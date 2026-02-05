Средняя цена новых авто в Татарстане осталась на уровне декабря

В январе показатель составил 2,94 млн рублей

Фото: Реальное время

Средняя стоимость новых автомобилей в Татарстане в январе сохранилась на уровне конца прошлого года и составила 2,94 млн рублей. Об этом сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес» «Реальному времени».

При этом на рынке зафиксирована разнонаправленная динамика цен по отдельным моделям. Наиболее заметно в республике подешевел китайский кроссовер Tank 500 — на 6,3%, до 7,2 млн рублей. В тройку моделей с наибольшим снижением средней цены также вошли Lada Aura 2024 (-5,9%, до 2,6 млн рублей) и Lada Niva Travel (-5,4%, до 1,79 млн рублей).

Рост средней стоимости отмечен у ряда автомобилей, однако он оказался менее выраженным. Лидером по подорожанию стал фастбэк Omoda C5, цена которого увеличилась на 2,2% и достигла 2,74 млн рублей. Jaecoo J7 и Changan UNI-T прибавили по 1,9% — до 3,29 млн и 3,26 млн рублей соответственно.

Аналитики отмечают, что в начале года большинство производителей пересмотрели розничные цены, а также продолжился рост доли новых отечественных марок. По данным «Авто.ру Бизнес», в целом по стране по сравнению с январем прошлого года объем предложения российских брендов увеличился на 11%.

По итогам января средняя стоимость нового автомобиля российского производителя в России составила 2,03 млн рублей, китайского — 3,94 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что почти 40% россиян приобретают машину впервые.

Ариана Ранцева