В Татарстане внедряют единую систему транспортного обслуживания
Система создаст единое информационное пространство и будет интегрирована с федеральной платформой мультимодальных перевозок
Татарстан реализует транспортную реформу, направленную на создание единого информационного пространства. Планируется интеграция с федеральной системой мультимодальных перевозок.
Новая система позволит более эффективно управлять транспортом и сделать рынок транспортных услуг открытым для пользователей и перевозчиков.
