Автоюрист Воропаев призвал ужесточить контроль за каршерингом в России

Речь идет о штрафах, которые сервис списывает с карты пользователя

В России нужно ужесточить контроль за списанием штрафов с пользователей каршеринга. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоюрист Лев Воропаев.

Напомним, что ранее зампред партии «Новые люди», депутат Мосгордумы Александр Даванков предложил запретить парковать автомобили каршеринга во дворах. Данная мера, по его словам, обеспечит приоритетные права жителей на использование придомового пространства, повысит безопасность и улучшит организацию городской среды. Однако Воропаев засомневался в инициативе, поскольку в большинстве крупных городов автомобиль каршеринга можно оставлять бесплатно на всех муниципальных парковках.

— Я думаю, что стоит ужесточить ответственность и контроль за списанием штрафов (с пользователей каршеринга, — прим. ред.). Регулярно они злоупотребляют своими денежными наказаниями. Бывают случаи, когда водитель проехал на автомобиле, а через какое-то время ему выставляют штраф за якобы поврежденную машину, но никаких доказательств сотрудники сервиса не предоставляют. Несмотря на отсутствие доказательной базы, сервис в досудебном порядке списывает с карты пользователя штраф, блокирует счет и так далее. Однако в действительности транспорт мог повредить другой пользователь или пешеход, — сказал автоюрист.

Он подчеркнул, что представители каршеринга должны сначала доказать вину пользователя, а потом требовать уплаты тех же штрафов, но уже через суд.

Никита Егоров