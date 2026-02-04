В Казани оштрафовали водителя за самодельный снегоотвал на Chevrolet Niva

Инцидент получил огласку после того, как видео появилось в соцсетях

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя Chevrolet Niva, установившего на автомобиль самодельный отвал для уборки снега. Инцидент получил огласку после того, как видео с нестандартным транспортным средством появилось в соцсетях, передает пресс-служба.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя — им оказался 33‑летний житель Казани. В отношении автомобилиста составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена.

В ходе повторного осмотра автомобиля инспекторы зафиксировали, что владелец демонтировал самодельный отвал. В ГАИ подтвердили: на текущий момент транспортное средство соответствует установленным техническим требованиям.

Ранее в Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали молодого водителя, устроившего дрифт на Горьковском шоссе. 20‑летний казанец многократно вводил автомобиль в неуправляемый занос, нарушая ПДД.



Рената Валеева