В Татарстане объем выданных в 2025 году автокредитов составил более 75 млрд рублей

Тем не менее объем выданных автокредитов в России за прошлый год снизился на 30% по сравнению с 2024 годом

Фото: Максим Платонов

В 2025 году объем выданных автокредитов в России снизился на 30% по сравнению с 2024 годом — до 1,53 трлн рублей (в 2024 году — 2,2 трлн рублей). Данные привели в пресс‑службе НБКИ со ссылкой на кредиторов для ТАСС.

Наибольший объем автокредитов пришелся на Москву (144,9 млрд рублей), Московскую область (125,1 млрд рублей), Санкт‑Петербург (85,5 млрд рублей), Краснодарский край (77,4 млрд рублей) и Татарстан (75,2 млрд рублей). При этом в ряде регионов‑лидеров падение оказалось существенным: например, в Ростовской области выдача сократилась на 36,7%, в Челябинской и Московской областях — на 35,2%, в Санкт‑Петербурге — на 33,6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора, а также с введением лимитов для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Кроме того, банки стали реже одобрять заявки на автокредиты, что свидетельствует о снижении их готовности брать на себя риски.

Наталья Жирнова