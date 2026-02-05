Казань парализовало 10‑балльными пробками

Пробка образовалась и на проспекте Ямашева — в районе «Ак Барс Арены»

Фото: Михаил Захаров

Уровень загруженности дорог Казани достиг максимальных 10 баллов. Причиной стали сразу несколько дорожно‑транспортных происшествий, случившихся в разных районах города. Данные получены благодаря сервису «Яндекс Карты».

Одно из ДТП произошло на улице Вишневского — в направлении улицы Достоевского, в правом ряду. Еще один инцидент зафиксирован на улице Роща Фрунзе: движение в сторону улицы Тихомирнова оказалось затруднено вблизи ТЮЗа имени Кариева. В Ново‑Савиновском районе авария случилась на Чистопольской улице — неподалеку от перекрестка с улицей Амирхана.

Серьезное ДТП на улице Технической (в направлении улицы Тимер Юл) привело к полной остановке движения на всем отрезке дороги. Значительные заторы также наблюдаются на улице Туфана Миннуллина, улице Островского и улице Карла Маркса.

В Ново‑Савиновском районе из‑за аварии встала Краснококшайская улица. Пробка образовалась и на проспекте Ямашева — в районе «Ак Барс Арены», а также на выезде по Сибирскому тракту через Компрессорный.

Рената Валеева