выше 170 л. с. составили 84% от общего объема ввоза. После отмены льготного утильсбора в декабре доля машин мощностью свыше 160 л. с. снизилась до 73%, но спрос на них сохраняется.

Ариана Ранцева