В Казани эвакуировали почти 900 автомобилей из‑за снегопадов

21:19, 05.02.2026

Машины отправили на спецстоянки

Фото: Артем Дергунов

В Казани с 27 января по 4 февраля в рамках операции по плану «Буран» с основных магистралей и улиц города было перемещено 857 автомобилей — 848 легковых и девять грузовых. Машины отправили на спецстоянки для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники, сообщили в ГАИ Казани.

Параллельно с эвакуацией транспорта коммунальщики вели работу по расчистке города. За это время удалось очистить все 4,2 тысячи городских дворов общей площадью 9,3 млн кв. м.

При этом ежедневная уборка всех дворов была физически невозможна из‑за того, что за одним дворником закреплено несколько территорий. В среднем ежедневно расчищалось около 3,5 тысяч дворов, что позволяло поэтапно охватить весь городской массив.

