В Татарстане внедряют единую систему транспортного обслуживания

20:06, 30.01.2026

Система создаст единое информационное пространство и будет интегрирована с федеральной платформой мультимодальных перевозок

Фото: Максим Платонов

Татарстан реализует транспортную реформу, направленную на создание единого информационного пространства. Планируется интеграция с федеральной системой мультимодальных перевозок.

Новая система позволит более эффективно управлять транспортом и сделать рынок транспортных услуг открытым для пользователей и перевозчиков.

Ранее «Реальное время» писало, что импорт подержанных авто из Южной Кореи вырос почти в два раза.

Ариана Ранцева

